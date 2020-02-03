Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)

1 Однотонный костюм Сразу скажем, это достаточно спорный пункт, так как костюм модного фасона и актуального цвета, подобранный по фигуре, делает образ элегантным. Но все же стилисты не советуют носить однотонные комплекты после 40 лет, так как им присуща строгость, а это добавляет возраст. Рекомендуется костюмы разбивать: надевать жакет и юбку из разных комплектов или комбинировать их с другими вещами. Например, жакет можно носить с джинсами, а юбку или брюки от костюма – с джемпером или свитером.

2 Юбка со шлицей Юбки прямого кроя и юбки-карандаш подходят женщинам любого возраста, если правильно выбирать размер, цвет и длину. Однако классический вариант подразумевает наличие шлицы, а этот элемент декора смотрится консервативно. Если к этому прилагается еще и тусклый мышиный или грязно-коричневый цвет, это сразу делает образ старомодным. При выборе юбки стоит обратить внимание на вещи прямого кроя с разрезами или вставкой со складками, а также на изделия модных фасонов: юбки-тюльпаны ярких оттенков, миди со сложными принтами или с актуальной асимметрией.

3 Блузы с цветастыми принтами Если юбки можно носить с принтами, то с блузами другая ситуация. Верх из недорогой синтетической ткани с наляписто-цветастым рисунком, особенно в сочетании с черным низом и обувью без каблука подчеркивает возраст и в целом смотрится дешево. Женщинам после 40 лет стилисты рекомендуют отдавать предпочтение блузам и туникам без цветастых узоров и лишнего декора. Лаконичный минимализм всегда смотрится выигрышно, а однотонный верх светлых оттенков освежает лицо и придает легкость образу.

4 Туфли Mary Jane Туфли Mary Jane периодически становятся модным трендом и в коллекциях 2019-2020 года их показали Galliano, Chanel, Valentino, Miu Miu и другие модные дома. Но зрелым женщинам лучше не включать такие туфли в свой гардероб. Их фасон с ремешком на подъеме устойчиво ассоциируется с детством – модель идеально вписывается в нарочито кукольные образы в стиле Baby Doll. В деловые аутфиты туфли Mary Jane вносят нотки ретро, особенно в классическом исполнении на невысоком квадратном каблуке, а это подчеркивает возраст. Зрелым женщинам стилисты рекомендуют носить комфортные лоферы и дерби, туфли на небольшом каблучке – не выше 3-4 сантиметров, стильные лодочки и балетки со слегка зауженным носком.

5 Шапка с вычурным декором После 40 лет женщины иногда продолжают носить шапки с ярким крупным декором, хотя он уже становится неуместным. Крупные стразы, перья, вычурные украшающие детали хороши для молодых девушек, но на женщинах зрелого возраста будут выглядеть нелепо. Для них подойдут однотонные модели с фактурной или гладкой вязкой, выполненные в приятном цвете, освежающем цвет лица.

6 Шелковый платок Платок, завязанный бантом, смотрится старомодно. Шелковые платки способны как внести нотку шика в аутфит, так и испортить образ. Большое значение имеет принт – узоры должны быть современными, а уже неактуальный рисунок поможет только накинуть возраст. Не стоит пытаться как-то вычурно завязать платок, в большинстве случаев результат получается странный и выглядит это старомодно. Также важно правильно вписать шелковый аксессуар в образ, ведь часто его используют совершенно не к месту. Самый лучший вариант – это маленький платочек, который можно завязать на шее, руке или украсить им сумку.

7 Массивные винтажные украшения Тяжелые, многоярусные колье в винтажном стиле и прочие объемные и вычурные украшения, также относятся к вещам, которые подчеркивают возраст, особенно когда они идут в комплекте. Их следует сменить на современные стильные аксессуары, например широкие браслеты, цепочки всевозможных фактур с кулонами разных размеров. В целом украшения должны быть выдержаны в минималистическом стиле и комплекты точно также нужно разбивать, как и костюмы, надевая предметы из набора по отдельности и сочетая с другими аксессуарами.

8 Бесформенная сумка Женщинам после 40 не стоит выбирать чрезмерно объемные бесформенные сумки, даже если эти модели переживают взлет популярности. Они ассоциируются с торбами, а если еще и имеют мрачную расцветку, то гарантированно накинут лишние годы к реальному возрасту. Стилисты рекомендуют выбирать аксессуар лаконичного фасона с четкими формами. Такая сумка будет работать на силуэт в целом, помогая создавать элегантную подтянутость и визуально омолаживая образ.