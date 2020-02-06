Маникюр 2020: основные тенденции офисного дизайна ногтей (Фото)

1 На самом деле это совсем не так, поскольку ежегодно нейл-мастера предлагают новые, интересные варианты на любой вкус. К тому же, они не уступают по красоте привычным вечерним, сезонным или тематическим дизайнам.

2 Первое, на что стоит обратить внимание при выборе оформления ногтей – это цвет покрытия. Он ни в коем случае не должен быть слишком ярким или же темным. Лучшее решение – спокойная цветовая гамма. Нюдовые, бежевые, розовые или серые тона лучше всего подходят на роль базового покрытия.

3 Сдержанность и элегантность – главные характеристики офисного маникюра. Темное и цветное покрытие также будет уместным. Но в таком случае оттенки должны быть приглушенными.

4 Отдельно стоит отметить дополнительный декор для маникюра. Он уместен, но только в небольшом количестве. Наиболее подходящие варианты – фольга, блестки и камифубуки. Каждый декор создает совершенно разный эффект на ноготках.

5 Также для офисного маникюра актуальным является матовое покрытие. Такое решение преобразит любой дизайн, даже самый простой. Поэтому данный прием используется довольно часто современными модницами.

6 Выбирать дизайн для маникюра в офис надо всегда с осторожностью. Поскольку он не должен быть слишком активным, заметным, ярким. Найти подходящий вариант не сложно, если изучить основные актуальные направления дизайна на 2020 год.

7 Оформление ногтей в стиле минимализм актуально довольно давно. С его помощью можно создать модный, лаконичный офисный маникюр.

8 Нейтральное цветовое решение, еле заметный рисунок и практически полное отсутствие дополнительного декора – главные нюансы, которые стоит учитывать.

9 Пожалуй, хитом предстоящего 2020 года будет абстракция. В создании такого маникюра нет особых правил и рамок. Поэтому его можно делать даже в домашних условиях, проявляя свое виденье идеального офисного дизайна.

10 Нейл-мастера рекомендуют в таком случае использовать цветочные мотивы, горошек, градиент и даже геометрические детали. В целом абстрактные рисунки хорошо смотрятся не только на нейтральном фоне, но и в сочетании с градиентом или френчем.

11 Получается более смелый дизайн, который также подходит для офисных будней.

12 Многие девушки до сих пор считают, что для работы в офисе крайне сложно подобрать уместный дизайн. На самом деле это совершенно не так. К примеру, негативное пространство все чаще используется именно для такого случая. Главное – выбрать светлую основу для покрытия.

13 Что касается рисунка, то он может быть практически любым. Но чаще девушки выбирают листики, бабочки, сердца или цветы. Такое оформление лаконичное и сдержанное, что делает его уместным для рабочих будней.

14 Когда речь идет о маникюре для работы в офисе, многие сразу же представляют оформление в геометрическом стиле. Это не удивительно, поскольку такой дизайн является одним из наиболее универсальных вариантов на любой случай.

15 Чаще всего его выполняют в черном цвете на нейтральном светлом покрытии. Это позволяет выделить рисунок и сделать его более заметным.

16 В целом на ноготках нередко рисуют линии разной длины и толщины, точки, геометрические фигуры. При желании их можно сочетать между собой, чтобы придать маникюру некой оригинальности. Декор в данном случае используется крайне редко. Исключение составляет фольгированная скотч-лента в разных оттенках.

17 Безусловно, классика остается в моде всегда. Френч подходит абсолютно для любого события. Но если вы хотите сделать что-то более оригинальное, смело дополняйте френч интересными деталями.

18 Это может быть сочетание с лунным маникюром, а также геометрические вставки. В целом главное – придерживаться нейтральных оттенков.

19 Все более актуальным с каждым годом становится мраморный дизайн. Это имитация природного камня, которая на ноготках смотрится особенно стильно.

20 Добиться такого эффекта можно разными способами. Нейл-мастера преимущественно наносят рисунок вручную, используя для этого кисти и набор специальных красок.

21 В свою очередь новички чаще выбирают более простые способы. Это может быть слайдер-дизайн или стемпинг. Но все же, каждый из этих вариантов требует небольшого опыта. Поэтому обязательно попрактикуйтесь прежде, чем оформлять ногти на работу.

22 Чуть менее популярный, но все также актуальный для рабочих будней градиентный маникюр. Преимущественно его стоит выполнять в светлых оттенках.

23 Также отлично смотрится нейтральное покрытие с акцентом в виде градиента на одном-двух ноготках. Поэтому в данном случае также есть место для экспериментов.

24 Короткая длина ногтей актуальна уже несколько лет подряд. На них можно реализовать многие виды дизайна, в том числе и варианты для офиса.

25 В таком случае главное – правильно подобрать пропорции рисунка исходя из параметров ногтевой пластины. Ведь только с учетом этого правила маникюр будет смотреться гармонично.

26 Как видите, есть действительно много идей для офисного маникюра. Благодаря этому можно не ограничиваться самыми простыми и привычными решениями, а дать волю фантазии.