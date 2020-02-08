С чем носить серый кардиган в 2020 году: трендовые идеи (Фото)

1 Благодаря этому вещь можно сочетать с различными цветовыми элементами гардероба и создать беспроигрышный лук на каждый день. В материале рассмотрены варианты исполнения кардигана и с чем его можно совместить, чтобы получить стильный лук. Кардиган с брюками, джинсами Длинный крой кардигана будет естественно смотреться с любыми джинсами и брюками, а также лосинами. Обувь можно подбирать по вашему вкусу: на каблуке, платформе или танкетке. Если серый кардиган короткий, то его лучше одевать совместно с юбками выше колена и также традиционными брюками.

2 Кардиган и платья, деловой костюм Вязаное платье вместе с кардиганом может утяжелить ваш образ, поэтому такое сочетание лучше избегать. Это же относится и к деловому костюму. Единственное, если вы решили одеть классическую рубашку и кардиган, то необходимо, чтобы первая выступала на 2 см из ворота и рукавов.

3 Сочетание серого кардигана и других оттенков Кардиган серого оттенка будет очень стильно смотреться с вещами ярких цветов. Распространенными элементами гардероба идеально гармонирующие с серым кардиганом вещи белого, черного, розового, бордового, голубого и кораллового цвета.

4 Варианты исполнения кардигана В зависимости от кроя кардигана и материала, из которого он выполнен, собирается лук для определенного образа. Вязаный Вязаный кардиган отлично подойдет для городского лука. В этой вещи будет всегда легко и уютно. В более холодный период вязаный кардиган можно носить вместе пальто и плаща. Если вы решили пойти на вечернюю прогулку или пикник, то стоит выбрать кардиган с капюшоном, образ будет модным и теплым одновременно.

5 Трикотажный Кардиган из трикотажа пользуется большой популярностью у звезд. Его можно сочетать с узкими джинсами и удаленной майкой плюс туфли на высоком каблуке. Особой изюминкой будет трикотаж с офисным стилем. К примеру, если выбрать юбку-карандаш с белой рубашкой и сверху накинуть кардиган более темного серого оттенка, то получится образ современной и стильной бизнес-вумен.

6 Длинный Кардиган длинного кроя поистине универсальная вещь. Его можно сочетать с кроссовками и джинсами, леггинсами или платьем длины макси, также гармонично будут смотреться брюки прямого кроя.