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С чем носить серый кардиган в 2020 году: трендовые идеи (Фото)

Смотрите фото (8)
С чем носить серый кардиган в 2020 году: трендовые идеи (Фото)
03:16 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Серый женский кардиган – универсальная вещь, которая подойдет для каждого возраста и на любой случай. Серый оттенок имеет множество вариаций.

  • 1

    Благодаря этому вещь можно сочетать с различными цветовыми элементами гардероба и создать беспроигрышный лук на каждый день. В материале рассмотрены варианты исполнения кардигана и с чем его можно совместить, чтобы получить стильный лук.

    Кардиган с брюками, джинсами

    Длинный крой кардигана будет естественно смотреться с любыми джинсами и брюками, а также лосинами. Обувь можно подбирать по вашему вкусу: на каблуке, платформе или танкетке.

    Если серый кардиган короткий, то его лучше одевать совместно с юбками выше колена и также традиционными брюками. 

  • 2

    Кардиган и платья, деловой костюм

    Вязаное платье вместе с кардиганом может утяжелить ваш образ, поэтому такое сочетание лучше избегать. Это же относится и к деловому костюму. Единственное, если вы решили одеть классическую рубашку и кардиган, то необходимо, чтобы первая выступала на 2 см из ворота и рукавов.

  • 3

    Сочетание серого кардигана и других оттенков

    Кардиган серого оттенка будет очень стильно смотреться с вещами ярких цветов. Распространенными элементами гардероба идеально гармонирующие с серым кардиганом вещи белого, черного, розового, бордового, голубого и кораллового цвета.

  • 4

    Варианты исполнения кардигана

    В зависимости от кроя кардигана и материала, из которого он выполнен, собирается лук для определенного образа.

    Вязаный

    Вязаный кардиган отлично подойдет для городского лука. В этой вещи будет всегда легко и уютно. В более холодный период вязаный кардиган можно носить вместе пальто и плаща. Если вы решили пойти на вечернюю прогулку или пикник, то стоит выбрать кардиган с капюшоном, образ будет модным и теплым одновременно.

  • 5

    Трикотажный

    Кардиган из трикотажа пользуется большой популярностью у звезд. Его можно сочетать с узкими джинсами и удаленной майкой плюс туфли на высоком каблуке. Особой изюминкой будет трикотаж с офисным стилем. К примеру, если выбрать юбку-карандаш с белой рубашкой и сверху накинуть кардиган более темного серого оттенка, то получится образ современной и стильной бизнес-вумен.

  • 6

    Длинный

    Кардиган длинного кроя поистине универсальная вещь. Его можно сочетать с кроссовками и джинсами, леггинсами или платьем длины макси, также гармонично будут смотреться брюки прямого кроя.

  • 7

    Короткий

    Для романтических натур подойдет короткий жакет любого оттенка серого. Его можно совмещать с юбками солнце и платьями ярких принтов. Для повседневного образа подойдут высокие ботинки с хлопковым шарфом и серым коротким жакетом.

    Серый кардиган – удобная вещь, которая подходит практически к любому стилю одежды. Его носят все женщины, так как знают, что любой лук совместно с серым кардиганом будет эффектным и модным.

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