Маникюр 2020: лучшие идеи таинственного черного нейл-арта (Фото)

Маникюр черного цвета покорил сердца многих красавиц и их поклонников.
Даже в Древнем Китае знатные особы могли делать маникюр в таком цвете. И доступно это искусство было только им.
Если вспомнить, в древние времена к любым изменениям внешности относились серьезно и позволено это было далеко не каждому.
Маникюр, как и татуировки могли себе позволить лишь высшие сословия.
Цвета и рисунки также выбирались в зависимости от статуса.
Сейчас это удовольствие доступно каждой. И не зря черный цвет считается универсальным.
Он может восприниматься как классический и подчеркивать строгость и деловой стиль.
Гламурные стили, которые так важны для молодых современных девушек, также не обходятся без этого цвета.
Даже для множества субкультур данный маникюр может считаться отличительным знаком.
Не говоря уже о том, что он подходит к любой одежде, обуви и макияжу.
Времена, когда черные ногти ассоциировались исключительно с готикой и стилем гранж, давно прошли.
Сегодня модный черный маникюр – это уже почти классика.
Маникюр с черным лаком во многом отражает общие тренды нейл-арта, но с поправкой на специфику цвета.
Так, наиболее популярны в черном дизайне ногтей 2020 году: геометрические узоры, блестки и стразы, черный френч и матовый маникюр, маникюр с фольгой, омбре и рисунки (цветы, языки пламени).
Черный цвет – прекрасная основа для декорирования.
Лаконичная геометрия, точки и штрихи подойдут для повседневного маникюра.
Стразы и блестки дополнят праздничный образ.
Черный френч и матовый маникюр подчеркнут элегантность и стиль ансамбля.