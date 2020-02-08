Маникюр 2020: лучшие идеи таинственного черного нейл-арта (Фото)

1 Маникюр черного цвета покорил сердца многих красавиц и их поклонников.

2 Даже в Древнем Китае знатные особы могли делать маникюр в таком цвете. И доступно это искусство было только им.

3 Если вспомнить, в древние времена к любым изменениям внешности относились серьезно и позволено это было далеко не каждому.

4 Маникюр, как и татуировки могли себе позволить лишь высшие сословия.

5 Цвета и рисунки также выбирались в зависимости от статуса.

6 Сейчас это удовольствие доступно каждой. И не зря черный цвет считается универсальным.

7 Он может восприниматься как классический и подчеркивать строгость и деловой стиль.

8 Гламурные стили, которые так важны для молодых современных девушек, также не обходятся без этого цвета.

9 Даже для множества субкультур данный маникюр может считаться отличительным знаком.

10 Не говоря уже о том, что он подходит к любой одежде, обуви и макияжу.

11 Времена, когда черные ногти ассоциировались исключительно с готикой и стилем гранж, давно прошли.

12 Сегодня модный черный маникюр – это уже почти классика.

13 Маникюр с черным лаком во многом отражает общие тренды нейл-арта, но с поправкой на специфику цвета.

14 Так, наиболее популярны в черном дизайне ногтей 2020 году: геометрические узоры, блестки и стразы, черный френч и матовый маникюр, маникюр с фольгой, омбре и рисунки (цветы, языки пламени).

15 Черный цвет – прекрасная основа для декорирования.

16 Лаконичная геометрия, точки и штрихи подойдут для повседневного маникюра.

17 Стразы и блестки дополнят праздничный образ.