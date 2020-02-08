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Маникюр 2020: лучшие идеи таинственного черного нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: лучшие идеи таинственного черного нейл-арта (Фото)
11:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Черный маникюр уже не первый сезон актуален среди современных модниц.

  • 1

    Маникюр черного цвета покорил сердца многих красавиц и их поклонников.

  • 2

    Даже в Древнем Китае знатные особы могли делать маникюр в таком цвете. И доступно это искусство было только им.

  • 3

    Если вспомнить, в древние времена к любым изменениям внешности относились серьезно и позволено это было далеко не каждому.

  • 4

    Маникюр, как и татуировки могли себе позволить лишь высшие сословия.

  • 5

    Цвета и рисунки также выбирались в зависимости от статуса.

  • 6

    Сейчас это удовольствие доступно каждой. И не зря черный цвет считается универсальным.

  • 7

    Он может восприниматься как классический и подчеркивать строгость и деловой стиль.

  • 8

    Гламурные стили, которые так важны для молодых современных девушек, также не обходятся без этого цвета.

  • 9

    Даже для множества субкультур данный маникюр может считаться отличительным знаком.

  • 10

    Не говоря уже о том, что он подходит к любой одежде, обуви и макияжу.

  • 11

    Времена, когда черные ногти ассоциировались исключительно с готикой и стилем гранж, давно прошли.

  • 12

    Сегодня модный черный маникюр – это уже почти классика.

  • 13

    Маникюр с черным лаком во многом отражает общие тренды нейл-арта, но с поправкой на специфику цвета.

  • 14

    Так, наиболее популярны в черном дизайне ногтей 2020 году: геометрические узоры, блестки и стразы, черный френч и матовый маникюр, маникюр с фольгой, омбре и рисунки (цветы, языки пламени).

  • 15

    Черный цвет – прекрасная основа для декорирования.

  • 16

    Лаконичная геометрия, точки и штрихи подойдут для повседневного маникюра.

  • 17

    Стразы и блестки дополнят праздничный образ.

  • 18

    Черный френч и матовый маникюр подчеркнут элегантность и стиль ансамбля.

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