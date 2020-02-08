Прически 2020: крутое сочетание коротких волос с косичками (Фото)

1 Плетеная прическа на волнистые волосы

2 Короткие вьющиеся волосы также можно дополнить плетеной прической, например, косой, а также таким стильным окрашиванием, как омбре в мягких натуральных тонах. Вы также можете дополнить свой образ некоторыми аксессуарами, такими как бантик, лента или заколка, чтобы ваша прическа выглядела ещё привлекательнее.

3 Плетеная прическа и стрижка боб

4 Плетеная прическа прекрасно дополнит стильную стрижку боб, особенно, если у вас тонкие и лишенные объема волосы, так как плетеная прическа визуально придаст дополнительный объем волосам.

5 Идеи косичек для тонких волос

6 Если у вас тонкие волосы, прическа в виде косичек прекрасно вам подойдет. В зависимости от формы, длины и текстуры ваших волос, выберите подходящую прическу, которая будет подчеркивать ваши преимущества. Мы предлагаем вам ознакомиться с этим вариантом плетеной прически.

7 Голландские косы

8 Голландская коса имеет много общего с французской косой, лишь с одной разницей, что она плетется в обратном направлении. Вот почему голландские плетеные прически также называют обратными косами или косами наизнанку. Голландские косы невероятно очаровательны. Такой вариант прически отлично подойдет для юных девушек, которые хотят оживить свой повседневный образ.

9 Боковая коса