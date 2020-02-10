Шпаргалка по трендам: какие куртки будут в моде весной 2020 (Фото)

С приходом весны в свои права вступят нежные пастельные оттенки. Беспроигрышными вариантами будут фисташковые, бледно-голубые, розовые и сиреневые тона.
Поклонницы сочных и ярких образов наверняка не смогут пройти мимо популярности красной, апельсиновой, коралловой, ярко-розовой и желтой расцветки верхней одежды.
Ультрамодная неоновая палитра – это трендовы й сюрприз для самых смелых модниц!
В тренде оказалась и разносторонняя синяя гамма, в которой преобладают не только спокойные и глубокие, но и сочные аквамариновые тона.
Еще один стильный лидер – это классические черные, белые и бежевые расцветки.
Наступление 2020 сезона – это не повод забывать про универсальный клетчатый принт.
Самые женственные и, в буквальном смысле, весенние куртки были представлены моделями с изящными цветочными принтами.
Дизайнеры единогласно отдали кожаной фактуре позицию лидерства в 2020 сезоне. Вы уже наверняка успели заметить стремительно набирающие популярность кожаные платья, юбки, рубашки и плащи. Наряду с этими новинками не сдают оборотов универсальные и стильные куртки из дерзкой фактуры.
Беспроигрышный вариант – это косуха, самая практичная инвестиция в гардероб на протяжении нескольких сезонов. Если вы хотите, чтобы такая верхняя одежда прослужила вам действительно долго, делайте ставку на свободный и чуть удлиненный фасон. Актуальная куртка должна создавать впечатление, будто она любезно позаимствована с мужского плеча. По прогнозам стилистов, намек на оверсайз в дизайне верхней одежды еще долго будет с нами.