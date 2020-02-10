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Понедельник, 10.02.2020
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Шпаргалка по трендам: какие куртки будут в моде весной 2020 (Фото)

Смотрите фото (10)
Шпаргалка по трендам: какие куртки будут в моде весной 2020 (Фото)
23:06 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Цвет куртки – это первый показатель ее актуальности.

  • 1

    С приходом весны в свои права вступят нежные пастельные оттенки. Беспроигрышными вариантами будут фисташковые, бледно-голубые, розовые и сиреневые тона.

  • 2

    Поклонницы сочных и ярких образов наверняка не смогут пройти мимо популярности красной, апельсиновой, коралловой, ярко-розовой и желтой расцветки верхней одежды.

  • 3

    Ультрамодная неоновая палитра – это трендовы й сюрприз для самых смелых модниц!

  • 4

    В тренде оказалась и разносторонняя синяя гамма, в которой преобладают не только спокойные и глубокие, но и сочные аквамариновые тона.

  • 5

    Еще один стильный лидер – это классические черные, белые и бежевые расцветки.

  • 6

    Наступление 2020 сезона – это не повод забывать про универсальный клетчатый принт.

  • 7

    Самые женственные и, в буквальном смысле, весенние куртки были представлены моделями с изящными цветочными принтами.

  • 8

    Дизайнеры единогласно отдали кожаной фактуре позицию лидерства в 2020 сезоне. Вы уже наверняка успели заметить стремительно набирающие популярность кожаные платья, юбки, рубашки и плащи. Наряду с этими новинками не сдают оборотов универсальные и стильные куртки из дерзкой фактуры.

  • 9

    Беспроигрышный вариант – это косуха, самая практичная инвестиция в гардероб на протяжении нескольких сезонов. Если вы хотите, чтобы такая верхняя одежда прослужила вам действительно долго, делайте ставку на свободный и чуть удлиненный фасон. Актуальная куртка должна создавать впечатление, будто она любезно позаимствована с мужского плеча. По прогнозам стилистов, намек на оверсайз в дизайне верхней одежды еще долго будет с нами.

На какие вещи действительно нужно тратить деньги в сезон распродаж

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Мода, Стиль, Куртки, модные куртки, Весна 2020, Стильные куртки, Весенние куртки.
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