Шпаргалка по трендам: какие куртки будут в моде весной 2020 (Фото)

1 С приходом весны в свои права вступят нежные пастельные оттенки. Беспроигрышными вариантами будут фисташковые, бледно-голубые, розовые и сиреневые тона.

2 Поклонницы сочных и ярких образов наверняка не смогут пройти мимо популярности красной, апельсиновой, коралловой, ярко-розовой и желтой расцветки верхней одежды.

3 Ультрамодная неоновая палитра – это трендовы й сюрприз для самых смелых модниц!

4 В тренде оказалась и разносторонняя синяя гамма, в которой преобладают не только спокойные и глубокие, но и сочные аквамариновые тона.

5 Еще один стильный лидер – это классические черные, белые и бежевые расцветки.

6 Наступление 2020 сезона – это не повод забывать про универсальный клетчатый принт.

7 Самые женственные и, в буквальном смысле, весенние куртки были представлены моделями с изящными цветочными принтами.

8 Дизайнеры единогласно отдали кожаной фактуре позицию лидерства в 2020 сезоне. Вы уже наверняка успели заметить стремительно набирающие популярность кожаные платья, юбки, рубашки и плащи. Наряду с этими новинками не сдают оборотов универсальные и стильные куртки из дерзкой фактуры.