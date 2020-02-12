Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)

1 С накладными карманами. Объёмные накладные карманы — это хит предстоящего сезона. Следовательно, дизайнеры этим декором решили украсить и легкие ветровки. В результате получились очень стильные и практичные куртки, в которых всегда можно носить с собой всё необходимое.

2 В стиле милитари. Ветровки, оформленные в оливковых тонах, хаки или горчичных и по дизайну напоминающие больше военные мужские куртки, уж точно приглянутся тем девушкам, которые хотят подчеркнуть свою независимость.

3 Микс фактур. А вот новинкой сезона стали ветровки, сшитые из разных тканей, которые отличаются между собой не только цветом, но и фактурной поверхностью. Это может быть соединение банальной плащевки с кожей, драпом или и вовсе с меховыми вставками.

4 Из кожи. Для их изготовления используется исключительно мягкое кожаное полотно, поверхность которого может быть гладкой или рифленой. А вот к декоративному оформлению этих курток нет никаких ограничений и допускаются, как простые однотонные модели, так и цветные изделия, густо украшенные фурнитурой.

5 Инновационные материалы. На пике тенденций моды 2020 года нынче находятся ткани, изготовленные с помощью современных технологий, из которых после кутюрье шьют различную одежду, в том числе и ветровки. Так, например, на последних коллекциях были представлены прозрачные варианты, напоминающие дождевики. В качестве декора на таких изделиях использовались накладные карманы, пуговицы и всевозможные нашивки.

6 Белого цвета. Ещё одним трендом наступающего года является белоснежная палитра. Ввиду этого, дизайнеры выпустили целые коллекции ветровок, оформленные исключительно в этой гамме.