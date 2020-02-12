Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)

С накладными карманами.
Объёмные накладные карманы — это хит предстоящего сезона. Следовательно, дизайнеры этим декором решили украсить и легкие ветровки. В результате получились очень стильные и практичные куртки, в которых всегда можно носить с собой всё необходимое.
В стиле милитари.
Ветровки, оформленные в оливковых тонах, хаки или горчичных и по дизайну напоминающие больше военные мужские куртки, уж точно приглянутся тем девушкам, которые хотят подчеркнуть свою независимость.
Микс фактур.
А вот новинкой сезона стали ветровки, сшитые из разных тканей, которые отличаются между собой не только цветом, но и фактурной поверхностью. Это может быть соединение банальной плащевки с кожей, драпом или и вовсе с меховыми вставками.
Из кожи.
Для их изготовления используется исключительно мягкое кожаное полотно, поверхность которого может быть гладкой или рифленой. А вот к декоративному оформлению этих курток нет никаких ограничений и допускаются, как простые однотонные модели, так и цветные изделия, густо украшенные фурнитурой.
Инновационные материалы.
На пике тенденций моды 2020 года нынче находятся ткани, изготовленные с помощью современных технологий, из которых после кутюрье шьют различную одежду, в том числе и ветровки.
Так, например, на последних коллекциях были представлены прозрачные варианты, напоминающие дождевики. В качестве декора на таких изделиях использовались накладные карманы, пуговицы и всевозможные нашивки.
Белого цвета.
Ещё одним трендом наступающего года является белоснежная палитра. Ввиду этого, дизайнеры выпустили целые коллекции ветровок, оформленные исключительно в этой гамме.
С вышивкой.
Завораживающие вышитые флористические принты, этнические узоры и нестандартная абстракция может также присутствовать и в дизайне ветровок.
Особой популярностью будут пользоваться модели, полностью украшенные таким декором. Но при желании, своё предпочтение можно отдать и изделиям с более простым дизайном, на которых вышивка выполняет функцию небольшого акцента.