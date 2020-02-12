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Среда, 12.02.2020
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Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)

Смотрите фото (8)
Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
01:38 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Модели ветровок, которые будут особенно востребованными весной 2020 года.

  • 1

    С накладными карманами.

    Объёмные накладные карманы — это хит предстоящего сезона. Следовательно, дизайнеры этим декором решили украсить и легкие ветровки. В результате получились очень стильные и практичные куртки, в которых всегда можно носить с собой всё необходимое.

  • 2

    В стиле милитари.

    Ветровки, оформленные в оливковых тонах, хаки или горчичных и по дизайну напоминающие больше военные мужские куртки, уж точно приглянутся тем девушкам, которые хотят подчеркнуть свою независимость.

  • 3

    Микс фактур.

    А вот новинкой сезона стали ветровки, сшитые из разных тканей, которые отличаются между собой не только цветом, но и фактурной поверхностью. Это может быть соединение банальной плащевки с кожей, драпом или и вовсе с меховыми вставками.

  • 4

    Из кожи.

    Для их изготовления используется исключительно мягкое кожаное полотно, поверхность которого может быть гладкой или рифленой. А вот к декоративному оформлению этих курток нет никаких ограничений и допускаются, как простые однотонные модели, так и цветные изделия, густо украшенные фурнитурой.

  • 5

    Инновационные материалы.

    На пике тенденций моды 2020 года нынче находятся ткани, изготовленные с помощью современных технологий, из которых после кутюрье шьют различную одежду, в том числе и ветровки.

    Так, например, на последних коллекциях были представлены прозрачные варианты, напоминающие дождевики. В качестве декора на таких изделиях использовались накладные карманы, пуговицы и всевозможные нашивки.

  • 6

    Белого цвета.

    Ещё одним трендом наступающего года является белоснежная палитра. Ввиду этого, дизайнеры выпустили целые коллекции ветровок, оформленные исключительно в этой гамме.

  • 7

    С вышивкой.

    Завораживающие вышитые флористические принты, этнические узоры и нестандартная абстракция может также присутствовать и в дизайне ветровок.

    Особой популярностью будут пользоваться модели, полностью украшенные таким декором. Но при желании, своё предпочтение можно отдать и изделиям с более простым дизайном, на которых вышивка выполняет функцию небольшого акцента.

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Мода, Стиль, Мода 2020, Весна 2020, Ветровки, Ветровки 2020.
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