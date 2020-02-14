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Пятница, 14.02.2020
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Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)

Смотрите фото (6)
Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
02:44 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Как известно, мода циклична. Чаще всего новое — хорошо забытое старое.

  • 1

    Позабытые модные веяния обретают новое звучание в XXI веке. Пришло время разобраться, какие вещи стоит вытащить из старого шкафа и с гордостью носить.

    Берет

    Этот женственный и в меру элегантный головной убор будет на пике моды весь грядущий год. Берет прекрасно сочетается с классическим пальто, юбками и однотонными водолазками. В такой комбинации создается образ изящной француженки.

  • 2

    Блуза с манжетами

    Отличительной чертой современной блузы стали манжеты. Особенно утонченно и нежно они смотрятся на блузах с объемными рукавами и пышными плечами. Можно сочетать ее с брюками, юбками и джинсами прямого кроя. Так или иначе столь стильная вещь украсит любую даму!

  • 3

    Расклешенные брюки

    Вещь, прелесть которой многие не понимают. А зря, ведь в 2020 году расклешенные брюки в моде. Они станут стильным акцентом в любом образе. Можешь носить их с жакетом, блузкой или базовой водолазкой. Но если еще и дополнить их остроносыми ботильонами, звание первой модницы твое!

    Пиджак с объемными плечамиТакой винтажный пиджак станет находкой в гардеробе любой женщины. Он отлично смотрится в многослойных аутфитах. При этом не менее удачно дополняет женственные миди юбки и классические офисные образы с брюками. Действительно, универсальная вещь.

  • 4

    Юбка-карандаш

    Эта вещь способна подчеркнуть достоинства фигуры и ловко скрыть недостатки. Притягательная юбка-карандаш всегда смотрится чрезвычайно женственно и даже аристократично. А вот принт в клетку и «гусиную лапку» сделает ее максимально модной.

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Мода, Стиль, Модные вещи, Мода 2020, Женские вещи, Что модно носить женщинам.
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