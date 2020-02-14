Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)

Этот женственный и в меру элегантный головной убор будет на пике моды весь грядущий год. Берет прекрасно сочетается с классическим пальто, юбками и однотонными водолазками. В такой комбинации создается образ изящной француженки.

Позабытые модные веяния обретают новое звучание в XXI веке. Пришло время разобраться, какие вещи стоит вытащить из старого шкафа и с гордостью носить.

Отличительной чертой современной блузы стали манжеты. Особенно утонченно и нежно они смотрятся на блузах с объемными рукавами и пышными плечами. Можно сочетать ее с брюками, юбками и джинсами прямого кроя. Так или иначе столь стильная вещь украсит любую даму!

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Расклешенные брюки

Вещь, прелесть которой многие не понимают. А зря, ведь в 2020 году расклешенные брюки в моде. Они станут стильным акцентом в любом образе. Можешь носить их с жакетом, блузкой или базовой водолазкой. Но если еще и дополнить их остроносыми ботильонами, звание первой модницы твое!

Пиджак с объемными плечамиТакой винтажный пиджак станет находкой в гардеробе любой женщины. Он отлично смотрится в многослойных аутфитах. При этом не менее удачно дополняет женственные миди юбки и классические офисные образы с брюками. Действительно, универсальная вещь.