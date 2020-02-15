Кожаные брюки: с чем носить, модные сочетания (Фото)

Нижнее белье — один из главных трендов нового модного сезона. Именно поэтому можешь смело сочетать его или топы с широкими кожаными брюками. Но если ты скромница, можно дополнительно надевать сверху лонгслив в сеточку или с мелкими дырочками.

Лучшим вариантом станет свободная блузка из льна или шелка. Блузы с хищными принтами на пике моды, потому они также будут отлично смотреться с однотонными кожаными брюками.

Особенной популярностью сейчас пользуются рубашки из кожи или замши. Классическая рубашка также прекрасно впишется в образ с кожаными брюками. Можешь экспериментировать с цветами и формами, ведь с помощью такой простой вещи можно составить отличные луки как в офис, так и для встречи с друзьями.

Если брюки с завышенной талией, можете заправить свитер. Так вы создадите силуэт, подчеркивающий изящную фигуру. Однако с такими кожаными брюками великолепно смотрится и свободный свитер. Получается очень комфортный образ в стиле кэжуал.

5

Пиджаки

Пиджак любой формы и кроя также органично выглядит с брюками. Не забудьте хотя бы слегка подчеркнуть талию и тем самым правильно расставить акценты.

Как вы уже смогли убедиться, на основе ультрамодных кожаных брюк получаются весьма эффектные образы. В них вы всегда будете выглядеть необычно и привлекательно. Уверена, теперь и вам захотелось обзавестись такой стильной вещью!