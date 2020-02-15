Скачать
Суббота, 15.02.2020
Столтенберг планирует встретится с Зеленским в Мюнхене
Столтенберг планирует встретится с Зеленским в Мюнхене
Загороднюк встретился с министром обороны Королевства Норвегия
Загороднюк встретился с министром обороны Королевства Норвегия
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
Сарказм в чистом виде: веселые демотиваторы
Сарказм в чистом виде: веселые демотиваторы

Кожаные брюки: с чем носить, модные сочетания (Фото)

Смотрите фото (6)
Кожаные брюки: с чем носить, модные сочетания (Фото)
04:14 Сегодня Телеграф omode.info

Новости шоу бизнеса:Последние модные коллекции продемонстрировали, что самыми стильными в 2020 году станут кожаные брюки свободного кроя.

  • 1

    Что носить с кожаными брюками:

    Кроп-топы или бюстгальтеры

    Нижнее белье — один из главных трендов нового модного сезона. Именно поэтому можешь смело сочетать его или топы с широкими кожаными брюками. Но если ты скромница, можно дополнительно надевать сверху лонгслив в сеточку или с мелкими дырочками.

  • 2

    Блузки

    Лучшим вариантом станет свободная блузка из льна или шелка. Блузы с хищными принтами на пике моды, потому они также будут отлично смотреться с однотонными кожаными брюками.

  • 3

    Рубашки

    Особенной популярностью сейчас пользуются рубашки из кожи или замши. Классическая рубашка также прекрасно впишется в образ с кожаными брюками. Можешь экспериментировать с цветами и формами, ведь с помощью такой простой вещи можно составить отличные луки как в офис, так и для встречи с друзьями.

  • 4

    Свитера

    Если брюки с завышенной талией, можете заправить свитер. Так вы создадите силуэт, подчеркивающий изящную фигуру. Однако с такими кожаными брюками великолепно смотрится и свободный свитер. Получается очень комфортный образ в стиле кэжуал.

  • 5

    Пиджаки

    Пиджак любой формы и кроя также органично выглядит с брюками. Не забудьте хотя бы слегка подчеркнуть талию и тем самым правильно расставить акценты.

    Как вы уже смогли убедиться, на основе ультрамодных кожаных брюк получаются весьма эффектные образы. В них вы всегда будете выглядеть необычно и привлекательно. Уверена, теперь и вам захотелось обзавестись такой стильной вещью!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Мода, Стиль, Образ, Брюки, Стильный образ, Мода 2020, Кожаные брюки, С чем носить кожаные брюки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
02 Чтобы "не стоять на коленях": Беларусь продолжит диверсифицировать поставки нефти
03 Если бы президентские выборы проходили завтра: на чьей стороне симпатии украинцев
04 "Частная инициатива": в МИД отреагировали на "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"
05 Сретение Господне 2020: приметы, традиции и запреты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декларации Зеленского: в НАПК объяснили свои действия
Декларации Зеленского: в НАПК объяснили свои действия
Гончарук: Эвакуация украинцев из Уханя пройдет уже во вторник
Гончарук: Эвакуация украинцев из Уханя пройдет уже во вторник
ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Нафтогаза
ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Нафтогаза
Пищевое отравление: ТОП-5 самых опасных продуктов для организма
Пищевое отравление: ТОП-5 самых опасных продуктов для организма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь