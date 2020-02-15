Маникюр 2020: сногсшибательные идеи рисунков на ногтях (Фото)

1 Когда-то девушки, желающие выглядеть стильно и модно, при помощи капельки лака и иглы наносили на ноготки и незамысловатые рисунки, и причудливые орнаменты. Это позволяло и индивидуальность подчеркнуть, и выгодно выделиться из общей массы.

2 Для создания комбинированного дизайна маникюра, цвет и текстура лака могут отличаться.

3 Стилисты утверждают, что сочетание одноцветных матовых и глянцевых лаков придадут женскому маникюру стильность и оригинальность. Хитом сезона обещает стать дизайн ногтей в стиле омбре, выполненный в виде плавного перехода от темного цвета к светлым или прозрачным кончикам ногтей, которые можно украсить небольшим количеством стразов или блесток.

4 Дизайн ногтей, в частности рисунки на ногтях, является увлекательным и интересным занятием.

5 Цветочные узоры никогда не теряют своей актуальности, и в этом году модными являются скромные цветы на спокойных и светлых тонах лака. Если маникюр будет напоминать работу ребёнка, то это наоборот хорошо и привлечёт внимание к девушке. Такой маникюр не выходит из моды, так как цветочные узоры, можно просто изображать мазками и даже немного неряшливо. Вид будет, такой как будто его только, что сделала ваша дочка или племянница. Такой маникюр лучше изображать на светлом оттенке лака.

6 Маникюр 2020 года самый популярный – это цветочные узоры. Разнообразие текстур можно сформировать несколькими контрастными лаками. Один можно взять с неровной текстурой, а другой – обычный матовый, дальше сочетая их в свободном полёте фантазии.

7 Маникюр с горошком 2020 варианты идеи фото Каждая модница хочет научиться делать лаком не только модные, но и очень быстрые рисунки на ногтях. Отличный вариант – горошек. Сделать такой маникюр можно за несколько минут, но при этом он всегда будет выглядеть интересно. Горошины наносятся на базовый слой лака при помощи зубочистки или дотса. Они могут располагаться в любом порядке и последовательности.

8 Очаровательно смотрятся разноцветные горошинки произвольного размера. Абстрактные узоры могут быть очень сложными и замысловатыми, поражая воображение и заставляя работать фантазию.

9 Кроме того, создание интересной стилизации является идеальной возможностью усовершенствовать поплывшее полотно.

10 Модные тенденции маникюра с рисунками на 2020 год Все стремится к совершенству, в том числе и тенденции развития маникюра. В мир приходят все новые и креативные идеи, с палитрой цветовых решений и дизайна рисунка, что непременно сочетается в модном украшении ногтей.

11 Классический маникюр не уходит в прошлое, все также популярными остаются французский и однотонный маникюр, которые только продолжают подчеркивать тонкий стиль женщин и их элегантность.

12 Развиваются также и популярные косметические бренды, выпуская каждый год все больше уникальных лаков для ногтей.

13 Изменяются оттенки, наполнения, текстура, — это все в свою очередь создает модный дизайн ногтей, который можно изменить исходя из индивидуальных предпочтений и гардероба.

14 Описать модные рисунки на ногтях 2020 невозможно, стоит постоянно следить за предложениями известных мировых брендов и дизайнеров маникюра.

15 Рисование кистью на ногтях в 2020 году Кисть – самый, пожалуй, сложный инструмент для создания ногтевых рисунков. Маникюрных кисточек очень много, и их использование обеспечит получение маникюра любой сложности даже в домашних условиях. Плоская кисть, кисть-лайнер, кисть-лепесток позволяют нарисовать роскошные цветы и филигранные узоры.

16 Для создания изысканных узоров из цветного песка и глиттера используется кисточка-веер. Однако для новичков лучшим инструментов из всего многообразия кистей станет лайнер.

17 Тонкая кисточка-волосок позволит нарисовать самые мелкие элементы, завитки и прямые линии.

18 При такой технике рисования даже неопытные художники смогут почувствовать себя настоящими мастерами. Именно лайнер позволит нанести на ноготки такой актуальный животный принт. Например, рисунок в стиле зебры.

19 Модное омбре на ногтях 2020 года варианты фото Маникюр омбре, его особенностью считается переход из одного цвета в другой цвет, такие переходи от темного цвета в более светлый. Этот вид маникюра, востребован всегда, так как линия омбре, присуща всему миру моды.

20 Металлика и яркий блеск в 2020 году подтвердят оригинальность девушки и смелость её мышления. Особенно аристократично будет смотреться сдержанный лунный маникюр.

21

22 Рисунки на ногтях с камнями 2020 варианты новинки фото Если сравнивать с прошлыми годами, модные тренды этого года относительно сдержанные, хотя до сих пор многие оформляют каждый ноготь в отдельном стиле.

23 Творческий порыв и разнообразие доставляют девушкам радость, и это нельзя отвергать, настаивая на стандартности.