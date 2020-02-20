Маникюр 2020: свежие весенние дизайны, которые можно воплотить уже завтра (Фото)

1 Паутинка Градиент и паутинка на ногтях. Сложный и очень интересный вариант дизайна, выполненный в пастельных оттенках в технике градиент и дополненный модной нынче паутинкой.

2 Маки Цветы тонкими линиями. Рисунки тонкими линиями вошли в моду еще прошлым летом, но и сейчас продолжают волновать сердца модниц. Начало весны - прекрасный повод порадовать себя модным дизайном в серых оттенках с минималистскими изображениями маков и отпечатанной золотистой фольгой.

3 Нежный беж Нежный маникюр в бежевом цвете. Нежный повседневный маникюр в бежевом цвете, дополненный матовой фольгой и веточками из страз. Это идеальный весенний дизайн на все случаи жизни.

4 Растяжка блесток Практичный маникюр с блестками. Еще один пример очаровательного и практичного маникюра, повторить который сможет каждая девушка. Все, что вам потребуется - это бежевый лак и немного блесток, которые нужно аккуратно растянуть от кончика ногтя к его основанию.

5 Суперблеск Блестящий маникюр с использованием золотистых блесток. Эта идея понравится всем любительницам броского маникюра. Золотистые блестки и объемные веточки прекрасно подойдут для создания восхитительного праздничного дизайна.

6 Капельки Маникюр с каплями. Шикарный маникюр в пастельных оттенках розового и голубого с изображениями веточек нежных цветов и капельками выглядит изящно, свежо и сдержано.

7 Птица Маникюр в фиолетовом цвете. Фиолетовый цвет - это всегда таинственно и эффектно. Этот оттенок прекрасно подойдет всем любительницам яркого маникюра. А для того, чтобы дизайн выглядел веселее, украсьте отдельные ноготки изображениями птиц.

8 Игривая геометрия Нюдовые ногти с геометрическими рисунками. Геометрия в ногтевом дизайне совсем не та, что в школьных учебниках и эти нюдовые ногти - яркое тому доказательство. Игривые полосочки, круги и точки, нарисованные цветными красками выглядят очень стильно и ярко.

9 Модная гель-краска Маникюр с фольгой и паутинкой. Еще один пример маникюра с модной гель-краской "Паутинка". Принцип создания предельно прост: бежевый лак, фольга и несколько полосок "паутинки".

10 Весенние цвета Чудесный весенний маникюр. Фантастический весенний маникюр с розово-салатным градиентом на нескольких пальчиках и великолепным цветком из страз.

11 Негативное пространство Оригинальный маникюр с негативным пространством. Оригинальная интерпретация популярного дизайна с негативным пространством - отличный вариант для стильного весеннего маникюра.

12 Белизна Белоснежный маникюр. Белый лак на ногтях всегда смотрится свежо и эффектно, а если добавить жемчужную втирку и яркие фиолетовые цветы, получится сногсшибательный весенний маникюр.

13 Установки Позитивные установки. Наклейки с разнообразными надписями в этом сезоне популярны как никогда. Используйте наклейки со значимыми для вас словами, чтобы настроить себя на позитивный лад.

14 Акварели Акварельные рисунки. Наклейки, стилизованные под акварельные рисунки, - самый простой способ сделать свои ногти яркими и по-настоящему весенними.

15 В розовом цвете Броский маникюр в розовом цвете. В начале весны мы еще не можем позволить себе переодеться в яркую одежду, но сделать сочный весенний маникюр под силу каждому. Розовый цвет, пайетки, сердечки и соответствующие надписи продемонстрируют окружающим ваш романтический настрой.

16 Лунный маникюр Лунный маникюр Очень стильный лунный маникюр, в котором гармоничным образом удалось сочетать розовый и салатный оттенки, а также блестки.

17 Кусочки Маникюр в стиле геометрия. Очень милый маникюр в желто-розовых цветах подчеркнет красоту ваших ручек этой весной.

18 Плавный переход Плавный переход в приглушенных оттенках. Весенний маникюр необязательно должен быть ярким, блестящим и цветочным. Если вам по душе более элегантные решения, выбирайте растяжку цвета от темно лилового к светлому.

19 Птицы Голубо-розовый маникюр с птицами. Птицы - первые предвестники весны. Если в ваши края они не прилетели, изобразите их на своих ногтях, покрытых голубым и розовым лаком.