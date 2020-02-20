Маникюр 2020: свежие весенние дизайны, которые можно воплотить уже завтра (Фото)

Паутинка
Градиент и паутинка на ногтях.
Сложный и очень интересный вариант дизайна, выполненный в пастельных оттенках в технике градиент и дополненный модной нынче паутинкой.
Маки
Цветы тонкими линиями.
Рисунки тонкими линиями вошли в моду еще прошлым летом, но и сейчас продолжают волновать сердца модниц. Начало весны - прекрасный повод порадовать себя модным дизайном в серых оттенках с минималистскими изображениями маков и отпечатанной золотистой фольгой.
Нежный беж
Нежный маникюр в бежевом цвете.
Нежный повседневный маникюр в бежевом цвете, дополненный матовой фольгой и веточками из страз. Это идеальный весенний дизайн на все случаи жизни.
Растяжка блесток
Практичный маникюр с блестками.
Еще один пример очаровательного и практичного маникюра, повторить который сможет каждая девушка. Все, что вам потребуется - это бежевый лак и немного блесток, которые нужно аккуратно растянуть от кончика ногтя к его основанию.
Суперблеск
Блестящий маникюр с использованием золотистых блесток.
Эта идея понравится всем любительницам броского маникюра. Золотистые блестки и объемные веточки прекрасно подойдут для создания восхитительного праздничного дизайна.
Капельки
Маникюр с каплями.
Шикарный маникюр в пастельных оттенках розового и голубого с изображениями веточек нежных цветов и капельками выглядит изящно, свежо и сдержано.
Птица
Маникюр в фиолетовом цвете.
Фиолетовый цвет - это всегда таинственно и эффектно. Этот оттенок прекрасно подойдет всем любительницам яркого маникюра. А для того, чтобы дизайн выглядел веселее, украсьте отдельные ноготки изображениями птиц.
Игривая геометрия
Нюдовые ногти с геометрическими рисунками.
Геометрия в ногтевом дизайне совсем не та, что в школьных учебниках и эти нюдовые ногти - яркое тому доказательство. Игривые полосочки, круги и точки, нарисованные цветными красками выглядят очень стильно и ярко.
Модная гель-краска
Маникюр с фольгой и паутинкой.
Еще один пример маникюра с модной гель-краской "Паутинка". Принцип создания предельно прост: бежевый лак, фольга и несколько полосок "паутинки".
Весенние цвета
Чудесный весенний маникюр.
Фантастический весенний маникюр с розово-салатным градиентом на нескольких пальчиках и великолепным цветком из страз.
Негативное пространство
Оригинальный маникюр с негативным пространством.
Оригинальная интерпретация популярного дизайна с негативным пространством - отличный вариант для стильного весеннего маникюра.
Белизна
Белоснежный маникюр.
Белый лак на ногтях всегда смотрится свежо и эффектно, а если добавить жемчужную втирку и яркие фиолетовые цветы, получится сногсшибательный весенний маникюр.
Установки
Позитивные установки.
Наклейки с разнообразными надписями в этом сезоне популярны как никогда. Используйте наклейки со значимыми для вас словами, чтобы настроить себя на позитивный лад.
Акварели
Акварельные рисунки.
Наклейки, стилизованные под акварельные рисунки, - самый простой способ сделать свои ногти яркими и по-настоящему весенними.
В розовом цвете
Броский маникюр в розовом цвете.
В начале весны мы еще не можем позволить себе переодеться в яркую одежду, но сделать сочный весенний маникюр под силу каждому. Розовый цвет, пайетки, сердечки и соответствующие надписи продемонстрируют окружающим ваш романтический настрой.
Лунный маникюр
Лунный маникюр
Очень стильный лунный маникюр, в котором гармоничным образом удалось сочетать розовый и салатный оттенки, а также блестки.
Кусочки
Маникюр в стиле геометрия.
Очень милый маникюр в желто-розовых цветах подчеркнет красоту ваших ручек этой весной.
Плавный переход
Плавный переход в приглушенных оттенках.
Весенний маникюр необязательно должен быть ярким, блестящим и цветочным. Если вам по душе более элегантные решения, выбирайте растяжку цвета от темно лилового к светлому.
Птицы
Голубо-розовый маникюр с птицами.
Птицы - первые предвестники весны. Если в ваши края они не прилетели, изобразите их на своих ногтях, покрытых голубым и розовым лаком.
Классическое сочетание
Маникюр в классическом стиле
Сочетание красного и белого уже давно стало классическим. Добавьте к этим цветам геометрические элементы и получите суперстильный маникюр на особый случай и каждый день.