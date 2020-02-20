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Маникюр 2020: свежие весенние дизайны, которые можно воплотить уже завтра (Фото)

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Маникюр 2020: свежие весенние дизайны, которые можно воплотить уже завтра (Фото)
12:30 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Весна не за горами! О самых модных весенних трендах - далее в материале.

  • 1

    Паутинка

    Градиент и паутинка на ногтях.

    Сложный и очень интересный вариант дизайна, выполненный в пастельных оттенках в технике градиент и дополненный модной нынче паутинкой.

  • 2

    Маки

    Цветы тонкими линиями.

    Рисунки тонкими линиями вошли в моду еще прошлым летом, но и сейчас продолжают волновать сердца модниц. Начало весны - прекрасный повод порадовать себя модным дизайном в серых оттенках с минималистскими изображениями маков и отпечатанной золотистой фольгой.

  • 3

    Нежный беж

    Нежный маникюр в бежевом цвете.

    Нежный повседневный маникюр в бежевом цвете, дополненный матовой фольгой и веточками из страз. Это идеальный весенний дизайн на все случаи жизни.

  • 4

    Растяжка блесток

    Практичный маникюр с блестками.

    Еще один пример очаровательного и практичного маникюра, повторить который сможет каждая девушка. Все, что вам потребуется - это бежевый лак и немного блесток, которые нужно аккуратно растянуть от кончика ногтя к его основанию.

  • 5

    Суперблеск

    Блестящий маникюр с использованием золотистых блесток.

    Эта идея понравится всем любительницам броского маникюра. Золотистые блестки и объемные веточки прекрасно подойдут для создания восхитительного праздничного дизайна.

  • 6

    Капельки

    Маникюр с каплями.

    Шикарный маникюр в пастельных оттенках розового и голубого с изображениями веточек нежных цветов и капельками выглядит изящно, свежо и сдержано.

  • 7

    Птица

    Маникюр в фиолетовом цвете.

    Фиолетовый цвет - это всегда таинственно и эффектно. Этот оттенок прекрасно подойдет всем любительницам яркого маникюра. А для того, чтобы дизайн выглядел веселее, украсьте отдельные ноготки изображениями птиц.

  • 8

    Игривая геометрия

    Нюдовые ногти с геометрическими рисунками.

    Геометрия в ногтевом дизайне совсем не та, что в школьных учебниках и эти нюдовые ногти - яркое тому доказательство. Игривые полосочки, круги и точки, нарисованные цветными красками выглядят очень стильно и ярко.

  • 9

    Модная гель-краска

    Маникюр с фольгой и паутинкой.

    Еще один пример маникюра с модной гель-краской "Паутинка". Принцип создания предельно прост: бежевый лак, фольга и несколько полосок "паутинки".

  • 10

    Весенние цвета

    Чудесный весенний маникюр.

    Фантастический весенний маникюр с розово-салатным градиентом на нескольких пальчиках и великолепным цветком из страз.

  • 11

    Негативное пространство

    Оригинальный маникюр с негативным пространством.

    Оригинальная интерпретация популярного дизайна с негативным пространством - отличный вариант для стильного весеннего маникюра.

  • 12

    Белизна

    Белоснежный маникюр.

    Белый лак на ногтях всегда смотрится свежо и эффектно, а если добавить жемчужную втирку и яркие фиолетовые цветы, получится сногсшибательный весенний маникюр.

  • 13

    Установки

    Позитивные установки.

    Наклейки с разнообразными надписями в этом сезоне популярны как никогда. Используйте наклейки со значимыми для вас словами, чтобы настроить себя на позитивный лад.

  • 14

    Акварели

    Акварельные рисунки.

    Наклейки, стилизованные под акварельные рисунки, - самый простой способ сделать свои ногти яркими и по-настоящему весенними.

  • 15

    В розовом цвете

    Броский маникюр в розовом цвете.

    В начале весны мы еще не можем позволить себе переодеться в яркую одежду, но сделать сочный весенний маникюр под силу каждому. Розовый цвет, пайетки, сердечки и соответствующие надписи продемонстрируют окружающим ваш романтический настрой.

  • 16

    Лунный маникюр

    Лунный маникюр

    Очень стильный лунный маникюр, в котором гармоничным образом удалось сочетать розовый и салатный оттенки, а также блестки.

  • 17

    Кусочки

    Маникюр в стиле геометрия.

    Очень милый маникюр в желто-розовых цветах подчеркнет красоту ваших ручек этой весной.

  • 18

    Плавный переход

    Плавный переход в приглушенных оттенках.

    Весенний маникюр необязательно должен быть ярким, блестящим и цветочным. Если вам по душе более элегантные решения, выбирайте растяжку цвета от темно лилового к светлому.

  • 19

    Птицы

    Голубо-розовый маникюр с птицами.

    Птицы - первые предвестники весны. Если в ваши края они не прилетели, изобразите их на своих ногтях, покрытых голубым и розовым лаком.

  • 20

    Классическое сочетание

    Маникюр в классическом стиле

    Сочетание красного и белого уже давно стало классическим. Добавьте к этим цветам геометрические элементы и получите суперстильный маникюр на особый случай и каждый день.

Мода 2020: креативные и трендовые идеи стильного маникюра (Фото)

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Нейл-арт, Зимний маникюр, Весенний маникюр, Мода 2020, Маникюр на весну, Маникюр на зиму, Маникюр 2020.
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