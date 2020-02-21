Маникюр 2020: весенние тренды нейл-арта (Фото)

1 Эта весна призывает всех барышень обратить внимание на нежные и естественные направления. Также не стоит забывать о ярких цветовых идеях, которые очень красиво смотрятся с матовым топом. В тренде этой весны интересные оригинальные рисунки и модный декор стразами, фольгой, блёстками, лепкой и многими другими вариантами.

2 Абстракция, геометрия, мазки кистью, брызги красками и другие, не менее эффектные техники превосходно украсят ваши пальчики.

3 Среди множества увлекательных и интересных идей весеннего маникюра многие нейл-специалисты уже опробовали и выделили новомодный маникюр с эффектом пузырьков.

4 Пробуждение природы начинается с появления разнообразных растений, цветочков и лепестков. Именно поэтому многие барышни желают лицезреть на своих ноготках цветочные и растительные орнаменты в этот период года.

5 Дизайнеры рекомендуют изображать такие мотивы всевозможными способами и применять не только нежные весенние краски, но и более яркие и насыщенные цвета.

6 Стемпинг, роспись, минимализм, сочетание флористики с френчем, украшение большого или акцентного пальчика, дополнительный сверкающий декор – одни из множества идей цветочного дизайна ваших ноготков.

7 Абстрактный нейл-дизайн порадует вас неповторимым видом и украсит ноготки удивительным маникюром. Абстрактные идеи оформления ногтевых пластин очень удачно сочетаются с имитацией натуральных структур, градиентом или негативным пространством.

8 Подобные подходы в выполнении дизайна подчёркивают абстрактные элементы и не повторяются, что подчёркивает индивидуальность каждой модницы.

9 Для праздничного события в тёплые весенние деньки и не только, стоит обратить внимание на особый дизайн маникюра с блестящими нотками.

10 Варианты украшения ноготочков стразами, элементами фольги или глиттером подарят блеск и сияние комбинированному, цветочному, однотонному и любому другому виду выбранного вами маникюра.

11 Для тех, кто ещё не пробовал оформлять свои пальчики объёмным дизайном, предлагаем внимательнее рассмотреть модный и очень красивый 3D маникюр с цветочками. Аккуратная техника лепки в нежном исполнении позволит получить великолепный дизайн, актуальный для весеннего сезона 2020.

12 Объёмные рисунки очень красиво смотрятся как на одном-двух акцентных пальчиках, так и на всех ноготках.

13 Особым стилем и уникальностью порадуют модниц этой весной геометрические рисунки. Полоски, треугольники, квадраты, ромбы и многие другие фигуры, ярко очерченные по краю на ноготках, удачно сочетаются с блестками, глиттером и различными цветами паутинки.

14 Матовая или прозрачная основа лишь подчеркнёт ваш необычный дизайн.

15 Неповторимые переходы градиента вы можете смело выполнять не только близкими по оттенку цветами. Эта модная весна диктует свои правила, и кроме нежных оттенков разрешает использовать насыщенные палитры и наносить переходы горизонтально, вертикально и по диагонали.

16 В качестве декора используйте полоски разноцветного глиттера, разнообразные по форме и цвету стразы, рисунки, и совмещайте градиентные пальчики с однотонным матовым или лаковым покрытием.

17 Классическое исполнение французского маникюра заиграет новыми красками в весенней подборке дизайна ноготков. Популярный френч можно выполнить, применив не только стандартную технику, но и разбавить строгость и сдержанность этого дизайна необычной оригинальным способом нанесения улыбки, декором, контрастными цветами, рисунками, выполненными в весенних цветах или блестящими декоративными элементами.

18 Такой маникюр ещё принято называть "пенным". Для достижения желаемого эффекта достаточно использовать любое пенящееся средство. Его наносят на тонкий слой гель-лака с применением подложки и просушивают в лампе. В результате этой процедуры получается необыкновенный эффект "пузырьков" на ноготках. Можно выполнить "пузырьки" голубым, бежевым, розовым оттенком, применить втирку, акцентировать ими один-два пальчика или украсить такой ноготок нежными бутонами, блестящими металлизированными полосками или сверкающими камнями.

19 Весна – необыкновенна пора лёгкости и романтического настроения. Каждая женщина просто обязана играть со своим образом и имиджем.