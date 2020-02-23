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Маникюр 2020: красочные идеи солнечного желтого нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: красочные идеи солнечного желтого нейл-арта (Фото)
10:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Большая коллекцию фото, где вы сможете лицезреть желтый маникюр во всей свой красе и во всех своих проявлениях.

  • 1

    В периоды хандры и уныния рекомендуем обратить внимание на яркий оттенок желтого лака, который является абсолютным трендом 2020 года.

  • 2

    Красивый желтый маникюр станет вашим личным антидепрессантом, заставляющим заиграть жизнь новыми красками.

  • 3

    Желтый цвет априори ассоциируется с легкостью и радостью, положительным настроем и беспечностью.

  • 4

    Все из-за того, что его прямое воплощение – это яркий солнечный свет, дарующий жизнь на планете Земля.

  • 5

    В психологии желтый цвет символизирует силу интеллекта, ловкость, смекалку и неординарный подход к решению проблем.

  • 6

    Ярко желтый оттенок отлично помогает для концентрации внимания и направления мыслей, поэтому даже древние йоги использовали кристаллы лучистого тона для своих медитаций с целью покидания своего физического тела.

  • 7

    Опытные психологи также утверждают, что люди, отдающие предпочтение желтому оттенку при обновлении гардероба или маникюра, склонны к импульсивности, они азартны и любопытны, они не теряют интерес к жизни и всегда готовы узнать что-то новое.

  • 8

    Им характерна честность, справедливость и оптимизм, они выносливы, но порою, в виду своей добродушности, достаточно наивны и растерянны.

  • 9

    Желтый цвет плохо рассеивается в атмосфере, поэтому его часто используют для окрашивания объектов, которые должны привлекать внимание.

  • 10

    Вы никогда не задумывались над тем, что желтым обычно окрашивают рекламные борды, корпуса такси или же он является одним из оттенков светофора?

  • 11

    Все это связано с возбуждающим, энергетизирующим действием оттенка.

  • 12

    Кстати, желтый цвет был признан цветом, предельно характеризующим исконную женскую сущность, дамскую интуицию.

  • 13

    Даже на Будду был одет светло желтый кафтан-тога, а, как вы помните, весь буддизм построен на идее самопознания.

  • 14

    Надеемся, эти факты помогли вам убедиться в том, что цвет солнца и тепла – лучший выбор не только для романтичных наивных красавиц, но и для консервативных леди.

  • 15

    Стандартно начнем обзор с актуальных nail новинок и модных тенденций в маникюре 2020 года.

  • 16

    Стоит отметить, что в этом сезоне желтый маникюр сам по себе уже является трендом.

  • 17

    В моде неоновый желтый, лимонный, пастельный, сочный, т. е. практически все оттенки.

  • 18

    Что касается дизайнов, рисунков и техник. Тут царит свобода самовыражения. Кто во что горазд. Сейчас модно в буквальном смысле все.

  • 19

    Отталкивайтесь от своих личных предпочтений, стиля в одежде и образе в целом.

  • 20

    В тренде минимализм, флористика, рисунки на прозрачном фоне, состоящем из одного лишь камуфляжа, матовая поверхность, текстурные дизайны и т. д. 

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