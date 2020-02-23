Маникюр 2020: красочные идеи солнечного желтого нейл-арта (Фото)

1 В периоды хандры и уныния рекомендуем обратить внимание на яркий оттенок желтого лака, который является абсолютным трендом 2020 года.

2 Красивый желтый маникюр станет вашим личным антидепрессантом, заставляющим заиграть жизнь новыми красками.

3 Желтый цвет априори ассоциируется с легкостью и радостью, положительным настроем и беспечностью.

4 Все из-за того, что его прямое воплощение – это яркий солнечный свет, дарующий жизнь на планете Земля.

5 В психологии желтый цвет символизирует силу интеллекта, ловкость, смекалку и неординарный подход к решению проблем.

6 Ярко желтый оттенок отлично помогает для концентрации внимания и направления мыслей, поэтому даже древние йоги использовали кристаллы лучистого тона для своих медитаций с целью покидания своего физического тела.

7 Опытные психологи также утверждают, что люди, отдающие предпочтение желтому оттенку при обновлении гардероба или маникюра, склонны к импульсивности, они азартны и любопытны, они не теряют интерес к жизни и всегда готовы узнать что-то новое.

8 Им характерна честность, справедливость и оптимизм, они выносливы, но порою, в виду своей добродушности, достаточно наивны и растерянны.

9 Желтый цвет плохо рассеивается в атмосфере, поэтому его часто используют для окрашивания объектов, которые должны привлекать внимание.

10 Вы никогда не задумывались над тем, что желтым обычно окрашивают рекламные борды, корпуса такси или же он является одним из оттенков светофора?

11 Все это связано с возбуждающим, энергетизирующим действием оттенка.

12 Кстати, желтый цвет был признан цветом, предельно характеризующим исконную женскую сущность, дамскую интуицию.

13 Даже на Будду был одет светло желтый кафтан-тога, а, как вы помните, весь буддизм построен на идее самопознания.

14 Надеемся, эти факты помогли вам убедиться в том, что цвет солнца и тепла – лучший выбор не только для романтичных наивных красавиц, но и для консервативных леди.

15 Стандартно начнем обзор с актуальных nail новинок и модных тенденций в маникюре 2020 года.

16 Стоит отметить, что в этом сезоне желтый маникюр сам по себе уже является трендом.

17 В моде неоновый желтый, лимонный, пастельный, сочный, т. е. практически все оттенки.

18 Что касается дизайнов, рисунков и техник. Тут царит свобода самовыражения. Кто во что горазд. Сейчас модно в буквальном смысле все.

19 Отталкивайтесь от своих личных предпочтений, стиля в одежде и образе в целом.