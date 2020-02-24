Лилия Литковская и Макс Барских выпустили совместную коллекцию (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певец приурочил коллаборацию "Pray At The Dancefloor" к старту второго мирового тура "Nezemnaya2020".

Популярный певец Макс Барских создал невероятную коллекцию новой линии одежды с украинским дизайнером Лилией Литковской.

Ассортимент значительно расширился, а доминантными цветами в одежде стали красный, белый и черный цвета. Ключевой элементом - терновый венец.

В коллекцию вошли универсальные базовые вещи sport casual, худи, два вида футболок, лонгслив, водолазка, спортивные брюки, шорты, носки, кожаный аксессуар "терновый венец" и эксклюзивный рюкзак-трансформер. Все изделия коллаборации упаковали в разлагающийся экопластик. Продавать впервые будут уже концерте в Вильнюсе 27 февраля.

Официальным саундтреком рекламной кампании "Pray At The Dancefloor" стал третий украиноязычный сингл "Двоє" из будущего альбома Барских.