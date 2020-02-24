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Лилия Литковская и Макс Барских выпустили совместную коллекцию (Фото)
Макс Барских выпустил коллекцию одежды (Фото)

Лилия Литковская и Макс Барских выпустили совместную коллекцию (Фото)

Лилия Литковская и Макс Барских выпустили совместную коллекцию (Фото)
16:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Певец приурочил коллаборацию "Pray At The Dancefloor" к старту второго мирового тура "Nezemnaya2020".

Популярный певец Макс Барских создал невероятную коллекцию новой линии одежды с украинским дизайнером Лилией Литковской.

Ассортимент значительно расширился, а доминантными цветами в одежде стали красный, белый и черный цвета. Ключевой элементом - терновый венец.

В коллекцию вошли универсальные базовые вещи sport casual, худи, два вида футболок, лонгслив, водолазка, спортивные брюки, шорты, носки, кожаный аксессуар "терновый венец" и эксклюзивный рюкзак-трансформер. Все изделия коллаборации упаковали в разлагающийся экопластик. Продавать впервые будут уже концерте в Вильнюсе 27 февраля.

 
 
 
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Вместе с Лилей @li_litkovskaya мы разработали уникальную коллекцию PRAY AT THE DANCEFLOOR, посвященную выходу моего нового альбома и старту тура NEZEMNAYA2020. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Первый дроп появится уже 27 февраля на концерте в Вильнюсе и будет доступен в каждом городе нашего тура. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Ph by @Gorsadkiev.official @grsdkyiv @gorsadangel #МаксБарских #Litkovskaya #1990 #Nezemnaya2020.

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

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Официальным саундтреком рекламной кампании "Pray At The Dancefloor" стал третий украиноязычный сингл "Двоє" из будущего альбома Барских.

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Все по теме:

Макс Барских, Лилия Литковская, Литковская, NEZEMNAYA2020, Max Barskih Х Litkovskaya, Pray At The Dancefloor.
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