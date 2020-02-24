Лилия Литковская и Макс Барских выпустили совместную коллекцию (Фото)

Популярный певец Макс Барских создал невероятную коллекцию новой линии одежды с украинским дизайнером Лилией Литковской.
Ассортимент значительно расширился, а доминантными цветами в одежде стали красный, белый и черный цвета. Ключевой элементом - терновый венец.
В коллекцию вошли универсальные базовые вещи sport casual, худи, два вида футболок, лонгслив, водолазка, спортивные брюки, шорты, носки, кожаный аксессуар "терновый венец" и эксклюзивный рюкзак-трансформер. Все изделия коллаборации упаковали в разлагающийся экопластик. Продавать впервые будут уже концерте в Вильнюсе 27 февраля.
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Вместе с Лилей @li_litkovskaya мы разработали уникальную коллекцию PRAY AT THE DANCEFLOOR, посвященную выходу моего нового альбома и старту тура NEZEMNAYA2020. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Первый дроп появится уже 27 февраля на концерте в Вильнюсе и будет доступен в каждом городе нашего тура. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Ph by @Gorsadkiev.official @grsdkyiv @gorsadangel #МаксБарских #Litkovskaya #1990 #Nezemnaya2020.
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Вместе с Лилей мы создали секретный код в виде эксклюзивной коллекции PRAY AT THE DANCEFLOOR Молись на танцполе, вытанцовывай любое настроение в одежде, которую мы создали специально для тебя. Ph by @Gorsadkiev.official @grsdkyiv @gorsadangel #МаксБарских #Litkovskaya #1990 #Nezemnaya2020
Официальным саундтреком рекламной кампании "Pray At The Dancefloor" стал третий украиноязычный сингл "Двоє" из будущего альбома Барских.