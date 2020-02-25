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Модные тенденции весна-лето 2020 (Фото)

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Модные тенденции весна-лето 2020 (Фото)
12:08 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Лаконичные монохромные наряды никогда не выйдут из моды, но нельзя забывать о красочных принтах.

  • 1

    Цветочные флористические узоры всё так же радуют глаз на самых модных подиумах мира. Необычайно стильно выглядит россыпь мелких бутонов, больших роз, полевых растений, цветов в абстрактной и акварельной технике. В нынешнем году цветы не только на платьях и юбках, но и пуховиках, брюках и даже обуви.

    Пейзажные

    Несомненно, один из главных трендов нынешнего года. Дополнять пейзажные принты могут изображения диких животных, экзотических цветов или растений.

  • 2

    Пейсли

    Этот узор еще называют индийским или персидским огурцом. Изобилие рисунков в технике пейсли позволяет подобрать наряд даже самым изощренным модницам. Правда, вещи с таким принтом смотрятся довольно самодостаточно, поэтому их стоит сочетать с более спокойными, однотонными нарядами.

  • 3

    Горошек

    Горошек в одежде — неугасимая классика. С помощью такого принта легко создать как женственные, элегантные образы, так и строгие. Стилисты рекомендуют дамам в теле избегать слишком крупных или слишком мелких горошин. А вот обладательницам стройной фигуры можно экспериментировать бесконечно.

  • 4

    Абстрактные

    В 2020 году кроме клетчатых и животных принтов в моде абстракция. Выглядит очень нетривиально. Одежда с абстракциями — идеальное решение для смелых и уверенных в себе женщин, ведь в таком случае невозможно не обратить на себя внимание.

  • 5

    Акварельные

    Акварельные принты в одежде — верх оригинальности! Это тот случай, где мода черпает вдохновение из мира искусства. Акварельные рисунки гармонично выглядят на любых материалах: от хлопка и шелка до сукна и шерсти. Но разумеется, наиболее эффектно акварель смотрится на тонких и прозрачных тканях.

  • 6

    Пэчворк

    Узоры, имитирующие разнообразные заплатки, также занимают топовые позиции в трендах этого года. Принты в технике «пэчворк» станут отличным дополнением не только к платьям, рубашкам и брюкам, но и к верхней одежде.

    Даже если ты предпочитаешь одеваться в консервативном стиле, стоит поэкспериментировать с принтами. Ведь выразительные неординарные узоры в одежде — отличный способ показать всему миру свой утонченный вкус и креативную натуру. Удачи!

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Мода, Одежда, Стиль, Стильная одежда, Мода 2020, Весна 2020, Модные тенденции весна-лето.
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