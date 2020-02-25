Модные тенденции весна-лето 2020 (Фото)

1 Цветочные флористические узоры всё так же радуют глаз на самых модных подиумах мира. Необычайно стильно выглядит россыпь мелких бутонов, больших роз, полевых растений, цветов в абстрактной и акварельной технике. В нынешнем году цветы не только на платьях и юбках, но и пуховиках, брюках и даже обуви. Пейзажные Несомненно, один из главных трендов нынешнего года. Дополнять пейзажные принты могут изображения диких животных, экзотических цветов или растений.

2 Пейсли Этот узор еще называют индийским или персидским огурцом. Изобилие рисунков в технике пейсли позволяет подобрать наряд даже самым изощренным модницам. Правда, вещи с таким принтом смотрятся довольно самодостаточно, поэтому их стоит сочетать с более спокойными, однотонными нарядами.

3 Горошек Горошек в одежде — неугасимая классика. С помощью такого принта легко создать как женственные, элегантные образы, так и строгие. Стилисты рекомендуют дамам в теле избегать слишком крупных или слишком мелких горошин. А вот обладательницам стройной фигуры можно экспериментировать бесконечно.

4 Абстрактные В 2020 году кроме клетчатых и животных принтов в моде абстракция. Выглядит очень нетривиально. Одежда с абстракциями — идеальное решение для смелых и уверенных в себе женщин, ведь в таком случае невозможно не обратить на себя внимание.

5 Акварельные Акварельные принты в одежде — верх оригинальности! Это тот случай, где мода черпает вдохновение из мира искусства. Акварельные рисунки гармонично выглядят на любых материалах: от хлопка и шелка до сукна и шерсти. Но разумеется, наиболее эффектно акварель смотрится на тонких и прозрачных тканях.