Модные тенденции весна-лето 2020 (Фото)

Цветочные флористические узоры всё так же радуют глаз на самых модных подиумах мира. Необычайно стильно выглядит россыпь мелких бутонов, больших роз, полевых растений, цветов в абстрактной и акварельной технике. В нынешнем году цветы не только на платьях и юбках, но и пуховиках, брюках и даже обуви.
Пейзажные
Несомненно, один из главных трендов нынешнего года. Дополнять пейзажные принты могут изображения диких животных, экзотических цветов или растений.
Пейсли
Этот узор еще называют индийским или персидским огурцом. Изобилие рисунков в технике пейсли позволяет подобрать наряд даже самым изощренным модницам. Правда, вещи с таким принтом смотрятся довольно самодостаточно, поэтому их стоит сочетать с более спокойными, однотонными нарядами.
Горошек
Горошек в одежде — неугасимая классика. С помощью такого принта легко создать как женственные, элегантные образы, так и строгие. Стилисты рекомендуют дамам в теле избегать слишком крупных или слишком мелких горошин. А вот обладательницам стройной фигуры можно экспериментировать бесконечно.
Абстрактные
В 2020 году кроме клетчатых и животных принтов в моде абстракция. Выглядит очень нетривиально. Одежда с абстракциями — идеальное решение для смелых и уверенных в себе женщин, ведь в таком случае невозможно не обратить на себя внимание.
Акварельные
Акварельные принты в одежде — верх оригинальности! Это тот случай, где мода черпает вдохновение из мира искусства. Акварельные рисунки гармонично выглядят на любых материалах: от хлопка и шелка до сукна и шерсти. Но разумеется, наиболее эффектно акварель смотрится на тонких и прозрачных тканях.
Пэчворк
Узоры, имитирующие разнообразные заплатки, также занимают топовые позиции в трендах этого года. Принты в технике «пэчворк» станут отличным дополнением не только к платьям, рубашкам и брюкам, но и к верхней одежде.
Даже если ты предпочитаешь одеваться в консервативном стиле, стоит поэкспериментировать с принтами. Ведь выразительные неординарные узоры в одежде — отличный способ показать всему миру свой утонченный вкус и креативную натуру. Удачи!