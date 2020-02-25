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Быть в тренде легко: самые стильные цвета нового сезона

Смотрите фото (13)
Быть в тренде легко: самые стильные цвета нового сезона
16:25 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Самые знаменитые дизайнеры создали палитру трендовых цветов сезона весна-лето 2020.

  • 1

    Бирюзовый

    Бренд Miu Miu ясно дал понять: цвет, который отчетливо напоминает море, снова вернется в весеннюю моду. В этом сезоне бирюзовый цвет приобретает необычайную яркость и блеск. А все благодаря грубым тканям, что отталкивают свет. Вы решитесь на такой образ?

  • 2

    Розовый, розовый и еще раз розовый

    Во всех тонах и оттенках! Мировые модницы предпочитают как пастельные тона, так и цвет фуксии (или даже сочетание разных тонов розового в одном образе). Хорошим вариантом также станет монохромный образ розового цвета. Ярко и по-весеннему.

  • 3

    Пастельные тона

    Если вы предпочитаете классический стиль, то вашим вдохновением должна стать весенняя коллекция дома моды Fendi. Гамма нейтральных тонов – это ключевое для весенних образов. Итальянский бренд одежды увидел образы весны в стиле гламурного городского сафари. Только посмотрите на штаны, что на модели. В этом сезоне очень популярны штаны на высокой талии с высоким поясом и небольшой плиссировкой.

  • 4

    Фисташковый

    Спасибо, Jacquemus! Французский дизайнер ввел этот благородный цвет в последнюю коллекцию Jacquemus. Мир моды сразу же принял и полюбил этот цвет, так что обязательно приобретите себе несколько вещей элегантного и благородного фисташкового цвета.

  • 5

    Красный

    Не беспокойтесь, ваши любимые цвета тоже будут хорошим вариантом для стильного образа весны 2020. Речь идет о красном цвете, который обожает большинство женщин. Дизайнер Прабал Гурунг выбрал красный цвет одним из центральных в своей последней коллекции. Чувственно, женственно, страстно и... всегда актуально.

  • 6

    Белый

    Ни весна, ни лето не проходят без белого цвета. Он всегда в тренде. Так что доставайте из шкафа свои белые джинсы и приготовьте их к новому сезону. Мы гарантируем, что монохромные образы белого цвета будут в тренде будущей весной. Более того, не стоит отказываться от этого цвета в зимний период. 

  • 7

    Пастельный желтый цвет

    Говорят, что желтый цвет приносит неудачи, но стоит отбросить эти суеверия, если вы в них верите. Весна-лето 2020 пройдет под знаком пастельного желтого цвета. Это очень спокойный оттенок, поэтому важно выбирать оригинальные вещи нестандартного кроя.

  • 8

    Черный цвет

    Черный цвет – это квинтэссенция простоты, элегантности и скромности. Джанни Версаче просто обожает этот цвет и всегда вводит его в свои коллекции. Вы же понимаете, что мы не можем говорить о трендовых цветах весны 2020, не упомянув о черном. Он всегда делает фигуру визуально стройнее, он сочетается со всеми цветами и оттенками, он подходит для любого события, мероприятия... Черный цвет никогда не выходит из моды, и мы не удивлены. 

  • 9

    Неоновые цвета

    Фосфорный желтый, отражающий оранжевый, зеленый флуоресцентный – это трендовые неоновые цвета весны 2020. Только посмотрите на наряд от Valentino. Платье выглядит элегантно и стильно, несмотря на яркость. В новом сезоне все мировые модницы полюбят эту тенденцию. А вы решитесь на подобные образы?

  • 10

    Серый

    Серый цвет не обязательно должен выглядеть скучно, как его всегда представляют. В подтверждение, посмотрите на наряд от бренда Dior. Чтобы придать серому образу гламурности, сочетайте его со стильной сумочкой и с яркими носками.

  • 11

    Лиловый

    В психологии лиловый трактуется, как цвет спокойствия, чувствительности и гармонии. Если говорить о модных нарядах, то этот цвет сделает любой образ немного наивным, нежным. Чтобы сбалансировать этот эффект, сочетайте лиловую одежду с грубой обувью и массивными аксессуарами.

  • 12

    Цитрусовый цвет

    Бренд Alberta Ferretti сделал ставки на оранжевый цвет во всевозможных вариациях. Это очень весенний, яркий цвет. Если для вас это слишком, то начните с оранжевых аксессуаров. Это довольно безболезненный способ, чтобы внедрить этот трендовый цвет в ваш гардероб.

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Мода, Стиль, Цвета, Мода 2020, Цветовая палитра, Весна 2020, Мода весна 2020.
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