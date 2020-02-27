Как создать образ без навыков стилиста (Фото)

Неожиданно выигрышно и стильно смотрятся монохромные вещи. Хитросплетения кружева эффектно выглядят как на легких, так и на тяжелых тканях.
Они способны подчеркнуть элегантность, придать образу некий шарм, обеспечить налет романтизма и даже таинственности.
Что касается вставок, то они уместны везде. Полупрозрачная кокетка, рукав, выделенная область застежки или простая аппликация в самом неожиданном месте — любой из подобных штрихов превращает женщину в загадку.
Прелесть полупрозрачных вставок кроется в том, что хороши они как сами по себе, так и в сочетании с разноплановыми аксессуарами.
Подобная одежда не перегружена деталями, но в то же время сама является акцентом. При этом современные модели универсальны. Многие их них одинаково хороши как для повседневной носки или деловой встречи, так и для особых случаев.
Нельзя недооценивать силу отдельных деталей в создании стильного образа, главное правильно подобрать то, что подойдет именно вам, а рациональное зерно в предложенных идеях точно присутствует.