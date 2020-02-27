Как создать образ без навыков стилиста (Фото)

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Четверг, 27.02.2020
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01:32 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Мода изменчива и капризна, при этом существуют в одежде детали, над которыми время не имеет власти.

  • 1

    Неожиданно выигрышно и стильно смотрятся монохромные вещи. Хитросплетения кружева эффектно выглядят как на легких, так и на тяжелых тканях.

  • 2

    Они способны подчеркнуть элегантность, придать образу некий шарм, обеспечить налет романтизма и даже таинственности.

  • 3

    Что касается вставок, то они уместны везде. Полупрозрачная кокетка, рукав, выделенная область застежки или простая аппликация в самом неожиданном месте — любой из подобных штрихов превращает женщину в загадку.

  • 4

    Прелесть полупрозрачных вставок кроется в том, что хороши они как сами по себе, так и в сочетании с разноплановыми аксессуарами.

  • 5

    Подобная одежда не перегружена деталями, но в то же время сама является акцентом. При этом современные модели универсальны. Многие их них одинаково хороши как для повседневной носки или деловой встречи, так и для особых случаев.

  • 6

    Нельзя недооценивать силу отдельных деталей в создании стильного образа, главное правильно подобрать то, что подойдет именно вам, а рациональное зерно в предложенных идеях точно присутствует.

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Мода, Одежда, Стиль, Образ, Весна, Мода 2020, Женские образы, Весна 2020, Женские блузы.
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