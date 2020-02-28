Красивая и стильная обувь 2020 (Фото)

1 Грубые ботинки Всё чаще можно встретить девушек в такой обуви. Не удивительно, ведь грубые ботинки довольно удобны в повседневности. Они прекрасно подходят для любой погоды, и при этом их не обязательно сочетать с джинсами или брюками. Трикотажные платья или юбки также станут отличным дополнением.

2 Казаки Сапоги казаки — безусловный тренд этого года! Их еще называют «ковбойскими». Если хочешь вариант наиболее базовый, то выбирай без декора и универсальных оттенков или сделай ставку на казаки с комбинированными кожаными деталями или с узорами в стиле вестерн.

3 Платформа Один из главных трендов грядущей весны — босоножки на массивной платформе. Однако и в весенне-осенних моделях также можно ее встретить. Выглядит такая обувь всегда невероятно стильно!

4 Ретро Еще одно подтверждение цикличности моды. Обувь на платформе родом из богемных 70-х. Современные дизайнеры вновь и вновь вдохновляются трендами прошлого века и дают им новую жизнь, добавляя новые интересные элементы. С помощью такой обуви можно создавать полноценные ретро-образы или, наоборот, намеренно надевать их под современные наряды, тем самым привлекая внимание к необычному стилевому решению.

5 Вьетнамки До сих пор думаешь, что вьетнамки уместны только на пляже? Пришло время разубедиться в этом. Дизайнеры мирового уровня превратили привычные для нас тапочки в модную обувь. Теперь их можно комбинировать не только с пляжными аутфитами, но и с женственными платьями, костюмами и даже вечерними нарядами. К счастью, вариаций моделей вьетнамок достаточно.

6 Шнуровка Обувь на шнуровке необычайно популярна в новом модном сезоне. Веревки станут стильным украшением для ботинок, туфель и босоножек.

7 Тонкие ремешки Изящные босоножки с тонкими ремешками станут еще одним обязательным предметом летнего гардероба модниц. Благодаря ремешкам создается эффект голой ноги, который выглядит очень привлекательно. Такие босоножки можешь смело сочетать с юбками, брюками, сарафанами из льна и одеждой с кружевами.

8 Анималистичный принт Несмотря на мнения противников такого дизайна, анималистичный принт в обуви выглядит ультрастильно. Правда, этот тренд стоит аккуратно сочетать с другими предметами гардероба. Например, к туфлям с леопардовым принтом лучше подбирать более однотонную, лаконичную одежду и аксессуары, чтобы образ не получился перенасыщенным.