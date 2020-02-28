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Красивая и стильная обувь 2020 (Фото)

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Красивая и стильная обувь 2020 (Фото)
02:32 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:До весны остались считаные дни. Это прекрасное время, когда можно будет оставить в шкафу грузные пуховики, тяжелые ботинки и наконец-то летать в легких пальто и туфельках.

  • 1

    Грубые ботинки

    Всё чаще можно встретить девушек в такой обуви. Не удивительно, ведь грубые ботинки довольно удобны в повседневности. Они прекрасно подходят для любой погоды, и при этом их не обязательно сочетать с джинсами или брюками. Трикотажные платья или юбки также станут отличным дополнением.

  • 2

    Казаки

    Сапоги казаки — безусловный тренд этого года! Их еще называют «ковбойскими». Если хочешь вариант наиболее базовый, то выбирай без декора и универсальных оттенков или сделай ставку на казаки с комбинированными кожаными деталями или с узорами в стиле вестерн.

  • 3

    Платформа

    Один из главных трендов грядущей весны — босоножки на массивной платформе. Однако и в весенне-осенних моделях также можно ее встретить. Выглядит такая обувь всегда невероятно стильно!

  • 4

    Ретро

    Еще одно подтверждение цикличности моды. Обувь на платформе родом из богемных 70-х. Современные дизайнеры вновь и вновь вдохновляются трендами прошлого века и дают им новую жизнь, добавляя новые интересные элементы.

    С помощью такой обуви можно создавать полноценные ретро-образы или, наоборот, намеренно надевать их под современные наряды, тем самым привлекая внимание к необычному стилевому решению.

  • 5

    Вьетнамки

    До сих пор думаешь, что вьетнамки уместны только на пляже? Пришло время разубедиться в этом. Дизайнеры мирового уровня превратили привычные для нас тапочки в модную обувь.

    Теперь их можно комбинировать не только с пляжными аутфитами, но и с женственными платьями, костюмами и даже вечерними нарядами. К счастью, вариаций моделей вьетнамок достаточно.

  • 6

    Шнуровка

    Обувь на шнуровке необычайно популярна в новом модном сезоне. Веревки станут стильным украшением для ботинок, туфель и босоножек.

  • 7

    Тонкие ремешки

    Изящные босоножки с тонкими ремешками станут еще одним обязательным предметом летнего гардероба модниц. Благодаря ремешкам создается эффект голой ноги, который выглядит очень привлекательно. Такие босоножки можешь смело сочетать с юбками, брюками, сарафанами из льна и одеждой с кружевами.

  • 8

    Анималистичный принт

    Несмотря на мнения противников такого дизайна, анималистичный принт в обуви выглядит ультрастильно. Правда, этот тренд стоит аккуратно сочетать с другими предметами гардероба. Например, к туфлям с леопардовым принтом лучше подбирать более однотонную, лаконичную одежду и аксессуары, чтобы образ не получился перенасыщенным.

  • 9

    Необычный каблук

    Выгнутые, круглые, скошенные каблуки в моде уже давно. Если у вас уже есть обувь с необычным каблуком, пора вынимать ее из всех дальних уголков шкафов. А у кого еще нет, но давно хотелось, есть отличный повод обзавестись парочкой.

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Мода, Обувь, Стильная обувь, Мода 2020, Красивая обувь.
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