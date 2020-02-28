Пленила мир моды: самые стильные наряды с бахромой (Фото)

1 Белый костюм Струящаяся ткань вызывает восторг в сочетании с бахромой, создавая легкость движений. Посмотрите, как восхитителен этот вечерний костюм из топа и брюк, дополненных строгим белым пиджаком из другой материи.

2 Юбка, топ и куртка Поклонницам бунтарских стилей придется по душе вот такой соблазнительный наряд в стиле гламурного рока. Кожа то выходит из ультрамодных трендов, то переживает очередной виток популярности. Чтобы гарантированно оставаться в тренде, выбирайте наряды, которые считаются базовыми. Например, юбки-карандаши и кожанки типа косухи.

3 Мини-платье Сексуальный наряд для поклонниц диско – одного из самых трендовых музыкальных жанров в моде. Материя красиво украшена блестками пайеток, которые присутствуют даже на бахроме. Коротенькое платье напоминает блузу в стиле оверсайз.

4 Белое платье с кружевами Восхитительный пример идеального летнего платья в стиле бохо. В таком наряде можно отправиться как на пляж, так и на изысканное торжество. Белый цвет, прозрачные вставки, замысловатые завитки узоров на кружеве, кисточки с бахромой и нежная отделка белоснежными жемчужинами делают этот образ просто бесподобным.

5 Жилетка и юбка с запахом Вам нравятся кокетливые наряды? Тогда пополните свой гардероб топами, жилетками и юбками с запахом, которые не только подчеркивают фигуру, но и создают эффект такой модной сейчас асимметрии.

6 Шубка и шорты Мы уже рассказывали вам, как носить искусственный мех зимой, однако дело идет к весне. Тем не менее, стоит приберечь этот образ для следующего холодного сезона. Выбирайте верхнюю одежду из искусственного длинного меха, ворс которого развивается, как бахрома. Наряд можно дополнить шортиками с рваными нитками, так же образующими бахрому.

7 Бодикон-футболка, косуха и ботинки А в этой версии бахрома присутствует на остроносых сапожках из замши. Обратите внимание, как гармонично подобрана теплая палитра цветов: светло-коричневого и кирпичного. Бодиконы прекрасно подчеркивают фигуру, а кожанка в сочетании с ботиночками такого плана поможет внести элементы ковбойского образа – одного из самых ярких стилей для настоящих бунтарок.

8 Мини-платье в стили флэпперов Флэпперами в первой половине прошлого века называли дерзких и свободолюбивых девушек, чьи яркие образы и по сей день служат вдохновением для дизайнеров. Платья флэпперов были безумно популярными во времена зарождения джаза – в 1920-30 годах. Сейчас они остаются прекрасным вариантом для шумных и праздничных вечеринок любого рода. Например, можно надеть такое платье на выпускной бал, на встречу Нового года, на вечер игры в мафию или просто в клуб. А дополнить наряд можно ретромакияжем в стиле девушки Гэтсби и прической в духе 1920 годов.