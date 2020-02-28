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Пленила мир моды: самые стильные наряды с бахромой (Фото)

Смотрите фото (11)
Пленила мир моды: самые стильные наряды с бахромой (Фото)
02:43 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Стилисты уверяют, что весной и летом 2020 года огромной популярностью будут пользоваться наряды, отделанные бахромой.

  • 1

    Белый костюм

    Струящаяся ткань вызывает восторг в сочетании с бахромой, создавая легкость движений. Посмотрите, как восхитителен этот вечерний костюм из топа и брюк, дополненных строгим белым пиджаком из другой материи.

  • 2

    Юбка, топ и куртка

    Поклонницам бунтарских стилей придется по душе вот такой соблазнительный наряд в стиле гламурного рока. Кожа то выходит из ультрамодных трендов, то переживает очередной виток популярности. Чтобы гарантированно оставаться в тренде, выбирайте наряды, которые считаются базовыми. Например, юбки-карандаши и кожанки типа косухи.

  • 3

    Мини-платье

    Сексуальный наряд для поклонниц диско – одного из самых трендовых музыкальных жанров в моде. Материя красиво украшена блестками пайеток, которые присутствуют даже на бахроме. Коротенькое платье напоминает блузу в стиле оверсайз.

  • 4

    Белое платье с кружевами

    Восхитительный пример идеального летнего платья в стиле бохо. В таком наряде можно отправиться как на пляж, так и на изысканное торжество. Белый цвет, прозрачные вставки, замысловатые завитки узоров на кружеве, кисточки с бахромой и нежная отделка белоснежными жемчужинами делают этот образ просто бесподобным.

  • 5

    Жилетка и юбка с запахом

    Вам нравятся кокетливые наряды? Тогда пополните свой гардероб топами, жилетками и юбками с запахом, которые не только подчеркивают фигуру, но и создают эффект такой модной сейчас асимметрии.

  • 6

    Шубка и шорты

    Мы уже рассказывали вам, как носить искусственный мех зимой, однако дело идет к весне. Тем не менее, стоит приберечь этот образ для следующего холодного сезона. Выбирайте верхнюю одежду из искусственного длинного меха, ворс которого развивается, как бахрома. Наряд можно дополнить шортиками с рваными нитками, так же образующими бахрому.

  • 7

    Бодикон-футболка, косуха и ботинки

    А в этой версии бахрома присутствует на остроносых сапожках из замши. Обратите внимание, как гармонично подобрана теплая палитра цветов: светло-коричневого и кирпичного. Бодиконы прекрасно подчеркивают фигуру, а кожанка в сочетании с ботиночками такого плана поможет внести элементы ковбойского образа – одного из самых ярких стилей для настоящих бунтарок.

  • 8

    Мини-платье в стили флэпперов

    Флэпперами в первой половине прошлого века называли дерзких и свободолюбивых девушек, чьи яркие образы и по сей день служат вдохновением для дизайнеров. Платья флэпперов были безумно популярными во времена зарождения джаза – в 1920-30 годах. Сейчас они остаются прекрасным вариантом для шумных и праздничных вечеринок любого рода. Например, можно надеть такое платье на выпускной бал, на встречу Нового года, на вечер игры в мафию или просто в клуб. А дополнить наряд можно ретромакияжем в стиле девушки Гэтсби и прической в духе 1920 годов.

  • 9

    Джинсы, куртка, майка и сумка

    Мы не стали ограничивать свою подборку выбором бахромы исключительно на одежде. Выше мы рассмотрели вариант с бахромой на обуви, а в этом пункте уделим внимание сумке. Как видите, такая кокетливая сумочка моментально привнесла изюминку в довольно обыденный ансамбль из джинсов, денимовой куртки и базовой белой майки.

    Золотое платье с кружевами и сумка

    Ну, вот мы и подошли к grande finale! Этот элегатный и немно королевский наряд напоминает упомянутое выше богемное платье, разве что материя выбрана золотая, а не белая. Невыносимо жаль, что такое восхитительное платье будет проводить большую часть времени на вешалке в шкафу, ведь его не поносишь каждый день. Но если уж вам предстоит памятное мероприятие, то в этом наряде вы гарантировано привлечете внимание окружающих. Дополнить ансамбль можно золотыми украшениями, гламурными туфельками и сумочкой с кисточкой бахромы.

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Мода, Стиль, Наряд, Бахрома, Мода 2020, наряды с бахромой.
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