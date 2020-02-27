Успех гарантирован: стильные стрижки с челкой (Фото)

1 Короткие волосы с открытой челкой Простой и надежный вариант. Короткие волосы – это тренд сезона. Просто вдохновитесь образом, что на фото и обязательно подстригите челку. Укладывать ее нужно, разделив на две части. Эффект небрежности – ваше все в этом году.

2 Низкий пучок Низкий пучок и челка – это сочетание, которое набирает все больше популярности в мире стритстайла. И чем небрежнее выглядит прическа, тем лучше. Кстати, здесь обязательно нужны массивные серьги, как на фото. Берите на заметку.

3 Средняя длина с кудрями и челкой У вас вьющиеся волосы и вы собираетесь подстричь их? Тогда обратите внимание на прическу, что на фото. В этом годуэто еще один тренд, так что ни секунды не сомневайтесь. И помните, чем короче вы подстригаете вьющиеся волосы, тем отчетливее будут ваши кудри.

4 Короткая стрижка с челкой набок Классный вариант. Если вы хотите найти элегантную и одновременно стильную стрижку, то ничего лучше вы не найдете. Ну а цвет волос (платиновый блонд) – еще одна трендовая деталь этой прически.

5 Челка с кудрявыми волосами Вы считаете, что не можете стричь челку из-за того, что у вас очень кудрявые волосы? Это большая ошибка. Первое, что нужно сделать – найти идеальную стрижку. А челка только подчеркнет ее форму и черты вашего лица. Если у вас пышные волосы, избегайте каскадной формы.

6 Средняя длина с открытой челкой Джинс Дамас и другие французские модницы отдали предпочтение вот такой простой и стильной стрижке. Самая главная деталь этой прически – кончики, закрученные наружу. Этот вариант идеально подойдет женщинам, которые ищут элегантности.

7 Открытая челка с ровными волосами Ксения Адонтс несколько месяцев назад предпочла эту стрижку. Тысячи подписчиков уже вдохновились ее новым образом. Вы тоже не отставайте! Удобный И стильный вариант.

8 Длинные волосы с челкой Длинные волосы с каскадом становятся трендом этого года. Челка должна быть длинной, с рваными кончиками.

9 Каскад и открытая челка Этот вариант подойдет тем девушкам, которые хотят немного уменьшить объем своих пышных волос. Легкий каскад спереди подчеркивает черты лица и гармонично сливается с челкой.