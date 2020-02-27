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Четверг, 27.02.2020
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Успех гарантирован: стильные стрижки с челкой (Фото)

Смотрите фото (11)
Успех гарантирован: стильные стрижки с челкой (Фото)
20:17 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Женщины часто избегают челок, так как считают, что они могут придать детскости или вовсе испортить всю прическу. Однако мы разрушим эти стереотипы.

  • 1

    Короткие волосы с открытой челкой

    Простой и надежный вариант. Короткие волосы – это тренд сезона. Просто вдохновитесь образом, что на фото и обязательно подстригите челку. Укладывать ее нужно, разделив на две части. Эффект небрежности – ваше все в этом году.

  • 2

    Низкий пучок

    Низкий пучок и челка – это сочетание, которое набирает все больше популярности в мире стритстайла. И чем небрежнее выглядит прическа, тем лучше. Кстати, здесь обязательно нужны массивные серьги, как на фото. Берите на заметку.

  • 3

    Средняя длина с кудрями и челкой

    У вас вьющиеся волосы и вы собираетесь подстричь их? Тогда обратите внимание на прическу, что на фото. В этом годуэто еще один тренд, так что ни секунды не сомневайтесь. И помните, чем короче вы подстригаете вьющиеся волосы, тем отчетливее будут ваши кудри.

  • 4

    Короткая стрижка с челкой набок

    Классный вариант. Если вы хотите найти элегантную и одновременно стильную стрижку, то ничего лучше вы не найдете. Ну а цвет волос (платиновый блонд) – еще одна трендовая деталь этой прически.

  • 5

    Челка с кудрявыми волосами

    Вы считаете, что не можете стричь челку из-за того, что у вас очень кудрявые волосы? Это большая ошибка. Первое, что нужно сделать – найти идеальную стрижку. А челка только подчеркнет ее форму и черты вашего лица. Если у вас пышные волосы, избегайте каскадной формы.

  • 6

    Средняя длина с открытой челкой

    Джинс Дамас и другие французские модницы отдали предпочтение вот такой простой и стильной стрижке. Самая главная деталь этой прически – кончики, закрученные наружу. Этот вариант идеально подойдет женщинам, которые ищут элегантности.

  • 7

    Открытая челка с ровными волосами

    Ксения Адонтс несколько месяцев назад предпочла эту стрижку. Тысячи подписчиков уже вдохновились ее новым образом. Вы тоже не отставайте! Удобный И стильный вариант.

  • 8

    Длинные волосы с челкой

    Длинные волосы с каскадом становятся трендом этого года. Челка должна быть длинной, с рваными кончиками.

  • 9

    Каскад и открытая челка

    Этот вариант подойдет тем девушкам, которые хотят немного уменьшить объем своих пышных волос. Легкий каскад спереди подчеркивает черты лица и гармонично сливается с челкой.

  • 10

    Стрижка шегги с челкой

    Уже много было сказано о стрижке шегги, которая год назад вернулась в моду. Она подходит девушкам с любым типом волос, так как секрет состоит в длине каскада. Весной 2020 нужно носить шегги с челкой. Самый удачный и универсальный вариант – открытая челка в небрежном стиле. Этот эффект небрежности придаст прическе брутальности и молодежности.

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Мода, Прически, Стиль, Стрижка, Челка, стрижки с челкой, Мода 2020, Прически 2020, Стрижка 2020.
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