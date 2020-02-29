Обязательно должны быть в гардеробе: главные тренды 2020 года

1 Плащ с переливами Традиционный плащ будет в тренде весь год, а особенно – весной. И это не странно, ведь без этой вещи не обходится ни один год. Однако в 2020 плащ немного обновляется. Важно выбирать модель оригинального фасона из ткани с переливами. Такая ткань тоже стала трендом! Поэтому не пропускайте одежду с переливами, если видите ее в ваших любимых магазинах. Такой плащ можно носить как с мешковатыми джинсами, так и с романтическим платьем и туфлями на каблуке. Брутальные образы смотрятся очень стильно и гармонично.

2 Джинсовый пиджак В этом году джинс, как всегда, будет присутствовать в стильных образах стритстайла. Однако самый популярный джинс известен под названием "канадский смокинг". Дженнифер Лопес, Рианна и Кайли Дженнер уже успели полюбить этот тренд. Все, что вам нужно сделать – сочетать две джинсовые вещи одной текстуры.

3 Мешковатые штаны Без всяких сомнений, любовь к мешковатым штанам продлится еще на целый год. Ну и не забывайте, что они сочетаются с любыми вещами! Если вы до сих пор не успели приобрести эту вещь, то сделайте это прямо сегодня. Будет еще лучше, если найдете вариант с трендовым принтом, как на фото. Ведь это тренд, который нужно начинать носить прямо сейчас. А если вы не фанатка брюк, то мы предлагаем вам 12 сексуальных образов для стройных девушек.

4 Укороченное поло из плюша Поло возвращаются в моду в самых разнообразных версиях: классическое поло, оверсайз, с молнией, длинные и укороченные... Особенно популярными среди гламурных модниц будут укороченные поло из плюша, как на фото. А если получится найти костюм, то вы получите комфортный весенний образ, который точно получит много лайков в социальных сетях.

5 Костюм в мужском стиле Лиловый цвет будет одним из звездных тонов весны 2020. Мир моды предлагает стильное сочетание лилового цвета и строгого кроя. В таком лиловом костюме можно отправиться как на работу, так и на вечеринку.

6 Костюм с короткими штанами Помимо костюмов в мужском стиле, популярность завоюют костюмы с короткими штанами. Это будет одна из самых стильных тенденций стритстайла. И не забывайте про трендовые принты. Например, хорошим выбором станут штаны с животным принтом. Идеальный весенний образ.

7 Жилетка Жилетки снова возвращаются в моду. Однако в 2020 будет популярной более формальная версия: с пуговицами, воротником и в нейтральном цвете. Такие жилетки можно сочетать с рубашкой, свитером с высокой горловиной и даже с платьем. Вариаций множество, выбор за вами...

8 Сумка в стиле 90-х Этот тип сумок в стиле 90-х годов называется "багет". Этот тренд был введен в моду благодаря показу дома моды Fendi, который ввел эти стильные сумки в свою последнюю коллекцию. Советуем вам найти ту модель, которая будет сочетаться как с праздничными образами, так и с будничными, офисными. Этот вариант из кожи с эффектом крокодила будет самым удачным.

9 Короткий топ с принтом в клетку Длина топов укорачивается с каждым сезоном! Если вы не боитесь носить такие откровенные вещи, то выбирайте вариант с принтом в клетку. Рекомендуем сочетать такой топ со штанами на высокой талии и с пиджаком оверсайз.