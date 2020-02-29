Скачать
Суббота, 29.02.2020
Арахамия: На внеочередном заседании ВР рассмотрят перестановки в правительстве
Арахамия: На внеочередном заседании ВР рассмотрят перестановки в правительстве
У здания Рады появится почетный караул
У здания Рады появится почетный караул
Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
Великий пост 2020: дата и история праздника
Великий пост 2020: дата и история праздника

Обязательно должны быть в гардеробе: главные тренды 2020 года

Смотрите фото (11)
Обязательно должны быть в гардеробе: главные тренды 2020 года
02:17 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сделайте ставки на эти 10 вещей и можете быть уверены, что вы будете привлекать восторженные взгляды окружающих.

  • 1

    Плащ с переливами

    Традиционный плащ будет в тренде весь год, а особенно – весной. И это не странно, ведь без этой вещи не обходится ни один год. Однако в 2020 плащ немного обновляется. Важно выбирать модель оригинального фасона из ткани с переливами. Такая ткань тоже стала трендом! Поэтому не пропускайте одежду с переливами, если видите ее в ваших любимых магазинах. Такой плащ можно носить как с мешковатыми джинсами, так и с романтическим платьем и туфлями на каблуке. Брутальные образы смотрятся очень стильно и гармонично.

  • 2

    Джинсовый пиджак

    В этом году джинс, как всегда, будет присутствовать в стильных образах стритстайла. Однако самый популярный джинс известен под названием "канадский смокинг". Дженнифер Лопес, Рианна и Кайли Дженнер уже успели полюбить этот тренд. Все, что вам нужно сделать – сочетать две джинсовые вещи одной текстуры.

  • 3

    Мешковатые штаны

    Без всяких сомнений, любовь к мешковатым штанам продлится еще на целый год. Ну и не забывайте, что они сочетаются с любыми вещами! Если вы до сих пор не успели приобрести эту вещь, то сделайте это прямо сегодня. Будет еще лучше, если найдете вариант с трендовым принтом, как на фото. Ведь это тренд, который нужно начинать носить прямо сейчас. А если вы не фанатка брюк, то мы предлагаем вам 12 сексуальных образов для стройных девушек.

  • 4

    Укороченное поло из плюша

    Поло возвращаются в моду в самых разнообразных версиях: классическое поло, оверсайз, с молнией, длинные и укороченные... Особенно популярными среди гламурных модниц будут укороченные поло из плюша, как на фото. А если получится найти костюм, то вы получите комфортный весенний образ, который точно получит много лайков в социальных сетях.

  • 5

    Костюм в мужском стиле

    Лиловый цвет будет одним из звездных тонов весны 2020. Мир моды предлагает стильное сочетание лилового цвета и строгого кроя. В таком лиловом костюме можно отправиться как на работу, так и на вечеринку.

  • 6

    Костюм с короткими штанами

    Помимо костюмов в мужском стиле, популярность завоюют костюмы с короткими штанами. Это будет одна из самых стильных тенденций стритстайла. И не забывайте про трендовые принты. Например, хорошим выбором станут штаны с животным принтом. Идеальный весенний образ.

  • 7

    Жилетка

    Жилетки снова возвращаются в моду. Однако в 2020 будет популярной более формальная версия: с пуговицами, воротником и в нейтральном цвете. Такие жилетки можно сочетать с рубашкой, свитером с высокой горловиной и даже с платьем. Вариаций множество, выбор за вами...

  • 8

    Сумка в стиле 90-х

    Этот тип сумок в стиле 90-х годов называется "багет". Этот тренд был введен в моду благодаря показу дома моды Fendi, который ввел эти стильные сумки в свою последнюю коллекцию. Советуем вам найти ту модель, которая будет сочетаться как с праздничными образами, так и с будничными, офисными. Этот вариант из кожи с эффектом крокодила будет самым удачным.

  • 9

    Короткий топ с принтом в клетку

    Длина топов укорачивается с каждым сезоном! Если вы не боитесь носить такие откровенные вещи, то выбирайте вариант с принтом в клетку. Рекомендуем сочетать такой топ со штанами на высокой талии и с пиджаком оверсайз.

  • 10

    Обруч с пайетками

    Аксессуар -  будет популярным весь год. Яркий обруч с пайетками должен украсить ваши праздничные и будничные образы. Этот аксессуар сочетается с любым образом, мы гарантируем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Мода, Вещи, Гардероб, Стиль, Мода 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
02 Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
03 На Канарских островах обнаружили мумии возрастом около 1000 лет
04 Адвокат Порошенко о допросе экс-президента в ГБР: Сенсации не случилось
05 В ВР внесут проект о возможности отменять законы на референдуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пристайко: План Козака нас совершенно не устраивает
Пристайко: План Козака нас совершенно не устраивает
Канада призывает к прекращению огня в Идлибе
Канада призывает к прекращению огня в Идлибе
Минфин внепланово предложит ОВГЗ в евро
Минфин внепланово предложит ОВГЗ в евро
Обязательно должны быть в гардеробе: главные тренды 2020 года
Обязательно должны быть в гардеробе: главные тренды 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь