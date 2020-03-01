Стильные головные уборы на эту весну (Фото)

1 Соломенная шляпка Следующий претендент на звание самого модного весеннего головного убора среди женщин – это выполненные из соломы или рафии шляпы. Выглядят они очень свежо и необычно, что предположительно вызовет бурный восторг у женщин. Вариаций соломенных шляпок в этом сезоне предостаточно, от маленьких кепи, до ажурных широкополых шляп с необработанными краями.

2 Панама Настоящим открытием предстоящего сезона стали мягкие панамы, выполненные из вельвета, бархата, плюша и т.д. Некоторых дам сначала смутил такой выбор ткани, однако, увидев что большинство именитых дизайнеров дополнили свои модные колекции именно панами такого плана, все вопросы тут же отпали, а споры утихли. Попробовать столь экстравагантную модель согласны практически все модницы.

3 Очень широкополые шляпы Дизайнеры – люди творческие, поэтому часто любят гипертрофировать моду. Вот и весной 2020 года они решили удивить прекрасную половину человечества, и предложили примерять шляпу с очень широкими полями. Такая модель спрячет от солнца не только вашу голову, но и лицо и плечи, и даже частично руки. Цвет, материал, декор – все они абсолютно разные и дают возможность девушкам подобрать идеальный для себя вариант.

4 Платок Данный головной убор попал в этот список благодаря повальной увлеченности дизайнеров 70-ми годами прошлого столетия, и эпохой бохо-шика в частности. Модные платки сезона весна-лето 2020 представляют собой какофонию принтов и всех оттенков радуги. Носить платок предстоящей весной можно по-разному: завязанным узлом, в виде хиджаба, тюрбана и т.д.

5 Берет Если вы любительница более классических и женственных головных уборов, то этой весной просто обязаны добавить в свой гардероб столь утонченную и красивую модель, как берет. Если в прошлых сезонах были модными вязаные береты, то в 2020 трендом считаются варианты, выполненные из фетра, бархата и велюра.