Стильные головные уборы на эту весну (Фото)

Соломенная шляпка
Следующий претендент на звание самого модного весеннего головного убора среди женщин – это выполненные из соломы или рафии шляпы. Выглядят они очень свежо и необычно, что предположительно вызовет бурный восторг у женщин. Вариаций соломенных шляпок в этом сезоне предостаточно, от маленьких кепи, до ажурных широкополых шляп с необработанными краями.
Панама
Настоящим открытием предстоящего сезона стали мягкие панамы, выполненные из вельвета, бархата, плюша и т.д. Некоторых дам сначала смутил такой выбор ткани, однако, увидев что большинство именитых дизайнеров дополнили свои модные колекции именно панами такого плана, все вопросы тут же отпали, а споры утихли. Попробовать столь экстравагантную модель согласны практически все модницы.
Очень широкополые шляпы
Дизайнеры – люди творческие, поэтому часто любят гипертрофировать моду. Вот и весной 2020 года они решили удивить прекрасную половину человечества, и предложили примерять шляпу с очень широкими полями. Такая модель спрячет от солнца не только вашу голову, но и лицо и плечи, и даже частично руки. Цвет, материал, декор – все они абсолютно разные и дают возможность девушкам подобрать идеальный для себя вариант.
Платок
Данный головной убор попал в этот список благодаря повальной увлеченности дизайнеров 70-ми годами прошлого столетия, и эпохой бохо-шика в частности. Модные платки сезона весна-лето 2020 представляют собой какофонию принтов и всех оттенков радуги. Носить платок предстоящей весной можно по-разному: завязанным узлом, в виде хиджаба, тюрбана и т.д.
Берет
Если вы любительница более классических и женственных головных уборов, то этой весной просто обязаны добавить в свой гардероб столь утонченную и красивую модель, как берет. Если в прошлых сезонах были модными вязаные береты, то в 2020 трендом считаются варианты, выполненные из фетра, бархата и велюра.
Кепка Newsboys
Закрывает наш Топ-7 стильных идей головных уборов на предстоящую весну кепка Newsboys. Начинала свое существования данная модель головного убора, как форменная мужская кепка, которую носили газетчики. Современные дизайнеры легко адаптировали этот аксессуар под наше время, и нашли ей достойное место в своих коллекциях. Стилисты отмечают, что кепка Newsboys подходит под многие стили, и отлично смотрится как с кэжуал нарядом, так и с романтичным платьем.