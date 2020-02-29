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Лунный календарь стрижек на март 2020

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Лунный календарь стрижек на март 2020
15:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:В первом месяце весны будет довольно много дней, благоприятных для манипуляций с локонами.

Стрижка волос, выполненная в благоприятные дни, сэкономит не только время, но и деньги. 

Стричь волосы в современном мире можно в любой день недели, даже не выходя из дома, а пригласив мастера к себе. Тем не менее эксперты рекомендуют прислушаться к мнениям астрологов, чтобы подстричь локоны в благоприятные для этого дни. В марте 2020 года будут как позитивные, так и неудачные даты для посещения салона красоты.

1 марта: первый день весны растущая Луна проведет в созвездии Тельца. В это время стрижка волос неудачна, поход к парикмахеру может закончиться появлением перхоти, а также секущихся кончиков. В это время астрологи рекомендует ухаживать за локонами с помощью настоев трав и масел.

2, 3 марта: Луна в Близнецах — не время для экспериментов. 2 числа волосы можно подравнять, а вот 3 марта их лучше не тревожить. Справиться с непослушными локонами получится и в домашних условиях, если пользоваться проверенными временем и людьми масками.

4, 5 и 6 марта: стрижка волос во время пребывания растущей Луны в Раке принесет позитивные ощущения. Самыми удачными днями для смены прически будут 4 и 6 марта. В это время можно поэкспериментировать с длиной волос — локоны отрастут быстрее. 4 марта стричь волосы коротко не желательно, чтобы исключить отток материального благополучия.

7, 8 марта: рост Луны продолжается, и в выходные она будет пребывать в Знаке Льва. Предпраздничный и праздничный день будут удачными для того, чтобы обновить стрижку и даже сменить имидж. Записаться к мастеру лучше всего в первой половине дня, чтобы привлечь удачу и счастье в жизнь.

9 марта: Полнолуние в Деве — не лучшее время для стрижки. В этот день новая прическа может вызвать не только проблемы с локонами, но и стать источником оттока сил. В это время лучшим выходом будет домашний уход с помощью натуральных масок, а также заговоры на рост волос.

10 марта: Луна начинает убывать, и в этот день созвездие Девы по-прежнему не дарит позитивной энергетики. Стрижка волос может отрицательным образом сказаться на здоровье, вызвав головные боли и недомогание.

11, 12 марта: стрижка, выполненная на убывающую Луну, надолго сохранит свою форму. В эти дни Луна будет в Весах, поэтому могут возникнуть сомнения — стоит или не стоит стричься. Торопиться с решением не стоит — оба дня подходят для похода к стилисту. Кроме того, в эти дни любые ухаживающие процедуры будут на пользу, особенно те, которые помогут справиться с выпадением волос.

13, 14 марта: влияние Скорпиона будет неоднозначным. В пятницу новая стрижка в буквальном смысле может украсть удачу, поэтому 13 числа лучше отказаться от это затеи. 14 числа, напротив, подравнивание кончиков позволит избавиться от секущихся волос и создать привлекательный внешний вид.

15, 16 марта: подстричься стоит и во время пребывания Луны в Стрельце. Благодаря новой прическе получится обратить на себя внимание нужных людей как в деловой среде, так и в личной жизни. Новая стрижка не должна быть слишком экстравагантной — астрологи рекомендуют остановиться на классических вариантах.

17, 18 марта: неприятности и неурядицы поспешат ворваться в жизнь, если подстричь волосы 17 числа. В этот день не стоит экспериментировать с удачей — она может отвернуться. 18 марта Луна в Козероге — прекрасное время для того, чтобы освежить стрижку и порадовать себя новым цветом волос.

19, 20 и 21 марта: Луна перемещается в Знак Водолея. 19 и 20 марта стрижка не лучшим образом повлияет на настроение, поэтому смена имиджа может подождать. 12 марта благодаря работе стилиста получится создать прекрасный образ и привлечь к себе внимание противоположного пола.

22, 23 марта: два дня убывающая Луна будет находиться в Рыбах, но лишь 23 числа стрижка будет уместной и не станет причиной проблем со здоровьем волос. 22 марта новая прическа может оттолкнуть удачу, поэтому в воскресенье локоны лучше не трогать и запастись терпением.

24 марта: Новолуние в Овне — довольно опасный день, когда эмоции могут взять верх над разумом. В эти сутки стрижка локонов не приведет к проблемам, однако тем, кто не до конца уверен, лучше отложить смену имиджа. В противном случае если результат не оправдает ожиданий, обида останется надолго и будет омрачать существование.

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25, 26 марта: Луна начинает свой рост, по-прежнему пребывая в Овне. Эти дни подходят для подравнивания локонов, но не для экспериментов. Хотя тем, кто уверен в себе, можно не сомневаться и стричься коротко — волосы отрастут быстро и не доставят хлопот.

27, 28 марта: рост Луны в Тельце — время для привлечения материального благополучия. 28 марта новая стрижка и окрашивание в светлые оттенки помогут достичь желаемого. Стрижка 27 числа вполне может стать причиной множества мелких неурядиц и конфликтов в деловой среде.

29, 30 и 31 марта: последние дни марта растущая Луна проведет в Близнецах, но 31 число будет неуместным для стрижки. В этот день лучше поухаживать за волосами дома. 29 и 30 марта стрижка поможет быстрее выздороветь, укрепить иммунитет и почувствовать прилив сил.

Стричь локоны лучше всего в дни, когда Луна дарит позитивную энергетику и пребывает в дружественных созвездиях. Однако порой не приходится выбирать — стрижка нужна здесь и сейчас. Тем, кто попал в затруднительное положение, стоит использовать заговоры на удачу, чтобы новая прическа не стала поводом для разочарования.

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Прически, Стрижки, Мода 2020, Стрижки в марте, Март 2020, Календарь стрижки и красоты на март.
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