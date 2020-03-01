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Весенний маникюр 2020: актуальные идеи в новом сезоне (Фото)

Смотрите фото (17)
Весенний маникюр 2020: актуальные идеи в новом сезоне (Фото)
09:18 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В нашем материале предлагаем самые модные фото-новинки - весенний маникюр, дизайн идеи, которые идеально дополнят ваш модный образ.

  • 1

    "Нежнее нежного" – такое впечатление остается от этого маникюра. И, конечно, он идеально подходит для невесты в традиционном белом платье. Французский маникюр "дружит" с ногтями любой длины, но использованная для украшения на среднем и безымянном пальце декоративная лепка лучше смотрится на длинных ногтях миндалевидной формы.

  • 2

    Оригинальный маникюр, выполненный в технике френч с использованием красных оттенков. Для базы выбран смелый розовый – яркий, но близкий к нюдовому. Улыбка прорисована полупрозрачным неоновым лаком. Безымянные пальцы украшены мягкими бархатными наклейками. Для них используется трехцветное решение: от розового в тон маникюра до контрастного голубого и ярко-зеленого.

  • 3

    Двойной французский маникюр – отделка, на которую стоит обратить внимание девушкам с длинным свободным краем ногтя. Два цвета улыбки украсят их, не скрадывая ногтевое ложе. Палитра вдохновлялась классическими розово-фиолетовыми цветами орхидей в сочной листве тропического сада. Интересным решением становится орнамент распустившихся бутонов, выходящий за пределы мятного кончика ногтя.

  • 4

    Сочетание двух классических стилей – французского маникюра с цветочным узором. Основа представляет собой нюдовую базу с белой линией улыбки. Вдохновением для цветочного нейл-арта становятся нежные гладиолусы. Рисунок выполнен вручную: использованы цветы разных размеров. Этот замечательный прием выручает девушек с ногтями разной формы, скрывая небольшое несовершенство изогнутыми линиями.

  • 5

    Очаровательный французский маникюр с цветами представляет собой сочетание розового, голубого и зеленого – цвета весенней поры. Дизайн эффективно скрывает недостатки формы, размера ногтей и пальцев. Широкая ногтевая пластина визуально улучшена за счет ее сужения, а также рисунка, расположенного узкой частью вдоль края от основания к свободному концу ногтя, где роспись увеличивается в объеме. Отвлечению внимания также способствует выбор полупрозрачного геля нейтрального цвета для основы и ярких тонов росписи. Подходит для весны на каждый день или в праздник.

  • 6

    На пальцах, тронутых первым весенним загаром, очень освежающе смотрится пастельный сиренево-розовый маникюр. Выбор нежных оттенков и цветочный рисунок создают общую романтическую тональность дизайна. А чтобы покрытие не выглядело монотонным – на безымянных пальцах делается акцент. В идеале фантазийный рисунок в лилово-фиолетовой гамме выполняется в технике водного маникюра, но ради экономии времени можно воспользоваться наклейками.

  • 7

    Цветы – символ весны и лета. Броский маникюр в многоцветной гамме бирюзовых и розовых оттенков создает позитивное настроение. Золотистый бисер имитирует серединки цветков и выступает декоративным элементом на однотонном покрытии, связывая между собой цветочные мотивы и цветовой переход от мизинцев к указательным пальцам. Дизайн будет органично сочетаться с повседневной одеждой белых, розовых и бирюзовых тонов.

  • 8

    Сочетание спокойного зеленого и желтого на фоне персиковой пастели подойдут сразу к весеннему и осеннему сезонам. Женственная комбинация цвета, рисунка и формы ногтей станет украшением рук каждой дамы. Мягкие оттенки не выбиваются на общем фоне, однако подобная роспись не останется без внимания окружающих. Дополните образ костюмом в тон базового покрытия и получите оптимальное решение офисного дресс-кода.

  • 9

    Всегда актуальный цветочный дизайн представляет тренд весны 2020: пастельная бирюза, яркие винные оттенки, классический белый. Такой маникюр хорошо освежает образ, подходит к повседневному, праздничному и вечернему стилю. Цветовая гамма естественных природных оттенков позволит удачно скомбинировать нейл арт практически с любым цветом одежды, ведь бутоны и зелень цветов смотрятся красиво на любом фоне.

  • 10

    Вновь благородная бирюза задает тон весеннего настроения. В этом маникюре пастельный оттенок розового, повторяющий натуральный цвет ногтевой пластины, выигрышно подчеркивает ровный тон кожи рук, а также акцентирует неповторимую воздушность бирюзового покрытия. Выборочно созданный лунный дизайн дополнен серебристыми кромками на стыке "улыбки" и основного цвета, придавая большую величественность образу.

  • 11

    Пастельный микс – лучший вариант для весны, для демонстрации своего хорошего настроения. Нежно-лимонный, розовый, голубой и белый – смешать, но не взбалтывать! Для каждого ногтя выбран монохромный вариант, а на среднем пальце – все цвета встречаются. Декор несложный, его можно выполнить самостоятельно. Граница между оттенками подчеркнута пунктиром, золотой цвет которого поддержан наклейками-стразами в виде 3D звездочек.

  • 12

    Нежные цвета, такие как персиковый, могут смотреться достаточно просто и скучно без сочетания с какими-либо элементами декора. Вовсе не нужно добавлять обилие рисунков и узоров, достаточно лишь украсить пару ногтей на руке. Совершенно просто один палец выделить лаком с блестками примерно такого же приятного тона, а другой украсить стразами, аккуратно выложенными в любую фигуру, как тот же простой треугольник.

  • 13

    Телесный цвет — идеальный компаньон для всех других оттенков, которые только можно придумать. Интересный дуэт он составляет с голубым, подобное сочетание прекрасно смотрится даже на коротких ногтях. Это сочетание выглядит свежо и весьма неброско, а отлично дополняет его сложный растительный узор, выполненный на одном из ногтей и выдержанный в выбранной цветовой гамме.

  • 14

    Воздушная бабочка – единственный декор французского маникюра бирюзовых тонов. Такой френч – самостоятельное полноценное украшение, не требующее дополнительных деталей. Натуральный цвет основы переключает все внимание именно на рисунок и кончики ногтей, цвет которых актуален весенне-летним сезоном. Дизайн соответствует повседневному и вечернему образу; великолепно будет смотреться с миндалевидными ногтями.

  • 15

    Нежно-розовые оттенки женственного маникюра гармонируют с белым цветом. Каждый ноготок украшен по-своему: объемный декор на ногтях средних пальцев, на ногтях указательных – сверкающие стразы, обратный френч с едва заметной линией "улыбки" – на ногтях безымянных. Несмотря на индивидуальность, все элементы сочетаются в едином ансамбле и выглядят органично. Дизайн подойдет для свадьбы.

  • 16

    Весенне-летний маникюр в красно-розовых тонах — это возможность подчеркнуть свою индивидуальность и отличное настроение. Необычайно красивые розочки на белом фоне вкупе с ярко-красными ноготками намекают на страсть, молодость и смелые фантазии. Наряды и аксессуары к такому рисунку необходимо подбирать соответствующие: яркие, цветные, шелковые, подчеркивающие торжественность и авантюризм.

Маникюр 2020: стильная геометрия и полоски на весну (Фото)

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