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С чем носить трикотажные вещи: модные тенденции трикотажа

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С чем носить трикотажные вещи: модные тенденции трикотажа
23:10 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Трикотаж – новинка моды, которая стала самой востребованной в 2020-2021.

  • 1

    Уютные трикотажные предметы гардероба все больше набирают популярность у современных модниц. Практичность таких вещей и красивый лаконичный образ трудно переоценить. Благодаря различным моделям трикотажные вещи можно носить куда угодно: на деловую встречу, прогулку с друзьями, в офис или в ресторан.

  • 2

    Современные девушки сочетают трикотаж с трендовыми стилями моды: кэжуал, спорт-шик, уличный и деловой. Каждая вещь способна изменить образ, создавая уникальный лук для определенного случая.

  • 3

    В сезоне весна 2020 модными оттенками для трикотажа выступают:

    Пастельные тона, уточненный беж;

    Стильные и глубокие оттенки: в зеленой палитре, индиго, уточненный фиолетовый;

    Сочные цвета весны и лета: ярко-желтый, страстно-красный, элегантная фуксия.

    От принтов также не стоит отказываться, в сезоне будут актуальны: клетка, полоска, другие геометрические формы, флористические рисунки.

  • 4

    Модель трикотажной вещи может быть выполнена в любом виде: с открытыми плечами, оверсайз, приталенные, декольте и прочее.

  • 5

     

    Сочетать трикотаж можно с практически любой одеждой. С куртками, шубами, плащами, пальто, спортивной обувью, классическими туфлями, денимом, шортами, юбками, брюками. Трикотажная вещь отлично впишется и будет гармонировать с другими оттенками и моделями предметов гардероба.

  • 6

    Трендовые модели трикотажа и правила их комбинации

    Комбинировать трикотаж с другими вещами очень легко. Предлагаем вам узнать, какие модели трикотажных вещей будет в тренде весной 2020 и с чем их можно сочетать.

    Платья

    Трикотажное платье – универсальная и удобная вещь для каждой девушки. Это может вариант миди или мини, в цветочек или геометрический принт. В ярких сочных оттенках или пастельных тонах. Все зависит от вашей фантазии и вкуса. Платье огибает силуэт, подчеркивая главные достоинства, если есть небольшие дефекты на теле, то их можно спрятать не менее актуальным пиджаком.

    Все больше набирает популярность платье из трикотажа в виде свитера. Это самый лучший вариант на холодную осень. Сочетать такое платье можно практически с любой верхней одеждой и обувью. Для делового стиля подойдет классическое пальто с ботильонами, а для уличного — кожаная курточка с грубыми ботинками.

  • 7

    Кардиган

    Одной из самой теплой и трендовой вещи из трикотажа по праву считается оригинальный кардиган. Его обычно используют в качестве верхней одежды на весну и холодные дни лета. Оверсайз модели – писк моды 2020 года.

    Независимо от вязки трикотажный кардиган можно сочетать с брючным костюмом или простыми джинсами. Гармонично кардиган смотрится с платьями и даже со спортивной обувью. Заскучать с трикотажными кардиганами явно не получится.

  • 8

    Костюмы

    Еще один тренд весны 2020 – трикотажные костюмы. Легкий и приятный телу материал для костюма позволит не стеснять движения, чувствовать себя комфортно и стильно.

    Сочетать трикотажный костюм также можно в любом стиле одежды. Добавив спортивную обувь, получается современный образ уличного стиля. Выбрав туфли на шпильке – деловой стиль. Обувь на платформе – романтический образ на каждый день.

  • 9

    Свитеры и кофты

    Когда вам говорят о трикотаже первое, что представляется – кофточки и свитера. Они по-прежнему актуальны и в новом весеннем сезоне. Можно выбрать абстрактные принты или отдать предпочтение спокойным и однотонным тонам одежды. Комбинировать такие вещи стоит с юбками, шортами, брюками.

    Стильный и качественный трикотаж позволяет его носить в удобное время и погоду. Для любого мероприятия трикотажная вещь закончит образ и позволит вам быть самой стильной и красивой.

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Мода, Весна, Трикотаж, Трендовые вещи, Мода 2020, Трикотажные вещи, Тенденции трикотажа.
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