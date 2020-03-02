С чем носить трикотажные вещи: модные тенденции трикотажа

1 Уютные трикотажные предметы гардероба все больше набирают популярность у современных модниц. Практичность таких вещей и красивый лаконичный образ трудно переоценить. Благодаря различным моделям трикотажные вещи можно носить куда угодно: на деловую встречу, прогулку с друзьями, в офис или в ресторан.

2 Современные девушки сочетают трикотаж с трендовыми стилями моды: кэжуал, спорт-шик, уличный и деловой. Каждая вещь способна изменить образ, создавая уникальный лук для определенного случая.

3 В сезоне весна 2020 модными оттенками для трикотажа выступают: Пастельные тона, уточненный беж; Стильные и глубокие оттенки: в зеленой палитре, индиго, уточненный фиолетовый; Сочные цвета весны и лета: ярко-желтый, страстно-красный, элегантная фуксия. От принтов также не стоит отказываться, в сезоне будут актуальны: клетка, полоска, другие геометрические формы, флористические рисунки.

4 Модель трикотажной вещи может быть выполнена в любом виде: с открытыми плечами, оверсайз, приталенные, декольте и прочее.

5 Сочетать трикотаж можно с практически любой одеждой. С куртками, шубами, плащами, пальто, спортивной обувью, классическими туфлями, денимом, шортами, юбками, брюками. Трикотажная вещь отлично впишется и будет гармонировать с другими оттенками и моделями предметов гардероба.

6 Трендовые модели трикотажа и правила их комбинации Комбинировать трикотаж с другими вещами очень легко. Предлагаем вам узнать, какие модели трикотажных вещей будет в тренде весной 2020 и с чем их можно сочетать. Платья Трикотажное платье – универсальная и удобная вещь для каждой девушки. Это может вариант миди или мини, в цветочек или геометрический принт. В ярких сочных оттенках или пастельных тонах. Все зависит от вашей фантазии и вкуса. Платье огибает силуэт, подчеркивая главные достоинства, если есть небольшие дефекты на теле, то их можно спрятать не менее актуальным пиджаком. Все больше набирает популярность платье из трикотажа в виде свитера. Это самый лучший вариант на холодную осень. Сочетать такое платье можно практически с любой верхней одеждой и обувью. Для делового стиля подойдет классическое пальто с ботильонами, а для уличного — кожаная курточка с грубыми ботинками.

7 Кардиган Одной из самой теплой и трендовой вещи из трикотажа по праву считается оригинальный кардиган. Его обычно используют в качестве верхней одежды на весну и холодные дни лета. Оверсайз модели – писк моды 2020 года. Независимо от вязки трикотажный кардиган можно сочетать с брючным костюмом или простыми джинсами. Гармонично кардиган смотрится с платьями и даже со спортивной обувью. Заскучать с трикотажными кардиганами явно не получится.

8 Костюмы Еще один тренд весны 2020 – трикотажные костюмы. Легкий и приятный телу материал для костюма позволит не стеснять движения, чувствовать себя комфортно и стильно. Сочетать трикотажный костюм также можно в любом стиле одежды. Добавив спортивную обувь, получается современный образ уличного стиля. Выбрав туфли на шпильке – деловой стиль. Обувь на платформе – романтический образ на каждый день.