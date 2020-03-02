С чем носить трикотажные вещи: модные тенденции трикотажа

Уютные трикотажные предметы гардероба все больше набирают популярность у современных модниц. Практичность таких вещей и красивый лаконичный образ трудно переоценить. Благодаря различным моделям трикотажные вещи можно носить куда угодно: на деловую встречу, прогулку с друзьями, в офис или в ресторан.
Современные девушки сочетают трикотаж с трендовыми стилями моды: кэжуал, спорт-шик, уличный и деловой. Каждая вещь способна изменить образ, создавая уникальный лук для определенного случая.
В сезоне весна 2020 модными оттенками для трикотажа выступают:
Пастельные тона, уточненный беж;
Стильные и глубокие оттенки: в зеленой палитре, индиго, уточненный фиолетовый;
Сочные цвета весны и лета: ярко-желтый, страстно-красный, элегантная фуксия.
От принтов также не стоит отказываться, в сезоне будут актуальны: клетка, полоска, другие геометрические формы, флористические рисунки.
Модель трикотажной вещи может быть выполнена в любом виде: с открытыми плечами, оверсайз, приталенные, декольте и прочее.
Сочетать трикотаж можно с практически любой одеждой. С куртками, шубами, плащами, пальто, спортивной обувью, классическими туфлями, денимом, шортами, юбками, брюками. Трикотажная вещь отлично впишется и будет гармонировать с другими оттенками и моделями предметов гардероба.
Трендовые модели трикотажа и правила их комбинации
Комбинировать трикотаж с другими вещами очень легко. Предлагаем вам узнать, какие модели трикотажных вещей будет в тренде весной 2020 и с чем их можно сочетать.
Платья
Трикотажное платье – универсальная и удобная вещь для каждой девушки. Это может вариант миди или мини, в цветочек или геометрический принт. В ярких сочных оттенках или пастельных тонах. Все зависит от вашей фантазии и вкуса. Платье огибает силуэт, подчеркивая главные достоинства, если есть небольшие дефекты на теле, то их можно спрятать не менее актуальным пиджаком.
Все больше набирает популярность платье из трикотажа в виде свитера. Это самый лучший вариант на холодную осень. Сочетать такое платье можно практически с любой верхней одеждой и обувью. Для делового стиля подойдет классическое пальто с ботильонами, а для уличного — кожаная курточка с грубыми ботинками.
Кардиган
Одной из самой теплой и трендовой вещи из трикотажа по праву считается оригинальный кардиган. Его обычно используют в качестве верхней одежды на весну и холодные дни лета. Оверсайз модели – писк моды 2020 года.
Независимо от вязки трикотажный кардиган можно сочетать с брючным костюмом или простыми джинсами. Гармонично кардиган смотрится с платьями и даже со спортивной обувью. Заскучать с трикотажными кардиганами явно не получится.
Костюмы
Еще один тренд весны 2020 – трикотажные костюмы. Легкий и приятный телу материал для костюма позволит не стеснять движения, чувствовать себя комфортно и стильно.
Сочетать трикотажный костюм также можно в любом стиле одежды. Добавив спортивную обувь, получается современный образ уличного стиля. Выбрав туфли на шпильке – деловой стиль. Обувь на платформе – романтический образ на каждый день.
Свитеры и кофты
Когда вам говорят о трикотаже первое, что представляется – кофточки и свитера. Они по-прежнему актуальны и в новом весеннем сезоне. Можно выбрать абстрактные принты или отдать предпочтение спокойным и однотонным тонам одежды. Комбинировать такие вещи стоит с юбками, шортами, брюками.
Стильный и качественный трикотаж позволяет его носить в удобное время и погоду. Для любого мероприятия трикотажная вещь закончит образ и позволит вам быть самой стильной и красивой.