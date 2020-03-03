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Маникюр 2020: нежные идеи весеннего розового нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: нежные идеи весеннего розового нейл-арта (Фото)
11:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Розовый маникюр в дополнении с эффектным декором позволяет создать женственный nali-дизайн для разной длины и формы ногтей.

  • 1

    Розовый цвет – один из самых популярных в маникюре наряду с красным.

  • 2

    Долгое время он ассоциировался исключительно с женственностью и нежностью.

     

  • 3

    Но у этого цвета намного больше граней, чем мы привыкли думать.

  • 4

    Розовый дизайн ногтей может походить под разные образы: с деловым костюмом хорошо сочетаются светлые пастельные оттенки и минималистичный дизайн, а яркая фуксия подойдет под яркий образ для вечеринки.

  • 5

    Маникюр с розовым лаком универсален.

  • 6

    Он одинаково хорошо выглядит на любой форме и длине ногтей, хорошо сочетается с подавляющим большинством других цветов и не выходит из моды.

  • 7

    Однако не забывайте, что секрет ухоженных рук – это не только правильный выбор оттенка лака, но и качественный маникюр.

  • 8

    Если вы предпочитаете обрабатывать руки самостоятельно, то проверьте себя с помощью нашей видеоинструкции.

  • 9

    Несмотря на универсальность и "внесезонность" розового цвета, знание модных тенденций в маникюре поможет привнести разнообразие в нейл-арт и сделать его еще ярче.

  • 10

    Мода на естественность и пастельные тона не проходит, поэтому советуем присмотреться к светлым оттенкам розового.

  • 11

    Если же такой маникюр кажется вам слишком банальным и скучным, дополняйте его графичными минимастичными рисунками, богатой росписью или замысловатыми узорами.

  • 12

    Не отказывайтесь от модных в наши дни страз, но используйте их в умеренных количествах.

  • 13

    Старайтесь найти золотую середину: так, чтобы блестки на ногтях выглядели красиво и эстетично, а не вульгарно.

  • 14

    Минимализм – основа безупречного образа в 2020 году.

  • 15

    Нагромождение разных, даже очень красивых, элементов дизайна может обернуться не в вашу пользу.

  • 16

    Отдавайте предпочтение сдержанным, но стильным рисункам: полоски, точки, простые геометрические фигуры и лаконичные надписи.

  • 17

    Романтичным девушкам, подходят нюдовые, бежевые, нежно-розовые оттенки.

  • 18

    Молодым и страстным – яркие ягодные и сочные неоновые тона.

  • 19

    Харизматичным и деловым – пудровые, кремовые, персиковые цвета. 

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