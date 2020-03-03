Маникюр 2020: нежные идеи весеннего розового нейл-арта (Фото)

1 Розовый цвет – один из самых популярных в маникюре наряду с красным.

2 Долгое время он ассоциировался исключительно с женственностью и нежностью.

3 Но у этого цвета намного больше граней, чем мы привыкли думать.

4 Розовый дизайн ногтей может походить под разные образы: с деловым костюмом хорошо сочетаются светлые пастельные оттенки и минималистичный дизайн, а яркая фуксия подойдет под яркий образ для вечеринки.

5 Маникюр с розовым лаком универсален.

6 Он одинаково хорошо выглядит на любой форме и длине ногтей, хорошо сочетается с подавляющим большинством других цветов и не выходит из моды.

7 Однако не забывайте, что секрет ухоженных рук – это не только правильный выбор оттенка лака, но и качественный маникюр.

8 Если вы предпочитаете обрабатывать руки самостоятельно, то проверьте себя с помощью нашей видеоинструкции.

9 Несмотря на универсальность и "внесезонность" розового цвета, знание модных тенденций в маникюре поможет привнести разнообразие в нейл-арт и сделать его еще ярче.

10 Мода на естественность и пастельные тона не проходит, поэтому советуем присмотреться к светлым оттенкам розового.

11 Если же такой маникюр кажется вам слишком банальным и скучным, дополняйте его графичными минимастичными рисунками, богатой росписью или замысловатыми узорами.

12 Не отказывайтесь от модных в наши дни страз, но используйте их в умеренных количествах.

13 Старайтесь найти золотую середину: так, чтобы блестки на ногтях выглядели красиво и эстетично, а не вульгарно.

14 Минимализм – основа безупречного образа в 2020 году.

15 Нагромождение разных, даже очень красивых, элементов дизайна может обернуться не в вашу пользу.

16 Отдавайте предпочтение сдержанным, но стильным рисункам: полоски, точки, простые геометрические фигуры и лаконичные надписи.

17 Романтичным девушкам, подходят нюдовые, бежевые, нежно-розовые оттенки.

18 Молодым и страстным – яркие ягодные и сочные неоновые тона.