Весенний маникюр 2020: потрясающие рисунки на ногтях (Фото)

1 Цветочные рисунки на ногтях 2020 Цветочные узоры никогда не теряют своей актуальности, и в этом году модными являются скромные цветы на спокойных и светлых тонах лака. Если маникюр будет напоминать работу ребёнка, то это наоборот хорошо и привлечёт внимание к девушке. Такой маникюр не выходит из моды, так как цветочные узоры, можно просто изображать мазками и даже немного неряшливо. Вид будет, такой как будто его только, что сделала ваша дочка или племянница. Такой маникюр лучше изображать на светлом оттенке лака.

2 Маникюр 2020 года самый популярный – это цветочные узоры. Разнообразие текстур можно сформировать несколькими контрастными лаками. Один можно взять с неровной текстурой, а другой – обычный матовый, дальше сочетая их в свободном полёте фантазии. Разве не стильно использовать два лака. Один лак матовый, а другой с неровной текстурой. Поэтому сочетание двух лаков, предаст вашим ногтям необычного вида, но при этом лак долго будет держаться на ваших ногтях.

3 Маникюр с абстракцией, рисуется более сложный как предыдущий. Летним модным маникюром 2020 года считается, именно таким как абстракция. Вы сможете исправить неудачный рисунок или узор на ногтях, просто поставив пятно, при этом все будут думать, что так и должно быть.

4 Маникюр с горошком 2020 Каждая модница хочет научиться делать лаком не только модные, но и очень быстрые рисунки на ногтях. Отличный вариант – горошек. Сделать такой маникюр можно за несколько минут, но при этом он всегда будет выглядеть интересно. Горошины наносятся на базовый слой лака при помощи зубочистки или дотса. Они могут располагаться в любом порядке и последовательности. Очаровательно смотрятся разноцветные горошинки произвольного размера. Абстрактные узоры могут быть очень сложными и замысловатыми, поражая воображение и заставляя работать фантазию. Кроме того, создание интересной стилизации является идеальной возможностью усовершенствовать поплывшее полотно.

5 Инструменты и материалы для рисования на ногтях Лаки для ногтей, основа под лак, закрепитель, топовое покрытие, растворитель для лака, жидкость для снятия лака - это тот минимум, с чего начинается дизайн. При покупки лаков обратите внимание на его структуру и запах - от сильно пахнущих лаков лучше отказаться. Также обратите внимание на срок годности.

6 Акриловые краски - они абсолютны безвредны для здоровья ногтей, имеют огромную палитру цветов, легко ложатся на ноготь, акриловые краски быстро сохнут и, наконец, стоят они относительно дешево. Если вам не нужен весь набор красок, то можно купить один или несколько определенных цветов, что, согласитесь, очень удобно.

7 Новичкам в дизайне также надо будет купить несколько кистей, лучше всего, набор кистей разных размеров из натуральных волос.

8 Коллекция различных декоративных элементов необходимых для дизайна - это стразы, камни, пайетки, бисер, фольга, слюда, перья, цветные нитки, сеточки, конфетти, зеркальная пыль, фимо, наклейки, украшения из ткани, ракушки, сухоцветы, блестки, бульонки, кружева и т.д..

9 Клей просто необходим для фиксации различных декоративных элементов.

10 Модные тенденции маникюра с рисунками на 2020 год Все стремится к совершенству, в том числе и тенденции развития маникюра. В мир приходят все новые и креативные идеи, с палитрой цветовых решений и дизайна рисунка, что непременно сочетается в модном украшении ногтей.

11 Классический маникюр не уходит в прошлое, все также популярными остаются французский и однотонный маникюр, которые только продолжают подчеркивать тонкий стиль женщин и их элегантность.

12 Развиваются также и популярные косметические бренды, выпуская каждый год все больше уникальных лаков для ногтей.

13 Изменяются оттенки, наполнения, текстура, - это все в свою очередь создает модный дизайн ногтей, который можно изменить исходя из индивидуальных предпочтений и гардероба.

14 Описать модные рисунки на ногтях 2020 невозможно, стоит постоянно следить за предложениями известных мировых брендов и дизайнеров маникюра.

15 Рисование кистью на ногтях в 2020 году Кисть – самый, пожалуй, сложный инструмент для создания ногтевых рисунков. Маникюрных кисточек очень много, и их использование обеспечит получение маникюра любой сложности даже в домашних условиях. Плоская кисть, кисть-лайнер, кисть-лепесток позволяют нарисовать роскошные цветы и филигранные узоры.

16 Для создания изысканных узоров из цветного песка и глиттера используется кисточка-веер. Однако для новичков лучшим инструментов из всего многообразия кистей станет лайнер. Тонкая кисточка-волосок позволит нарисовать самые мелкие элементы, завитки и прямые линии. При такой технике рисования даже неопытные художники смогут почувствовать себя настоящими мастерами. Именно лайнер позволит нанести на ноготки такой актуальный животный принт. Например, рисунок в стиле зебры.

17 Модное омбре на ногтях 2020 года варианты фото Ты всегда будут модными плавные переходы из одного оттенка в другой, поэтому не бойтесь экспериментировать даже с отличными цветами, делая узор синего цвета, который мягко перетекает в оранжевый. Маникюр омбре, его особенностью считается переход из одного цвета в другой цвет, такие переходи от темного цвета в более светлый.

18 Этот вид маникюра, востребован всегда, так как линия омбре, присуща всему миру моды. Металлика и яркий блеск в 2020 году подтвердят оригинальность девушки и смелость её мышления. Особенно аристократично будет смотреться сдержанный лунный маникюр. Маникюр, в котором все должно блестеть и гореть, так как по другому это будет другой маникюр.

19 Использовать в работе цвета металлика и золота, особенно красиво будет смотреться именно лунный маникюр. Такой маникюр плавно входит в модный мир 2020 года, он подойдет для очень ярких вечеринок. Классика маникюра – это телесное основание и белая полоска, но теперь модный френч – это голубой. Но при этом остается белая полоска, так как это бленд который не может просто исчезнуть.

20 Рисунки на ногтях 2020 Некоторым может понравиться спортивная тема. Так, на одной пластине можно нарисовать футбольный мяч, а остальные пусть будут окрашены в традиционные цвета того клуба, за который вы болеете. Такой маникюр точно понравится вашему мужу или любимому человеку. Ведь такой маникюр обязательно надо сделать, если вы едите болеть за свою любимую футбольную команду. Мяч изобразить на одном ногте, а остальные покрасить в цвет футбольной команды.