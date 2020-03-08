Цветочный принт: тренд сезона 2020 (Фото)

Новости шоу бизнеса:Предлагаем осваивать и учиться носить самый женственный и нежный мотив вместе!

Актуальное выражение

Флористические мотивы явно не спешат покидать модные подиумы и удивляют новыми воплощениями и расцветками. На топовых показах были замечены крупные колоритные розы, россыпи мелких бутонов, восточные нотки, тропические сады и очаровательные полевые растения.

"Найв" — это настоящее открытие 2020 сезона. Принты из этой категории выглядят как детские рисунки без особой симметрии. Такая расцветка смотрится трогательно и мило.

Актуален и стиль "либерти", который представляет собой россыпь крошечных цветов на хлопке или шелке. Такое выражение тренда выглядит весьма изящно и элегантно.

В актуальной одежде 2020 сезона можно также увидеть абстрактные цветы, которые придают образу необходимую динамику. Если такие мотивы не слишком яркие, они отлично подойдут для женщин за 50.

Многие модницы влюбились и в цветочную вышивку и аппликацию, которые фигурировали в дизайне самых разных вещей.

Акварельный цветочный принт в одежде, предложенный модой 2020 сезона, прекрасно стройнит фигуру за счет размытых асимметричных контуров. Особенно красиво выглядят шифоновые платья и блузы с таким мотивом.

Модные вещи

Какую одежду с нежным принтом выбрать, чтобы гарантированно попасть в тренды сезона? Мы изучили основные модные показы и готовы представить вам гид по самым актуальным приобретениям!

Эффект взорвавшейся бомбы произвели классические костюмы с колоритными цветочными принтами. Этот мотив лишил консервативный фасон банальности и скуки.

Заслуженное место в деловом гардеробе могут занять и другие принтованнные вещи, если они обладают строгим кроем. Вы можете положиться на актуальность и универсальность юбки-карандаш, платья-футляр или классического пиджака.

В 2020 году цветочный принт также можно наблюдать на сарафанах, куртках, брюках, комбинезонах и даже обуви.

Тенденции сезона весна-лето 2020 представили модницам цветочный принт в такой одежде, как длинные шифоновые юбки и платья различных фасонов. Эти новинки будут пользоваться успехом у девушек, которые ценят романтичность и женственность в модных образах.

Правила выбора

Каким бы милым и трогательным на первый взгляд не казался цветочный узор, он скрывает в себе настоящее коварство. Да, он может сделать модный образ нежным и незабываемым, но при неправильном подходе он превращает лук в настоящую катастрофу. Предлагаем изучить несколько базовых истин, которые уберегут вас от провала.

Тип фигуры

Для полных женщин с фигурой "круг" предпочтительны средние по размеру цветы и с минимальной контрастностью по сравнению с фоном изделия. А вот мелких и крупных растений лучше избегать.

Любые вариации цветочного мотива являются отличной идеей для девушек с фигурой "песочные часы", которые хотят разнообразить однотонный гардероб. Сам узор следует располагать на выигрышной части тела, если есть необходимость отвлекающего маневра от недостатков.

"Перевернутым треугольникам" стилисты настоятельно рекомендуют избегать крупных растений в верхней части, а "треугольникам", напротив, в нижней. При классической прямоугольной фигуре лучше сохранять баланс и уравновешивать количество принта по всему наряду.

Вы можете запомнить также универсальное простое правило: крупные узоры визуально увеличивают ту часть тела, на которой они расположены, а мелкие рисунки с небольшим контрастом обладают обратным эффектом.

Настроение образа

Если вы хотите создать флер невинности в своем образе, выбирайте узор из полевых цветов на ситцевой или хлопковой ткани. Хорошо работают светлые расцветки изделий.

Не хотите выглядеть наивной девушкой? Тогда создавайте стильный тандем принта с денимом или кожей.

Дорогой и изысканный лук получится, если добавить в него шелковой фактуры.

Колоритные тропические мотивы и яркие цветы придают лукам экзотического шарма. Такая одежда идеально подходит для создания летнего жизнерадостного настроения. Кроме того, она красиво смотрится на загорелом теле.

Азиатский стиль – это воплощение изящности. Одежда с такими магическими нотками идеально подходит для вечерних сетов.

Материал

Важно также учитывать, что растения должны сочетаться с материалом. Беспроигрышные комбинации представляют собой союз с шелком или бархатом, а вот цветы на льне рискуют выглядеть дешево.

Настоящий хит сезона – это комбинация нежного мотива с грубым материалом. Например, незаменимым трендом в гардеробе 2020 сезона будет вещь из денима с указанным принтом. Прекрасно дополнит цветочный мотив и дерзкая кожа.

Дизайнеры также подружили цветы с трикотажем, создав интересный эффект противоположности.

Завораживающе выглядят растения на фоне шифона или шелка. Невесомая струящаяся фактура будто оживляет мотив и заставляет их двигаться вместе с походкой модницы. Такое сочетание в одежде выглядит романтично и очень женственно.

Составляем стильные образы

Если вещь представлена с колоритным мотивом, ее правильно комбинировать с нейтральной составляющей – одеждой черного, белого, бежевого или серого цвета. Вы можете для поддержки принта выбрать вещь в тон его фона (пусть даже и яркую) – так получится стильный и гармоничный лук.

Еще один универсальный ход – это выбор одного из оттенков принта и подбор однотонных вещей в данном исполнении. По такому принципу у вас получится создать модный и динамичный образ.

Пастельная расцветка цветочной одежды прекрасно комбинируется со светлым денимом.

Красные цветы – идеальный компаньон для синего денима.

А как хороша коричневая и рыжая палитра в таких луках!Свежим решением будет тандем платья или юбки с цветами с белыми кроссовками или кедами. Такой дуэт особенно хорош, если на ткани присутствуют светлые вкрапления.

В компанию к цветочному узору стилисты рекомендуют подбирать лаконичные аксессуары без лишнего декора, помня про доминантный настрой мотива.

Одно из самых модных сочетаний сезона представляет собой ансамбль цветочного платья длины миди с белыми-сапогами трубами и удлиненным пальто. Такой стильный лук можно дополнить аккуратной светлой сумкой и темными очками-маской.

Современная мода призывает девушек не бояться экспериментов и сочетать в пределах одного аутфита сразу несколько принтов. Например, цветы могут отлично подружиться с полоской. Связующим элементом в таком случае обычно выступает единый цвет.

Оригинально будет смотреться союз крупных цветов и мелкого горошка, а вот одинаковые по размеру элементы использовать не рекомендуется. Еще один вдохновляющий пример – это удачный тандем флористики и геометрии (клетки или полоски).

Наша фото-подборка показала вам все многообразие модного цветочного принта в актуальной одежде 2020 сезона. Этот мотив уже долгое время занимает лидирующее положение среди трендов, ведь именно он добавляет в образы пленительной романтики, легкости и женственности. Теперь вы знаете, как все эти качества обратить в свою сторону!

Брючный костюм однотонной расцветки – самое стильное приобретение последних сезонов. Свободный крой мастерски скрывает лишние сантиметры, а цветовая вертикаль удлиняет силуэт. Современные бизнес-леди объявили такой комплект вещью №1 в деловом гардеробе и носят его даже с кроссовками.