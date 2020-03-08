Маникюр 2020: лучшие праздничные идеи на 8 марта (Фото)

1 Международный женский день 8 марта жду с нетерпением каждый год все девушки.

2 Это и не удивительно, ведь это не только выходной день, но еще и большое количество подарков и поздравлений от мужского пола.

3 Спросите вы, как правильно подготовится к празднику, чтобы все мужчины засыпали Вас комплиментами.

4 Для этого нужен и новый наряд, и прическа, и обувь, и аксессуары, и макияж, и маникюр.

5 На 8-е марта можно выполнить френч на коротких ногтях.

6 Если в праздничный день вы решили посетить деловое мероприятие, то лучше всего выполнить французский маникюр.

7 Он отлично подойдет как на длинные, так и на короткие ногти.

8 Френч великолепно сочетается с деловыми аксессуарами и одеждой.

9 Такой маникюр можно дополнить декоративными элементами, а также выполнять в ярких цветах.

10 Разноцветный маникюр отлично подойдет для тех, кто не смог определится с желаемым цветом ногтей, то точно знает вид маникюра и длину ногтей.

11 Такой маникюр является достаточно смелым вариантом, особенно в ярких тонах.

12 Именно поэтому цвет его лучше всего подбирать исходя из наряда.

13 Если наряд строгий, то ни о каком разноцветном ярком маникюре не может идти и речи.

14 В целом, дизайн ногтей на 8-е марта очень сильно зависит от того, где вы будете отмечать праздник.

15 Итак, если это будет офис или деловая вечеринки, тогда цвет однотонного маникюра лучше всего оставить либо черным, либо белым, в крайнем случае — серым.

16 А если празднование будет происходить в неформальной обстановке, тогда цвет лучше всего подбирать исходя из вашего образа и одежды.

17 Лунный маникюр на международный женский день отлично подойдет как для деловой вечеринки, так и для любого другого празднования, будь-то дома или в клубе.