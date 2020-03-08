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Маникюр 2020: лучшие праздничные идеи на 8 марта (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: лучшие праздничные идеи на 8 марта (Фото)
10:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Маникюр в духе праздника весны — один из лучших способов реабилитации после зимних холодов.

  • 1

    Международный женский день 8 марта жду с нетерпением каждый год все девушки.

  • 2

    Это и не удивительно, ведь это не только выходной день, но еще и большое количество подарков и поздравлений от мужского пола.

  • 3

    Спросите вы, как правильно подготовится к празднику, чтобы все мужчины засыпали Вас комплиментами.

  • 4

    Для этого нужен и новый наряд, и прическа, и обувь, и аксессуары, и макияж, и маникюр.

  • 5

    На 8-е марта можно выполнить френч на коротких ногтях.

  • 6

    Если в праздничный день вы решили посетить деловое мероприятие, то лучше всего выполнить французский маникюр.

  • 7

    Он отлично подойдет как на длинные, так и на короткие ногти.

  • 8

    Френч великолепно сочетается с деловыми аксессуарами и одеждой.

  • 9

    Такой маникюр можно дополнить декоративными элементами, а также выполнять в ярких цветах.

  • 10

    Разноцветный маникюр отлично подойдет для тех, кто не смог определится с желаемым цветом ногтей, то точно знает вид маникюра и длину ногтей.

  • 11

    Такой маникюр является достаточно смелым вариантом, особенно в ярких тонах.

  • 12

    Именно поэтому цвет его лучше всего подбирать исходя из наряда.

  • 13

    Если наряд строгий, то ни о каком разноцветном ярком маникюре не может идти и речи.

  • 14

    В целом, дизайн ногтей на 8-е марта очень сильно зависит от того, где вы будете отмечать праздник.

  • 15

    Итак, если это будет офис или деловая вечеринки, тогда цвет однотонного маникюра лучше всего оставить либо черным, либо белым, в крайнем случае — серым.

  • 16

    А если празднование будет происходить в неформальной обстановке, тогда цвет лучше всего подбирать исходя из вашего образа и одежды.

  • 17

    Лунный маникюр на международный женский день отлично подойдет как для деловой вечеринки, так и для любого другого празднования, будь-то дома или в клубе.

  • 18

    Такой вид маникюра можно легко обыграть и цветом, и декором, и длиной ногтевой пластины. 

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