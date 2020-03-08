Маникюр 2020: лучшие праздничные идеи на 8 марта (Фото)

Международный женский день 8 марта жду с нетерпением каждый год все девушки.
Это и не удивительно, ведь это не только выходной день, но еще и большое количество подарков и поздравлений от мужского пола.
Спросите вы, как правильно подготовится к празднику, чтобы все мужчины засыпали Вас комплиментами.
Для этого нужен и новый наряд, и прическа, и обувь, и аксессуары, и макияж, и маникюр.
На 8-е марта можно выполнить френч на коротких ногтях.
Если в праздничный день вы решили посетить деловое мероприятие, то лучше всего выполнить французский маникюр.
Он отлично подойдет как на длинные, так и на короткие ногти.
Френч великолепно сочетается с деловыми аксессуарами и одеждой.
Такой маникюр можно дополнить декоративными элементами, а также выполнять в ярких цветах.
Разноцветный маникюр отлично подойдет для тех, кто не смог определится с желаемым цветом ногтей, то точно знает вид маникюра и длину ногтей.
Такой маникюр является достаточно смелым вариантом, особенно в ярких тонах.
Именно поэтому цвет его лучше всего подбирать исходя из наряда.
Если наряд строгий, то ни о каком разноцветном ярком маникюре не может идти и речи.
В целом, дизайн ногтей на 8-е марта очень сильно зависит от того, где вы будете отмечать праздник.
Итак, если это будет офис или деловая вечеринки, тогда цвет однотонного маникюра лучше всего оставить либо черным, либо белым, в крайнем случае — серым.
А если празднование будет происходить в неформальной обстановке, тогда цвет лучше всего подбирать исходя из вашего образа и одежды.
Лунный маникюр на международный женский день отлично подойдет как для деловой вечеринки, так и для любого другого празднования, будь-то дома или в клубе.
Такой вид маникюра можно легко обыграть и цветом, и декором, и длиной ногтевой пластины.