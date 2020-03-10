С чем носить юбку-карандаш весной 2020 (Фото)

1 Блуза с баской Блуза с баской — отличное дополнение к юбке-карандаш. Одежда с баской создает гламурный и шикарный образ. Модельеры предлагают различные фасоны: воланы, банты, объемные рюши, крылья по бокам. Поясной силуэт блузы делает талию тоньше и идеально создает форму «песочные часы», придающие фигуре женственный и привлекательный вид. Такой образ подходит как дамам пышных форм, так и девушкам с «мальчишеским» типом фигуры. Блуза с баской подойдет девушкам как с широкими, так и с узкими бедрами. При желании такой фасон без труда скроет выступающий живот, сделав фигуру пропорциональной.

2 Colorblock с юбкой-карандаш Отличное сочетание юбки с рисунком и оранжевого укороченного топа. Стильная сумочка безупречно дополняет образ. Юбка-карандаш идеально подходит для коллаборация с цветовыми оттенками. Вариантов для различных сочетаний множество. Это может быть и монохромный тандем, где юбка на тон светлее или темнее верха. Смелые модницы могут использовать контрастные сочетания. Простые формы юбки позволяют экспериментировать с оттенками, создавая индивидуальные образы. Для усиления эффекта можно добавить туфли или аксессуар третьего цвета.

3 Женская блуза Строгая юбка-карандаш в сочетании с легкой блузой — женственный и привлекательный образ. Сочетание юбки-карандаш с женской блузой — один и самых удачных вариантов создания женственного образа. Блузы с минималистическим декором — для офисного наряда. Модели из легкого шифона с рюшами, оборками, воланами — для праздничных мероприятий. Для создания неформального аутфита выбирайте блузы с открытыми плечами, необычным декором, жабо или пышными рукавами. Полезный совет: При выборе длины юбки учитывайте для какого мероприятия вы ее будете использовать. Длина миди подойдет для офисного образа. Элегантные макси можно использовать для торжественных мероприятий. Мини юбки предпочтительны для юных стройных девушек.

4 Футболка Футболка и юбка-карандаш — идеальное сочетание для создания повседневного образа. Многие женщины ассоциируют юбку-карандаш исключительно с офисной одеждой. Однако, это не так. Юбка-карандаш отлично подходит как для встреч с друзьями, так и для романтического свидания. Для создания эффектного образа достаточно надеть простую футболку и добавить стильное ожерелье. Хотя этот наряд вряд ли оценят офисное начальство, но для неформального аутфита это то, что нужно.

5 Укороченный топ Добавьте к юбке-карандаш укороченный топ и ваш образ станет изящным и привлекательным. Укороченные топы — еще один вариант создания шикарного и сексуального образа. Особенно соблазнительно выглядит сочетание такого верха с длиной юбкой-карандаш. При составлении такого наряда необходимо учитывать пропорции фигуры. Стройные девушки могут позволить себе топы любого кроя: прилегающего, трапециевидного, с воланами или рюшами. А вот пышечкам лучше выбрать юбку длиной чуть ниже колен и полу прилегающий топ. Такой наряд визуально сделает фигуру стройнее и изящнее.

6 Рубашка Стильное сочетание джинсовой рубашки и юбки-карандаш. В зависимости от модели и декора рубашки можно создавать различные наряды. Официальный и строгий образ получится если носить юбку-карандаш с классическими моделями белого, голубого, розового или черного цвета. Джинсовые рубашки — универсальное решение для встреч с друзьями или работы. Добавьте к образу яркое колье и получите отличный праздничный наряд. Рубашки в клетку в сочетании с юбкой-карандаш — отличный вариант летнего аутфита. Можно использовать рубашки из легких тканей: лен, вискоза, хлопок.

7 С теплыми вещами Стильное и оригинальное сочетание джемпера крупной вязки и юбки-карандаш из ажурной ткани. С чем носить юбку-карандаш в прохладное время года? Вариантов множество. Один из вариантов - облегающий или объемный свитер крупной вязки. Особенно актуальны модели карамельных оттенков. К юбке аналогичного тона будет уместен джемпер мятных, розовых или сиреневых оттенков. Для прохладной осени дополнением юбки-карандаш могут стать удлиненный жилет, блейзер, пиджак или жакет. При выборе верха необходимо соблюдать пропорции. С длиной юбкой лучше сочетаются модели средней длины или укороченные. К юбке длиной до колен подойдет удлиненный верх.