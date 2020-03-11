Модные челки 2020 года: виды на разную длину волос (Фото)

1 Длинная прямая челка Длинная прямая челка довольно неудобна, если ее не укладывать. Однако ее вид меняется, как только вы придадите ей объема, слегка подкрутив. Еще способ — уложить длинную челку на бок или заколоть наверх, вплетая в прическу. В противном случае она будет спадать на глаза и мешать вам.

2 Прямые челки на средние волосы На средней длины волосах прямые челки до бровей будут отлично смотреться. Такая челка способна подчеркнуть форму лица и глубину вашего взгляда. Она отлично смотрится с разными прическами и стрижками. К примеру, с локонами или с пышной, объемной прической. Прямая челка идет абсолютно всем девушкам. Именно на средних волосах прямая челка подойдет всем, кроме обладательниц круглого или квадратного овала лица.

3 Прямая челка на длинные волосы В данном случае прямая челка создаст некую загадочность или даже романтичность. Но не забывайте, что за длинными волосами нужен тщательный уход. Так что следите за их состоянием и вовремя записывайтесь к мастеру. Подходят такие прически женщинам с правильной или вытянутой формой лица. Отлично сочетается с каскадом, лесенкой и прямыми локонами.

4 Прямая челка на короткие волосы Такое сочетание будет выглядеть эффектно. Прически, такие как гарсон, боб или пикси, будут хорошо смотреться с прямой челкой. Стилисты не рекомендуют носить такую челку девушкам с круглой или квадратной формой лица. А вот обладательницам овальной формы она отлично подходит.

5 Короткая прямая челка Короткая челка, открывающая большую часть лба, подойдет дамам с овальным или сердцевидным лицом. Также подходит девушкам, у которых волосы прямые и не слишком редкие. Короткие челки хорошо смотрятся с разной длиной волос. Она подчеркнет ваши черты лица, и не будет требовать особого ухода. Не рекомендуется носить такую челку девушкам, которые обладают крупным носом, большим лбом, широкими скулами и выступающим подбородком.

6 Прически с прямой челкой Обладательницам длинных волос, подойдут следующие стрижки с прямой челкой: Лесенка. Прическа подойдет девушкам с треугольной, квадратной или круглой формой лица. При накручивании прядей, можно получить объем, который расширит лицо. Шапочка. Стрижка отлично будет смотреться на тонких волосах. Не важно прямые они у вас или волнистые. Каскад. Эта стрижка подойдет для всех типов волос, в особенности для тонких и густых. Удлиненный боб или удлиненное каре. С такой стрижкой больше повезло обладательницам прямых волос. Челка придаст гармоничности прическе. Длинная рваная стрижка. Данная прическа будет хорошо смотреться у девушек с тяжелыми и длинными волосами. Для средней длины подойдут прически такие как классическое каре или боб. На такой длине отлично будет смотреться густая челка до бровей. Длина основной массы волос должна быть примерно до плеч. Для короткой длины хорошее сочетание прямой челки будет со стрижками боб, гарсон, многослойная пикси и совсем короткая «под мальчика». В таком случае отличается лишь способ укладки. В остальном эффект будет одинаково шикарным.

7 Укладка с прямой челкой Прямая и густая челка ни у кого не лежит красиво. Для ее укладки вам понадобится любое, удобное для вас, средство для укладки волос и круглая щетка. Пряди необходимо вытягивать в нужном направлении. Важно! Не повредите волосы слишком горячей струей воздуха. Для фиксации примените пенку, мусс, лак или гель сильной фиксации. Не увлекайтесь частым использованием фена и различных утюжков. Это повлечет негативные последствия для ваших волос.