Модные сапоги 2020: главные тренды сезона (Фото)

В коллекциях кутюрье на 2020 год трендами являются: сапоги трубы или сапоги с широким голенищем, высокие сапоги дутики в необычной цветовой гамме, сапожки с голенищем-гармошкой, сапоги чулки на платформе, грубые ботинки.
Давайте вдохновимся свежими тенденциями с мировых подиумов, чтобы грядущие зимне-весенний сезоны 2020 прошли под эгидой уютного и трендового тепла. Фото нам в помощь.
Теплая обувь – без преувеличения истинное спасение в холодный зимний и прохладный весенний сезоны, когда хочется погрузить ноги в толстые носки да завернуть сверху пушистым одеялом.
И несказанно радует тот факт, что законодатели моды с пониманием относятся к нуждам комфортной зимовки модниц разных климатических поясов. Сегодня желание козырнуть стильными сапожками по последнему писку без риска отморожения даже в трескучий мороз уже не представляется идей из раздела фантастики.
Сапоги с мехом или северные сапоги
Увлечение дизайнеров этнической тематикой позволило занять позицию горячего хита обуви в стиле северных народов.
Меховые сапоги могут быть и на каблуке, и на плоском ходу.
Они являются безоговорочно практичным трендом, который однозначно не даст ногам замерзнуть, сколь бы суровыми ни оказались капризы морозной погоды.
Меховые сапоги в различных интерпретациях, напоминающие пимы и унты жителей Сибири или горных альпийских деревушек, отныне уместны не только в гардеробе для загородных вылазок.
Причем сочетать их позволяется с любой одеждой без ограничений, будь то строгий костюм или летящее платье.
Дутики по-новому
Утилитарные модели в спортивном стиле, в невзрачном монохроме и на плоском ходу – отнюдь не приговор для дутиков, завоевавших честь влиться в ряды трендов.
Актуальные тенденции заметно смещаются от брутальной маскулинности в сторону элегантной женственности, что наложило отпечаток и на популярные дутые сапоги.
В новых коллекциях мастера представили решения на устойчивом каблуке, с заостренным мыском и с высокими, порой не уступающими ботфортам, голенищами.
А главная изюминка – расцветка, воплотившая помимо ярких красок ультрамодные животные и растительные принты.
Сапоги с широким голенищем или трубы
Востребованность тренда а-ля «карандаш в стакане» в холодный сезон особенно высока.
Широкие, иногда утрированно объемные голенища, встречающиеся в ассортименте последних работ дизайнеров, дают возможность капитально утеплить ноги, не волнуясь о подходящей толщине колготок или брюк.
Отличительная особенность модных сапог нынешней зимы – прямые свободные раструбы. Cапоги с широкими голенищами основной тренд года.
Чтобы красоваться в беспрецедентно трендовой обновке, следует приобрести пару с квадратными носами и щедрым металлическим декором.
Хотя сапоги с широким голенищем и острыми носами тоже в тренде. Обратите внимание на эту пару женской обуви от Altuzarra.
Модные сапоги в 2020 — высокие сапоги
Дизайнерское соревнование на тему «кто выше» продолжается, однако самым популярным вариантом нового сезона отмечается высота по уровню колен.
Наряду с лаконичными однотонными решениями мастера предлагают модели с различными идеями оформления – от шнуровки и абстрактных рисунков до хитового тиснения под рептилию.
В теплых высоких сапогах не придется отказываться от удовольствия наряжаться в юбки: идеальная длина – чуть выше верха голенища, чтобы оставался небольшой просвет, или мини в тандеме с плотными колготками под цвет обуви, что пойдет в визуальный плюс ногам.
Сапоги на танкетке и платформе
Дань стильным 70-м дизайнеры отдали широким многообразием вариаций толстой подошвы, о практичности и функциональности которой в слякотно-снежную пору спорить не приходится.
В современном прочтении тренд эпохи диско и глэм-рока преподносится с разных позиций: здесь и практически цитируемое ретро, и эксперименты с материалами и формами, и футуристичные фантазии.
Одним словом, будь то изящная танкетка, рельефный замысловатый «трактор» или широкая платформа в компании с массивным высоким каблуком – все это признаки стильных зимних сапог нового сезона. Как на представленных фото — коричневые и черные кожаные сапоги чулки на платформе с каблуком.
Привет из 70х — сапоги-чулки на платформе. Безусловно, ногам гораздо теплее и комфортнее в такой обуви на платформе. В сапогах на платформе никакая грязь и слякоть не страшна!
Модные ботинки отличаются грубой подошвой, популярны женские ботинки с меховой отделкой.
Надеемся, что наша статья поможет вам определиться с выбором модных, самых удобных, комфортных сапожек.