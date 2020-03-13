Модные сапоги 2020: главные тренды сезона (Фото)

1 В коллекциях кутюрье на 2020 год трендами являются: сапоги трубы или сапоги с широким голенищем, высокие сапоги дутики в необычной цветовой гамме, сапожки с голенищем-гармошкой, сапоги чулки на платформе, грубые ботинки. Давайте вдохновимся свежими тенденциями с мировых подиумов, чтобы грядущие зимне-весенний сезоны 2020 прошли под эгидой уютного и трендового тепла. Фото нам в помощь. Теплая обувь – без преувеличения истинное спасение в холодный зимний и прохладный весенний сезоны, когда хочется погрузить ноги в толстые носки да завернуть сверху пушистым одеялом. И несказанно радует тот факт, что законодатели моды с пониманием относятся к нуждам комфортной зимовки модниц разных климатических поясов. Сегодня желание козырнуть стильными сапожками по последнему писку без риска отморожения даже в трескучий мороз уже не представляется идей из раздела фантастики.

2 Сапоги с мехом или северные сапоги Увлечение дизайнеров этнической тематикой позволило занять позицию горячего хита обуви в стиле северных народов. Меховые сапоги могут быть и на каблуке, и на плоском ходу. Они являются безоговорочно практичным трендом, который однозначно не даст ногам замерзнуть, сколь бы суровыми ни оказались капризы морозной погоды. Меховые сапоги в различных интерпретациях, напоминающие пимы и унты жителей Сибири или горных альпийских деревушек, отныне уместны не только в гардеробе для загородных вылазок. Причем сочетать их позволяется с любой одеждой без ограничений, будь то строгий костюм или летящее платье.

3 Дутики по-новому Утилитарные модели в спортивном стиле, в невзрачном монохроме и на плоском ходу – отнюдь не приговор для дутиков, завоевавших честь влиться в ряды трендов. Актуальные тенденции заметно смещаются от брутальной маскулинности в сторону элегантной женственности, что наложило отпечаток и на популярные дутые сапоги. В новых коллекциях мастера представили решения на устойчивом каблуке, с заостренным мыском и с высокими, порой не уступающими ботфортам, голенищами. А главная изюминка – расцветка, воплотившая помимо ярких красок ультрамодные животные и растительные принты.

4 Сапоги с широким голенищем или трубы Востребованность тренда а-ля «карандаш в стакане» в холодный сезон особенно высока. Широкие, иногда утрированно объемные голенища, встречающиеся в ассортименте последних работ дизайнеров, дают возможность капитально утеплить ноги, не волнуясь о подходящей толщине колготок или брюк. Отличительная особенность модных сапог нынешней зимы – прямые свободные раструбы. Cапоги с широкими голенищами основной тренд года. Чтобы красоваться в беспрецедентно трендовой обновке, следует приобрести пару с квадратными носами и щедрым металлическим декором. Хотя сапоги с широким голенищем и острыми носами тоже в тренде. Обратите внимание на эту пару женской обуви от Altuzarra.

5 Модные сапоги в 2020 — высокие сапоги Дизайнерское соревнование на тему «кто выше» продолжается, однако самым популярным вариантом нового сезона отмечается высота по уровню колен. Наряду с лаконичными однотонными решениями мастера предлагают модели с различными идеями оформления – от шнуровки и абстрактных рисунков до хитового тиснения под рептилию. В теплых высоких сапогах не придется отказываться от удовольствия наряжаться в юбки: идеальная длина – чуть выше верха голенища, чтобы оставался небольшой просвет, или мини в тандеме с плотными колготками под цвет обуви, что пойдет в визуальный плюс ногам.