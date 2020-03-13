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Модные сапоги 2020: главные тренды сезона (Фото)

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Модные сапоги 2020: главные тренды сезона (Фото)
02:13 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Выбираем модные сапоги 2020 с учетом мировых трендов и практичности.

  • 1

    В коллекциях кутюрье на 2020 год трендами являются: сапоги трубы или сапоги с широким голенищем, высокие сапоги дутики в необычной цветовой гамме, сапожки с голенищем-гармошкой, сапоги чулки на платформе, грубые ботинки.

    Давайте вдохновимся свежими тенденциями с мировых подиумов, чтобы грядущие зимне-весенний сезоны 2020 прошли под эгидой уютного и трендового тепла. Фото нам в помощь.

    Теплая обувь – без преувеличения истинное спасение в холодный зимний и прохладный весенний сезоны, когда хочется погрузить ноги в толстые носки да завернуть сверху пушистым одеялом.

    И несказанно радует тот факт, что законодатели моды с пониманием относятся к нуждам комфортной зимовки модниц разных климатических поясов. Сегодня желание козырнуть стильными сапожками по последнему писку без риска отморожения даже в трескучий мороз уже не представляется идей из раздела фантастики.

  • 2

    Сапоги с мехом или северные сапоги

    Увлечение дизайнеров этнической тематикой позволило занять позицию горячего хита обуви в стиле северных народов.

    Меховые сапоги могут быть и на каблуке, и на плоском ходу.

    Они являются безоговорочно практичным трендом, который однозначно не даст ногам замерзнуть, сколь бы суровыми ни оказались капризы морозной погоды.

    Меховые сапоги в различных интерпретациях, напоминающие пимы и унты жителей Сибири или горных альпийских деревушек, отныне уместны не только в гардеробе для загородных вылазок.

    Причем сочетать их позволяется с любой одеждой без ограничений, будь то строгий костюм или летящее платье.

  • 3

    Дутики по-новому

    Утилитарные модели в спортивном стиле, в невзрачном монохроме и на плоском ходу – отнюдь не приговор для дутиков, завоевавших честь влиться в ряды трендов.

    Актуальные тенденции заметно смещаются от брутальной маскулинности в сторону элегантной женственности, что наложило отпечаток и на популярные дутые сапоги.

    В новых коллекциях мастера представили решения на устойчивом каблуке, с заостренным мыском и с высокими, порой не уступающими ботфортам, голенищами.

    А главная изюминка – расцветка, воплотившая помимо ярких красок ультрамодные животные и растительные принты.

  • 4

    Сапоги с широким голенищем или трубы

    Востребованность тренда а-ля «карандаш в стакане» в холодный сезон особенно высока.

    Широкие, иногда утрированно объемные голенища, встречающиеся в ассортименте последних работ дизайнеров, дают возможность капитально утеплить ноги, не волнуясь о подходящей толщине колготок или брюк.

    Отличительная особенность модных сапог нынешней зимы – прямые свободные раструбы. Cапоги с широкими голенищами основной тренд года.

    Чтобы красоваться в беспрецедентно трендовой обновке, следует приобрести пару с квадратными носами и щедрым металлическим декором.

    Хотя сапоги с широким голенищем и острыми носами тоже в тренде. Обратите внимание на эту пару женской обуви от Altuzarra.

  • 5

    Модные сапоги в 2020 — высокие сапоги

    Дизайнерское соревнование на тему «кто выше» продолжается, однако самым популярным вариантом нового сезона отмечается высота по уровню колен.

    Наряду с лаконичными однотонными решениями мастера предлагают модели с различными идеями оформления – от шнуровки и абстрактных рисунков до хитового тиснения под рептилию.

    В теплых высоких сапогах не придется отказываться от удовольствия наряжаться в юбки: идеальная длина – чуть выше верха голенища, чтобы оставался небольшой просвет, или мини в тандеме с плотными колготками под цвет обуви, что пойдет в визуальный плюс ногам.

  • 6

    Сапоги на танкетке и платформе

    Дань стильным 70-м дизайнеры отдали широким многообразием вариаций толстой подошвы, о практичности и функциональности которой в слякотно-снежную пору спорить не приходится.

    В современном прочтении тренд эпохи диско и глэм-рока преподносится с разных позиций: здесь и практически цитируемое ретро, и эксперименты с материалами и формами, и футуристичные фантазии.

    Одним словом, будь то изящная танкетка, рельефный замысловатый «трактор» или широкая платформа в компании с массивным высоким каблуком – все это признаки стильных зимних сапог нового сезона. Как на представленных фото — коричневые и черные кожаные сапоги чулки на платформе с каблуком.

    Привет из 70х — сапоги-чулки на платформе. Безусловно, ногам гораздо теплее и комфортнее в такой обуви на платформе. В сапогах на платформе никакая грязь и слякоть не страшна!

    Модные ботинки отличаются грубой подошвой, популярны женские ботинки с меховой отделкой.

    Надеемся, что наша статья поможет вам определиться с выбором модных, самых удобных, комфортных сапожек.

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