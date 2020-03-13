Маникюр 2020: оригинальные весенние идеи (Фото)

1 Весна 2020 предлагает всем модницам обратить своё внимание на естественность и женственность образа, но не рекомендует забывать о ярких и игривых весенних красках.

2 Лавандовый, розовый, голубой, лимонный, оранжевый, тёплые оттенки красного и многие другие цвета можно смело использовать для воплощения в реальность своих неповторимых фантазий.

3 Среди трендовых идей уверенно определились классика французского маникюра, изысканный эффект омбре, аккуратные разнообразные рисунки, матовое покрытие и многие другие варианты.

4 Стильная французская классика остаётся на лидирующих позициях этой модной весной. Красивый френч вы можете выполнить не только в стандартном варианте. Дизайнеры призывают дам смело экспериментировать с цветовыми решениями, техниками выполнения и способами нанесения линии улыбки.

5 Оригинальной идеей станет комбинирование матового и глянцевого лака на ноготках, выделение одного-двух пальчиков аккуратным рисунком или дополнение сверкающим декором.

6 Сдержанность френча мастера рекомендуют разбавлять миниатюрными рисунками, глиттером, стразами, блестящей фольгой, бусинами и любыми другими декоративными элементами.

7 Разнообразные геометрические рисунки на ноготках очень стильно украсят ваши пальчики в этом сезоне. Треугольники, ромбы, зигзаги и другие геометрические фигуры позволят выполнить маникюр в ярких и контрастных оттенках.

8 Вы можете украшать все ноготки выбранным узором или выполнить небольшой акцент на одном пальчике, дополнив тем самым однотонное или матовое покрытие. Блестящие полоски глиттера или одиночные сверкающие камушки сгладят острые углы и привлекут внимание окружающих к вашим ручкам.

9 Невероятно притягательно смотрится на пальчиках плавный переход цветов в стиле омбре. Дизайнеры предложили использовать не только привычную технику выполнения такого маникюра, но и интересный вариант перехода цвета от ноготка к ноготку.

10 Вы можете остановить свой выбор как на нежных нюдовых оттенках, так и на насыщенных ярких цветах. Для более изысканного эффекта выполните плавный переход в стилистике омбре при помощи глиттера и ваш маникюр засияет в лучах тёплого весеннего солнца праздничными нотками.

11 Привлекательный лунный маникюр очень стильно смотрится на ноготках. Попробуйте покрыть основную часть ногтя матовым лаком, а лунку выделить более ярким цветом.

12 Можно не закрашивать лунку, или наоборот выделять её небольшим декором.

13 Стразы, бусины и глиттер, станут идеальными помощниками в этом случае. Не менее красиво смотрится такой вариант маникюра, выполненный лаком с металлическим эффектом или дополненный аккуратными рисунками.

14 Изысканные рисунки на ноготках всегда очень красиво украшают маникюр любой барышни. Среди фаворитов этой весны выделились разнообразные флористические направления и аккуратные эскизы, выполненные в стиле минимализм.

15 Нежные весенние бутоны и цветы очень женственно украсят ваши ноготки. Вы можете наносить их как на все ногтевые пластины, так и акцентировать таким дизайном один-два пальчика.

16 Миниатюрные веточки и цветочки, выполненные в стиле минимализм, красиво дополнят однотонный маникюр на коротких ноготках, разнообразят строгую классику френча и дополнят романтическими нотками любой образ.

17 Специально для тех, кто устал от обычных рисунков и привычных способов декорирования, дизайнеры предложили мегастильную альтернативу – тонкие веточки на ноготках, покрытые стразами, бусинами или камнями.

18 Пастельная цветовая палитра или классический французский маникюр станут идеальной основой для такой оригинальной идеи. Мастера салонов при помощи кисти рисуют тонкие веточки на ноготках и украшают их стразами, камнями и бусинами различного размера, формы и цвета, повторяя эскиз рисунка.

19 Подобный шедевр можно применять как для всех ноготков, так и выделять им акцентные пальчики.

20 Оригинальные идеи весеннего маникюра для ноготков в этом сезоне порадуют как юных романтических барышень, так и уверенных в себе деловых леди.