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Модные колготки 2020 года: что будет в тренде (Фото)

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Модные колготки 2020 года: что будет в тренде (Фото)
11:42 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Колготки — это не просто завершающий элемент образа, а модный в 2020 году аксессуар, с которым можно создать по-настоящему стильный сет.

  • 1

    Какие колготки будут в моде?

    На последних показах дизайнеры представили разнообразные виды колготок. Наиболее актуальные из них мы как раз далее и рассмотрим

    В сеточку

    Сетчатые колготки являются полноценным хитом 2020 года, который сделает даже самый незаурядный лук броским и запоминающимся. Вы можете выбрать классические варианты с небольшими дырочками бежевого цвета. Они идеально подойдут для повседневного или офисного дресс-кода. Но самыми популярными будут цветные модели в крупную сетку. Их этой весной надевать стоит под рваные брюки или джинсы. Также они прекрасно будут комбинироваться с объемными платьями и обувью на низком ходу.

  • 2

    Принтованные

     В 2020 году необычайно модными будут колготки с принтами. Это могут быть модели с имитацией ажурного плетения, в горошек, клетку и даже полоску. А вот более смелые личности могут прикупить себе колготки с анималистичным принтом.

  • 3

    Со “стрелками”

     Колготки с так называемыми “стрелками”, размещенными сзади на чулках, уже стали классикой жанра. Они изготавливаются из тонкой капроновой нити, за счет чего готовое изделие получается полупрозрачным. В основном оформляются данные модели в черном и бежевом цвете. Потому, они прекрасно вписываются в любой дресс-код, в том числе и офисный.

  • 4

    С градиентом

    Сейчас в моде колготки, декорированные градиентом. Зачастую дизайнеры используют растяжку одного цвета. Причем это могут быть не только яркие тона. Можно также встретить и модели с градиентом, выполненным в классической черной, бежевой или коричневой гамме. Если же хотите разнообразить лук, тогда рекомендуем присмотреться к колготкам, в которых омбре состоит сразу из нескольких разных цветов.

  • 5

    Камуфляжные

     Стиль милитари и дальше остается в тренде. Поэтому, на показах были представлены не только вещи, выдержанные в данном направлении, но и колготки. Это преимущественно плотные изделия, декорированные пятнистым военным принтом. Миксовать такие колготы стоит с простыми, но при этом грубыми вещами. Например, с безразмерным свитером оверсайз и массивными ботинками.

  • 6

    Ажурные

    Изысканные колготки, которые манят и завораживают. Они сами по себе являются изюминкой образа. Потому, надевать к ним стоит скромное однотонное платье. Сочетать ажурные колготки надо с лаконичной обувью. Наиболее оптимальным вариантом в данном случае будут изысканные туфли-лодочки.

  • 7

    С каллиграфией

     Новинкой сезона стали колготки с каллиграфическими надписями. Это могут быть китайские иероглифы, всевозможные лозунги и призывные фразы.

  • 8

    С чем носить?

    Подбирая наряд к колготкам, нужно учитывать не только их дизайн, но и цвет.

    Белые

    С белоснежными колготками следует быть как можно более аккуратными. Так как они могут существенно испортить аутфит. Ввиду этого, рекомендуем особо не экспериментировать и носить с ними одежду, выдержанную в такой же гамме.

    Горчичные

    Комбинировать горчичные модели можно смело с черным или синим цветом. Причем это может быть не только одежда, но и аксессуары. А вот от тотал-луков в этом случае стоит отказаться.

    Подборка фото, представленная в статье, доказывает, что в 2020 году красоткам выбрать модные колготки не составит труда. Нужно только грамотно подобрать модель, с которой вам будет несложно создавать образы.

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Мода, Стиль, Образ, Колготки, Мода 2020, Модные колготки, Модные колготки 2020 года.
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