Модные колготки 2020 года: что будет в тренде (Фото)

1 Какие колготки будут в моде? На последних показах дизайнеры представили разнообразные виды колготок. Наиболее актуальные из них мы как раз далее и рассмотрим В сеточку Сетчатые колготки являются полноценным хитом 2020 года, который сделает даже самый незаурядный лук броским и запоминающимся. Вы можете выбрать классические варианты с небольшими дырочками бежевого цвета. Они идеально подойдут для повседневного или офисного дресс-кода. Но самыми популярными будут цветные модели в крупную сетку. Их этой весной надевать стоит под рваные брюки или джинсы. Также они прекрасно будут комбинироваться с объемными платьями и обувью на низком ходу.

2 Принтованные В 2020 году необычайно модными будут колготки с принтами. Это могут быть модели с имитацией ажурного плетения, в горошек, клетку и даже полоску. А вот более смелые личности могут прикупить себе колготки с анималистичным принтом.

3 Со “стрелками” Колготки с так называемыми “стрелками”, размещенными сзади на чулках, уже стали классикой жанра. Они изготавливаются из тонкой капроновой нити, за счет чего готовое изделие получается полупрозрачным. В основном оформляются данные модели в черном и бежевом цвете. Потому, они прекрасно вписываются в любой дресс-код, в том числе и офисный.

4 С градиентом Сейчас в моде колготки, декорированные градиентом. Зачастую дизайнеры используют растяжку одного цвета. Причем это могут быть не только яркие тона. Можно также встретить и модели с градиентом, выполненным в классической черной, бежевой или коричневой гамме. Если же хотите разнообразить лук, тогда рекомендуем присмотреться к колготкам, в которых омбре состоит сразу из нескольких разных цветов.

5 Камуфляжные Стиль милитари и дальше остается в тренде. Поэтому, на показах были представлены не только вещи, выдержанные в данном направлении, но и колготки. Это преимущественно плотные изделия, декорированные пятнистым военным принтом. Миксовать такие колготы стоит с простыми, но при этом грубыми вещами. Например, с безразмерным свитером оверсайз и массивными ботинками.

6 Ажурные Изысканные колготки, которые манят и завораживают. Они сами по себе являются изюминкой образа. Потому, надевать к ним стоит скромное однотонное платье. Сочетать ажурные колготки надо с лаконичной обувью. Наиболее оптимальным вариантом в данном случае будут изысканные туфли-лодочки.

7 С каллиграфией Новинкой сезона стали колготки с каллиграфическими надписями. Это могут быть китайские иероглифы, всевозможные лозунги и призывные фразы.