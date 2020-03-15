Маникюр 2020: популярные идеи и тренды весеннего дизайна (Фото)

1 Весенний маникюр 2020 года просто поражает своими новшествами и ошеломительными идеями декора.

2 В моду вновь возвращается естественность и неповторимость. Полукруглые, миндалевидные и круглые ноготки снова стали украшать женские нежные ручки. Современные мастера моды рекомендуют совершить полный отказ от длинных и слишком острых коготков-кошек.

3 Стилисты таким способом пытаются донести красавицам, что округлые формы ноготков способны придать образу довольно ухоженный и аккуратный вид.

4 Для тех девушек, которые все же предпочитают квадратную форму ноготков мастера предлагают всего лишь немного закруглить уголки ногтевой пластины. В мире моды данная форма имеет удивительное название – "мягкий квадрат".

5 Большая часть девушек во время наступления весны предпочитает разбавлять свой гардероб цветочными принтами. Ведь именно в эту пору года распускаются первые бутоны цветов и почки на деревьях. Данные орнаменты стильно и модно смотрятся не только на одежде, но и на нежных пальчиках рук.

6 Легкие росписи в виде цветов способны украсить любой маникюр. Но в нынешнее время не стоит выполнять цветовые дизайны на всех ноготках. Это уже не модно и не актуально. Мастера предпочитают данным декором дополнять всего один или два ноготка. Так маникюр смотрится не вызывающе, при этом имеет собственный акцент на личную загадку девушки.

7 Для выполнения цветочного декора зачастую используются специальные техники выполнения (слайдовые наклейки, стемпинги). Также профессиональные мастера иногда используют лепку.

8 Всего маленький цветочек, расположенный на безымянном ноготке, способен преобразить самый простой маникюр и при этом приобрести невероятное превосходство.

9 Для создания женственного и аккуратного образа в основном используется французский маникюр. Именно он способен преобразить любые женские ручки, придавая им элегантности и совершенства. Французский маникюр в весенний период времени занимает главную позицию в мире моды.

10 В 2020 году именно весной френч может выполняться не только в стиле классики, но и многих других исполнениях (блестки, фольга). При выборе основного тона лакового покрытия можно немного поэкспериментировать. Весной 2020 года модно использовать черный, голубой, ярко-розовый тон. Саму линию французского маникюра мастера рекомендуют выполнять с небольшим наклоном или в виде омбре. Это придаст милому женскому образу неповторимую изюминку.

11 Уже несколько лет подряд лунный маникюр не перестает покидать главные позиции маникюра. Он просто покоряет женские сердца своим декором и экстравагантным преображением ноготков. Окрашенная лунка отлично сочетается с пастельными и нюдовыми оттенками лакового покрытия. Также отлично смотрятся сиреневый, розовый и нежно-голубой оттенок.

12 Девушке-загадке стоит попробовать лунный маникюр, в котором лунка останется прозрачной или слегка покрыта блестками. Именно этот вариант дизайна является трендом весны 2020 года. Взамен блестка можно использовать элементы декора в виде страз. Довольно интересно и необычно смотрится лунный маникюр, выполненный в обратном отражении. То есть вся линия наносится как подчеркивание линии кутикул.

13 Каждый год и каждый сезон женский маникюр имеет свои особенности и тренды. Так, весной 2020 года модно и стильно украшать свой маникюр при помощи хищного принта. Этот декор и является главным трендом 2020 года. Под словом хищный подразумевается окрас семейства кошачьих (тигр, леопард). Данный декор смотрится довольно дерзко, но в тоже время оригинально.

14 Многие юные красавицы при помощи данного декора пытаются привлечь к себе внимание противоположного пола, а также передать внешнему миру свои пылкие и страстные чувства. Для более модного и современного образа стоит попробовать слегка изменить цветовые оттенки самого окраса. К примеру, пятнышки можно выполнить в розовом или даже золотом оттенке.

15 Но стоит помнить, что такой дизайн необходимо использовать в качестве украшения всего двух ноготков. Для завершения трендового дизайна маникюра можно попробовать матовое покрытие. Таким образом, ноготки станут еще изысканней и элегантней.

16 Градиентный маникюр выполняется при помощи губки или аэрографа. Также используются цветовые оттенки лакового покрытия, близкие по тонам. Но современный мир моды не стоит на одном и том же месте, и каждый раз диктует новые правила. Поэтому в нынешнее время мастера маникюра предпочитают экспериментировать с градиентами совершенно разных оттенков.

17 Данный вид дизайна маникюра способен украшать полностью все ногтевые пластины, но для изысканного образа можно декорировать только один ноготок. Это может быть даже безымянный пальчик.

18 Весна — это пора любви и невероятных впечатлений, потому все девушки просто обязаны играть со своими образами и создавать себе новый имидж. Даже легкое изменение маникюра способно преобразить любой скучный стиль одежды.