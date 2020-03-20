Скачать
Пятница, 20.03.2020
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса
Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 марта

Маникюр 2020: интересные идеи дизайна ногтей в фиолетовом цвете (Фото)

Смотрите фото (23)
Маникюр 2020: интересные идеи дизайна ногтей в фиолетовом цвете (Фото)
11:48 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Фиолетовый маникюр предпочитают девушки, имеющие хороший вкус и тонкое чувство стиля.

  • 1

    С психологической точки зрения, фиолетовый цвет поднимает самооценку, помогает в самоидентификации и самоутверждении, дарит девушкам искренность и нежность.

  • 2

    Фиолетовый цвет имеет 196 оттенков по версии института Pantone, поэтому не стоит расценивать его столь узконаправленно. Все тона фиолетового в маникюре все же не используются, при этом есть несколько фаворитов: сливовый – сочный, ягодный оттенок. Выглядит сдержанно и насыщенно, актуален в осеннем маникюре, отлично сочетается со спокойными светлыми тонами, баклажан – глубокий цвет с черным подтоном.

  • 3

    Цвет имеет красивый красный отлив, который особенно эффектно выглядит при ярком солнечном и искусственном освещении, аметист – нежный и благородный оттенок с розовым подтоном и приглушенным пигментом фуксии, индиго – темный насыщенный цвет, который никого не оставит равнодушным. Выглядит эффектно в однотонном оформлении, сиреневый – нежный и женственный оттенок с лилово-розовым подтоном.

  • 4

    Даже этого перечня оттенков достаточно, чтобы создать интересный и стильный дизайн в фиолетовом цвете. Если добавить к нему белый, розовый, черный гель-лак, то разнообразие нейл-артов станет гораздо шире.

  • 5

    Однотонные нейл-арты – трендовая идея последних сезонов. Девушки стремятся показать интересные глубокие оттенки, поэтому с радостью отказываются от сложного объемного декора.

  • 6

    Что касается фиолетового цвета, то в однотонном варианте он выглядит благородно и презентабельно. Особенно красиво смотрится фиолетовый гель-лак с глиттером. Такое решение делает однотонный маникюр ярче и интереснее, не требует дополнения стразами или бульонками.

  • 7

    Обладательницы коротких ногтей всегда с опаской воспринимает любые эксперименты с оттенками гель-лака. Действительно, фиолетовый маникюр выглядит достаточно неординарно и выразительно, но это не мешает ему смотреться оригинально даже на ультра-коротких ноготках.

  • 8

    Что касается декора, то лучшим дополнением фиолетового маникюра станут стразы в прикорневой зоне, оттиск серебряной фольгой, глиттер на 1-2 пальцах. В антитренды сезона попали нейл-арты с кружевом на коротких ногтях. Подобный декор выглядит громоздко, узор плохо различим.

  • 9

    Фиолетовый цвет относится к темной цветовой палитре, поэтому чаще всего нуждается в блестящем декоре. Маникюр в фиолетовом цвете отлично смотрится с серебряным глиттером, стразами, сухими блестками.

  • 10

    Что касается расположения, то блестки лучше размещать в геометрических фигурах, в прикорневой зоне, по краю ногтя. Стразы используются для выделения прикорневой зоны, имитации лунного или обратного французского маникюра.

  • 11

    Глиттер используется для чередования фиолетового и серебряного цвета в однотонном маникюре. Такой дизайн станет отличной идеей для повседневного образа, он выглядит сдержанно и оригинально.

  • 12

    Фиолетовый матовый маникюр – само очарование и нежность. Дизайн смотрится изысканно и благородно даже в однотонном варианте. Матовый маникюр великолепно смотрится: с инкрустацией стразами и бульонками, в сочетании со светлыми матовыми тонами, с "сахарком" и акриловой пудрой, с фольгой и фольгированными полосами.

  • 13

    Контрастные нейл-арты всегда выглядят интересно и объемно. Что касается сочетания фиолетового и белого, то дизайн смотрится изумительно нежно и женственно.

  • 14

    При этом рекомендуется использовать светлые оттенки фиолетового: сиреневый, голубоватый. Они отлично гармонируют с белым, выглядят легко и стильно.

  • 15

    Фиолетовый маникюр – интересный и неординарный вариант декора ноготков. Фиолетовый цвет используется гораздо реже, чем привычная пастельная палитра или темные тона. Однако нейл-арты в этом благородном и стильном оттенке способны приукрасить ноготки любой длины и формы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (23)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
02 Пройдите тест и узнайте Вашу истинную личность
03 Что с нами делает кофе: польза кофеина для организма
04 Мокрый снег и заморозки: в Украину идет существенное похолодание
05 Итоги дня 19 марта: Коронавирус в Украине, учеба после карантина и горячая линия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: что известно на 20 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 20 марта
Тарифы на электроэнергию 2020: сколько платят украинцы за свет
Тарифы на электроэнергию 2020: сколько платим за свет
Мокрый снег и заморозки: в Украину идет существенное похолодание
Снег с дождем и до 5° мороза: в Украину идет резкое похолодание
Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь