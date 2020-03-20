Маникюр 2020: интересные идеи дизайна ногтей в фиолетовом цвете (Фото)

1 С психологической точки зрения, фиолетовый цвет поднимает самооценку, помогает в самоидентификации и самоутверждении, дарит девушкам искренность и нежность.

2 Фиолетовый цвет имеет 196 оттенков по версии института Pantone, поэтому не стоит расценивать его столь узконаправленно. Все тона фиолетового в маникюре все же не используются, при этом есть несколько фаворитов: сливовый – сочный, ягодный оттенок. Выглядит сдержанно и насыщенно, актуален в осеннем маникюре, отлично сочетается со спокойными светлыми тонами, баклажан – глубокий цвет с черным подтоном.

3 Цвет имеет красивый красный отлив, который особенно эффектно выглядит при ярком солнечном и искусственном освещении, аметист – нежный и благородный оттенок с розовым подтоном и приглушенным пигментом фуксии, индиго – темный насыщенный цвет, который никого не оставит равнодушным. Выглядит эффектно в однотонном оформлении, сиреневый – нежный и женственный оттенок с лилово-розовым подтоном.

4 Даже этого перечня оттенков достаточно, чтобы создать интересный и стильный дизайн в фиолетовом цвете. Если добавить к нему белый, розовый, черный гель-лак, то разнообразие нейл-артов станет гораздо шире.

5 Однотонные нейл-арты – трендовая идея последних сезонов. Девушки стремятся показать интересные глубокие оттенки, поэтому с радостью отказываются от сложного объемного декора.

6 Что касается фиолетового цвета, то в однотонном варианте он выглядит благородно и презентабельно. Особенно красиво смотрится фиолетовый гель-лак с глиттером. Такое решение делает однотонный маникюр ярче и интереснее, не требует дополнения стразами или бульонками.

7 Обладательницы коротких ногтей всегда с опаской воспринимает любые эксперименты с оттенками гель-лака. Действительно, фиолетовый маникюр выглядит достаточно неординарно и выразительно, но это не мешает ему смотреться оригинально даже на ультра-коротких ноготках.

8 Что касается декора, то лучшим дополнением фиолетового маникюра станут стразы в прикорневой зоне, оттиск серебряной фольгой, глиттер на 1-2 пальцах. В антитренды сезона попали нейл-арты с кружевом на коротких ногтях. Подобный декор выглядит громоздко, узор плохо различим.

9 Фиолетовый цвет относится к темной цветовой палитре, поэтому чаще всего нуждается в блестящем декоре. Маникюр в фиолетовом цвете отлично смотрится с серебряным глиттером, стразами, сухими блестками.

10 Что касается расположения, то блестки лучше размещать в геометрических фигурах, в прикорневой зоне, по краю ногтя. Стразы используются для выделения прикорневой зоны, имитации лунного или обратного французского маникюра.

11 Глиттер используется для чередования фиолетового и серебряного цвета в однотонном маникюре. Такой дизайн станет отличной идеей для повседневного образа, он выглядит сдержанно и оригинально.

12 Фиолетовый матовый маникюр – само очарование и нежность. Дизайн смотрится изысканно и благородно даже в однотонном варианте. Матовый маникюр великолепно смотрится: с инкрустацией стразами и бульонками, в сочетании со светлыми матовыми тонами, с "сахарком" и акриловой пудрой, с фольгой и фольгированными полосами.

13 Контрастные нейл-арты всегда выглядят интересно и объемно. Что касается сочетания фиолетового и белого, то дизайн смотрится изумительно нежно и женственно.

14 При этом рекомендуется использовать светлые оттенки фиолетового: сиреневый, голубоватый. Они отлично гармонируют с белым, выглядят легко и стильно.