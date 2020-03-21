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Маникюр 2020: стильные варианты дизайна ногтей на весну-лето (Фото)

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Маникюр 2020: стильные варианты дизайна ногтей на весну-лето (Фото)
13:05 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Ухоженные ручки и великолепный маникюр всегда являются неотъемлемой частью женского образа.

  • 1

    Весна-лето 2020 предложили барышням избрать курс на женственность и естественность образа. Трендовыми направлениями в маникюре стали природные формы ногтевых пластин и отказ от вызывающих цветовых решений.

  • 2

    Яркая и насыщенная палитра применяется в меру и остаётся среди модных тенденций этого сезона. Дизайнеры ориентируют на маникюр, способный уникальным образом передать ощущение лёгкости и солнечного света.

  • 3

    Ногтевые дизайнеры обратились в новинках к идеям негативного пространства. Маникюр весна-лето 2020 обретает сложные сюжеты, и безоговорочным лидером предстанут перед вами флористические мотивы. При этом придётся забыть о повторяющихся рисунках и узорах. Не остались без внимания покрытия, имитирующие текстиль и применение разнообразного декора.

  • 4

    Одной из модных и всегда актуальных идей маникюра этого сезона остаётся френч. Это может быть как классический френч белого цвета, так и яркий, цветной вариант покрытия, выполненный на всех или одном пальчике.

  • 5

    Популярный дизайн с цветами дизайнеры предложили выполнять несколькими способами. Вы можете нарисовать цветы на ногтевых пластинах разными техниками: тонкими кистями, при помощи наклеек, слайдеров или стемпинга.

  • 6

    Цветовые решения весенне-летнего сезона отличаются женственностью и подчёркивают краски расцветающей природы. Тёплые оттенки красного, оранжевого и жёлтого стали трендовыми фаворитами этого сезона.

  • 7

    Фиолетовые, розовые, синие и голубые нотки также встречаются в изобилии пышного цветения весной и летом. Оттенки серого, в компании с другими цветами прекрасно подчёркивают яркость узоров и передают лёгкое настроение утренних туманов.

  • 8

    Нюдовые покрытия в изобилии представлены в этом сезоне в монохромных идеях маникюра. Персиковые, бежевые, молочные, нежно-розовые и другие натуральные оттенки очень актуальны для этого сезона.

  • 9

    Также мастера рады предложить дамам невероятные светло-мятные оттенки.

  • 10

    Омбре, градиент и многие другие техники удивят барышень любого возраста своим великолепием. Декор стразами, глиттером, бусинами и другими элементами этого направления отличается сдержанностью и изяществом. При выборе дизайна ноготков не забывайте – в моде естественность и женственность!

  • 11

    Нельзя не согласиться, что короткие ногтевые пластины – более практичный вариант длины ноготков, который пользуется популярность у многих женщин.

  • 12

    Главными правилами такого модного маникюра остаются гармоничные светлые оттенки и рисунки, которые визуально удлиняют ногтевую пластину.

  • 13

    Уверенные позиции среди топовых идей занимают неизменный френч и аккуратный однотонный маникюр. Линия улыбки френча этого сезона отличается своей тонкостью и придаёт пальчикам более нежный и изящный вид.

  • 14

    Рисунки следует подбирать с продольными вытянутыми очертаниями. Для весеннего маникюра актуальны ненавязчивые цветы и бутоны, линии и оригинальные узоры, выполненные в разнообразных цветовых решениях.

  • 15

    Фольга, стразы, камифубуки и глиттер очень эффектно отсвечивают в солнечных лучах и свете вечерних фонарей.

  • 16

    Сочетайте несколько техник при выполнении маникюра и привлекайте к себе внимание окружающих!

  • 17

    Тёплые весенние деньки и жаркое лето вносят в нашу жизнь некое разнообразие и располагают к активному отдыху, длительным прогулкам и развлечениям. Мы всё больше проводим время на солнышке, купаемся в водоёмах и бассейнах, планируем отпуск на морском побережье. Такое удовольствие становится настоящим испытанием для нашего маникюра, проверкой на прочность и выносливость.

  • 18

    Чтобы избежать подобных переживаний и полностью погрузиться в ритм расслабляющей атмосферы отдыха, мастера ногтевого сервиса рекомендуют не терять время на эксперименты и попытки сохранить целостность маникюра, а просто выбрать гель-лак.

  • 19

    Среди модных новинок весенне-летнего сезона успешно закрепились в лидирующих позициях оригинальные идеи и техники выполнения маникюра. Одной из главных фишек этого сезона стала уникальная способность сочетания однотонных оттенков в мейк-апе и маникюре.

  • 20

    Цветовые оттенки маникюра можно комбинировать с оттенками губной помады и комбинировать с тонами теней для век. Классический французский маникюр преподнёс модницам металлический блеск, "голливудскую улыбку", игру цветов и выполнение различных вариантов френча на одной руке одновременно.

  • 21

    Металлизированные полоски, объёмные фактуры, переливы радуги и экстравагантные мазки на ноготках любой длины готовы поразить модниц своим разнообразием. Остаётся только перед посещением маникюрного салона определиться с выбором, а это будет очень непросто!

  • 22

    Маникюр весна-лето 2020 способен удивить и покорить любую искушённую барышню.

  • 23

    Модные тенденции, представленные ведущими ногтевыми дизайнерами для этого сезона, приятно порадуют прекрасных дам и очень удачно дополнят любой лук!

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