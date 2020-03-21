Маникюр 2020: стильные варианты дизайна ногтей на весну-лето (Фото)

1 Весна-лето 2020 предложили барышням избрать курс на женственность и естественность образа. Трендовыми направлениями в маникюре стали природные формы ногтевых пластин и отказ от вызывающих цветовых решений.

2 Яркая и насыщенная палитра применяется в меру и остаётся среди модных тенденций этого сезона. Дизайнеры ориентируют на маникюр, способный уникальным образом передать ощущение лёгкости и солнечного света.

3 Ногтевые дизайнеры обратились в новинках к идеям негативного пространства. Маникюр весна-лето 2020 обретает сложные сюжеты, и безоговорочным лидером предстанут перед вами флористические мотивы. При этом придётся забыть о повторяющихся рисунках и узорах. Не остались без внимания покрытия, имитирующие текстиль и применение разнообразного декора.

4 Одной из модных и всегда актуальных идей маникюра этого сезона остаётся френч. Это может быть как классический френч белого цвета, так и яркий, цветной вариант покрытия, выполненный на всех или одном пальчике.

5 Популярный дизайн с цветами дизайнеры предложили выполнять несколькими способами. Вы можете нарисовать цветы на ногтевых пластинах разными техниками: тонкими кистями, при помощи наклеек, слайдеров или стемпинга.

6 Цветовые решения весенне-летнего сезона отличаются женственностью и подчёркивают краски расцветающей природы. Тёплые оттенки красного, оранжевого и жёлтого стали трендовыми фаворитами этого сезона.

7 Фиолетовые, розовые, синие и голубые нотки также встречаются в изобилии пышного цветения весной и летом. Оттенки серого, в компании с другими цветами прекрасно подчёркивают яркость узоров и передают лёгкое настроение утренних туманов.

8 Нюдовые покрытия в изобилии представлены в этом сезоне в монохромных идеях маникюра. Персиковые, бежевые, молочные, нежно-розовые и другие натуральные оттенки очень актуальны для этого сезона.

9 Также мастера рады предложить дамам невероятные светло-мятные оттенки.

10 Омбре, градиент и многие другие техники удивят барышень любого возраста своим великолепием. Декор стразами, глиттером, бусинами и другими элементами этого направления отличается сдержанностью и изяществом. При выборе дизайна ноготков не забывайте – в моде естественность и женственность!

11 Нельзя не согласиться, что короткие ногтевые пластины – более практичный вариант длины ноготков, который пользуется популярность у многих женщин.

12 Главными правилами такого модного маникюра остаются гармоничные светлые оттенки и рисунки, которые визуально удлиняют ногтевую пластину.

13 Уверенные позиции среди топовых идей занимают неизменный френч и аккуратный однотонный маникюр. Линия улыбки френча этого сезона отличается своей тонкостью и придаёт пальчикам более нежный и изящный вид.

14 Рисунки следует подбирать с продольными вытянутыми очертаниями. Для весеннего маникюра актуальны ненавязчивые цветы и бутоны, линии и оригинальные узоры, выполненные в разнообразных цветовых решениях.

15 Фольга, стразы, камифубуки и глиттер очень эффектно отсвечивают в солнечных лучах и свете вечерних фонарей.

16 Сочетайте несколько техник при выполнении маникюра и привлекайте к себе внимание окружающих!

17 Тёплые весенние деньки и жаркое лето вносят в нашу жизнь некое разнообразие и располагают к активному отдыху, длительным прогулкам и развлечениям. Мы всё больше проводим время на солнышке, купаемся в водоёмах и бассейнах, планируем отпуск на морском побережье. Такое удовольствие становится настоящим испытанием для нашего маникюра, проверкой на прочность и выносливость.

18 Чтобы избежать подобных переживаний и полностью погрузиться в ритм расслабляющей атмосферы отдыха, мастера ногтевого сервиса рекомендуют не терять время на эксперименты и попытки сохранить целостность маникюра, а просто выбрать гель-лак.

19 Среди модных новинок весенне-летнего сезона успешно закрепились в лидирующих позициях оригинальные идеи и техники выполнения маникюра. Одной из главных фишек этого сезона стала уникальная способность сочетания однотонных оттенков в мейк-апе и маникюре.

20 Цветовые оттенки маникюра можно комбинировать с оттенками губной помады и комбинировать с тонами теней для век. Классический французский маникюр преподнёс модницам металлический блеск, "голливудскую улыбку", игру цветов и выполнение различных вариантов френча на одной руке одновременно.

21 Металлизированные полоски, объёмные фактуры, переливы радуги и экстравагантные мазки на ноготках любой длины готовы поразить модниц своим разнообразием. Остаётся только перед посещением маникюрного салона определиться с выбором, а это будет очень непросто!

22 Маникюр весна-лето 2020 способен удивить и покорить любую искушённую барышню.