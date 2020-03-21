Кроксы на платформе: обувь от Balenciaga, за которой встают в очередь (Фото)

Если кто не знает, Balenciaga - это испанский модный бренд, который уже просто троллит всех, и последнее тому доказательство - это чудовище, которое стоит 850 долларов. Это не опечатка, и они действительно распродаются как горячие пирожки по этой цене!