Мода весна-лето 2020: основные тренды (Фото)

Модные луки с джинсами весна-лето 2020
Джинсы скинни прекрасно сочетаются с вашими любимыми кроссовками белого или черного цвета. Добавьте к этому свитер по погоде, и стильный образ готов. Да, вы правы. Ничего сверхъестественного в этом луке нет. А вы не забыли, что в моде простота и натуральность.
Для экстравагантных леди приятная новость: сапоги-чулки снова в моде. Этой весной на городских улицах можно будет нередко встретить красотку именно в этой обуви. Узкие джинсы добавляют образу элегантности и утонченности.
Для завершения образа добавьте стильную сумочку в тон обуви.
Модные луки с платьем весна-лето 2020
Предпочитаете платья? Отлично! Следующий модный образ для вас. Удлиненное вязаное или трикотажное платье чуть ниже колена, ботинки на низком ходу и стильная шляпа сделают ваш образ неповторимым и супермодным.
Трендовая сумочка на тонком ремешке послужит отличным дополнением.
Модные луки с кардиганом весна-лето 2020
Как насчет белого вязаного кардигана. Он прекрасно сочетается с укороченными джинсами.
Классического цвета скинни неизменно с белыми кроссовками или кедами будут уместны в любой ситуации. Вы можете не переживать, что переменчивая весенняя погода заставит вас мерзнуть в вашей любимой блузке. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем гардеробе был хотя бы один такой кардиган.
Модные луки с пиджаком весна-лето 2020
Любите модные тренды? Следующий лук вам, определенно, придется по душе. Стильные кроссовки-носки от всемирно известного бренда Баленсиага идеально смотрятся с черным пиджаком в классическом стиле. Для полноты задуманного образа добавлена белая футболка, заправленная в джинсы.
Модные луки с брюками весна-лето 2020
Один из новых трендов сезона весна-лето 2020 — стильный брючный костюм тройка с оригинальным принтом. Черная клетка на белом фоне набирает популярность. Такой костюм не нуждается в дополнительных предметах одежды.
Жилетка в данном случае выполняет роль блузы. Легкий, приятный к телу материал создает ощущение комфорта. Дополнен стильный образ 2020 шляпой в тон, декорированной черным элементом.
Модные луки с юбкой весна-лето 2020
Романтичные особы, предпочитающие юбки и блузки, не остались без внимания дизайнеров-стилистов.
Клетчатая длинная юбка в сочетании с черной блузкой — тренд предстоящего сезона. Такой лук лучше всего смотрится с туфлями-лодочками на каблуке.
Как видите, образы сезона весна-лето 2020 довольно разнообразны. Одеваясь в своем привычном стиле, вы сможете оставаться в тренде, добавив в свой гардероб одну-две модные детали.