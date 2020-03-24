Мода весна-лето 2020: основные тренды (Фото)

1 Модные луки с джинсами весна-лето 2020 Джинсы скинни прекрасно сочетаются с вашими любимыми кроссовками белого или черного цвета. Добавьте к этому свитер по погоде, и стильный образ готов. Да, вы правы. Ничего сверхъестественного в этом луке нет. А вы не забыли, что в моде простота и натуральность. Для экстравагантных леди приятная новость: сапоги-чулки снова в моде. Этой весной на городских улицах можно будет нередко встретить красотку именно в этой обуви. Узкие джинсы добавляют образу элегантности и утонченности. Для завершения образа добавьте стильную сумочку в тон обуви.

2 Модные луки с платьем весна-лето 2020 Предпочитаете платья? Отлично! Следующий модный образ для вас. Удлиненное вязаное или трикотажное платье чуть ниже колена, ботинки на низком ходу и стильная шляпа сделают ваш образ неповторимым и супермодным. Трендовая сумочка на тонком ремешке послужит отличным дополнением.

3 Модные луки с кардиганом весна-лето 2020 Как насчет белого вязаного кардигана. Он прекрасно сочетается с укороченными джинсами. Классического цвета скинни неизменно с белыми кроссовками или кедами будут уместны в любой ситуации. Вы можете не переживать, что переменчивая весенняя погода заставит вас мерзнуть в вашей любимой блузке. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем гардеробе был хотя бы один такой кардиган.

4 Модные луки с пиджаком весна-лето 2020 Любите модные тренды? Следующий лук вам, определенно, придется по душе. Стильные кроссовки-носки от всемирно известного бренда Баленсиага идеально смотрятся с черным пиджаком в классическом стиле. Для полноты задуманного образа добавлена белая футболка, заправленная в джинсы.

5 Модные луки с брюками весна-лето 2020 Один из новых трендов сезона весна-лето 2020 — стильный брючный костюм тройка с оригинальным принтом. Черная клетка на белом фоне набирает популярность. Такой костюм не нуждается в дополнительных предметах одежды. Жилетка в данном случае выполняет роль блузы. Легкий, приятный к телу материал создает ощущение комфорта. Дополнен стильный образ 2020 шляпой в тон, декорированной черным элементом.