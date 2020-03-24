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Мода весна-лето 2020: основные тренды (Фото)

Смотрите фото (11)
Мода весна-лето 2020: основные тренды (Фото)
05:25 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:В преддверии нового сезона весна-лето 2020 стоит подумать об обновлении гардероба.

  • 1

    Модные луки с джинсами весна-лето 2020

    Джинсы скинни прекрасно сочетаются с вашими любимыми кроссовками белого или черного цвета. Добавьте к этому свитер по погоде, и стильный образ готов. Да, вы правы. Ничего сверхъестественного в этом луке нет. А вы не забыли, что в моде простота и натуральность.

    Для экстравагантных леди приятная новость: сапоги-чулки снова в моде. Этой весной на городских улицах можно будет нередко встретить красотку именно в этой обуви. Узкие джинсы добавляют образу элегантности и утонченности.

    Для завершения образа добавьте стильную сумочку в тон обуви.

  • 2

    Модные луки с платьем весна-лето 2020

    Предпочитаете платья? Отлично! Следующий модный образ для вас. Удлиненное вязаное или трикотажное платье чуть ниже колена, ботинки на низком ходу и стильная шляпа сделают ваш образ неповторимым и супермодным.

    Трендовая сумочка на тонком ремешке послужит отличным дополнением.

  • 3

    Модные луки с кардиганом весна-лето 2020

    Как насчет белого вязаного кардигана. Он прекрасно сочетается с укороченными джинсами.

    Классического цвета скинни неизменно с белыми кроссовками или кедами будут уместны в любой ситуации. Вы можете не переживать, что переменчивая весенняя погода заставит вас мерзнуть в вашей любимой блузке. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем гардеробе был хотя бы один такой кардиган.

  • 4

    Модные луки с пиджаком весна-лето 2020

    Любите модные тренды? Следующий лук вам, определенно, придется по душе. Стильные кроссовки-носки от всемирно известного бренда Баленсиага идеально смотрятся с черным пиджаком в классическом стиле. Для полноты задуманного образа добавлена белая футболка, заправленная в джинсы.

  • 5

    Модные луки с брюками весна-лето 2020

    Один из новых трендов сезона весна-лето 2020 — стильный брючный костюм тройка с оригинальным принтом. Черная клетка на белом фоне набирает популярность. Такой костюм не нуждается в дополнительных предметах одежды.

    Жилетка в данном случае выполняет роль блузы. Легкий, приятный к телу материал создает ощущение комфорта. Дополнен стильный образ 2020 шляпой в тон, декорированной черным элементом.

  • 6

    Модные луки с юбкой весна-лето 2020

    Романтичные особы, предпочитающие юбки и блузки, не остались без внимания дизайнеров-стилистов.

    Клетчатая длинная юбка в сочетании с черной блузкой — тренд предстоящего сезона. Такой лук лучше всего смотрится с туфлями-лодочками на каблуке.

    Как видите, образы сезона весна-лето 2020 довольно разнообразны. Одеваясь в своем привычном стиле, вы сможете оставаться в тренде, добавив в свой гардероб одну-две модные детали.

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