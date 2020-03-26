Маникюр 2020: стильный нейл-арт в синем цвете (Фото)

1 Синий цвет – отличная альтернатива черному цвету.

2 Он выглядят благородно и дорого, отлично сочетается со светлыми и темными тонами, блестками, глиттером и стразами.

3 Выбирайте для нейл-арта глубокие темные оттенки синего. Они благородно выглядят на миндальных и квадратных ногтях.

4 Однотонные нейл-арты часто дополняются стразами или блестками. Располагайте декор в прикорневой зоне, чтобы он не затмил собой насыщенный синий цвет.

5 Синий и белый – кардинально разные оттенки, которые при сочетании создают объемный эффект.

6 В бело-синем цвете красиво выглядит французский и лунный маникюр. Дизайн выглядит благородно и сдержанно, отлично вписывается в повседневные и деловые образы.

7 Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится на ногтях любой длины.

8 Новинка 2020 года – дизайн с волнами или дымкой. В синем цвете такой дизайн смотрится особенно интересно. Дизайн, как говориться, "не заезжен", поэтому ваш маникюр будет выглядеть заметно и очень стильно.

9 Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится с геометрическими узорами. При этом в дизайн добавляется белый, розовый, черный цвет.

10 В итоге получается стильный объемный декор, который на матовой поверхности смотрится сдержанно и благородно.

11 Сочетание черного и синего используется для создания торжественных нейл-артов. Дизайн выглядит особенно благородно и красиво на длинных миндальных ногтях.

12 Серебряный и золотой глиттер – популярный материал для дизайна ногтей. Достаточно окрасить 1-2 пальца серебром и дизайн становится гораздо ярче и заметнее.

13 Сочетание синего и серебра выглядит сдержанно и строго, поэтому часто используется для повседневных и деловых образов.

14 Еще одна разновидность торжественного маникюра – это украшение стразами и бульонками.

15 На синем фоне серебряные и золотые стразы смотрится особенно заметно и ярко.

16 Инкрустация выполняется на одном из пальцев или растягивается по всем ноготкам.

17 В торжественных нейл-артах шикарно выглядят черно-синие оттенки в сочетании с серебряными, золотыми, черными стразами. Эффектно выглядит инкрустация с камнями разного размера и расцветки, дополненная бульонками.

18 Стразы могут присутствовать в умеренных количествах и в повседневных нейл-артах.

19 При этом желательно использовать именно серебряные стразы, исключив золотые, которые выглядят слишком вычурно для ежедневного образа.

20 Дизайн с негативным пространством выбирается многими бизнес-леди и просто девушками, тщательно следящими за трендами маникюра.