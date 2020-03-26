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Маникюр 2020: стильный нейл-арт в синем цвете (Фото)

Смотрите фото (25)
Маникюр 2020: стильный нейл-арт в синем цвете (Фото)
11:31 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Синие нейл-арты великолепно вписываются в повседневные образы.

  • 1

    Синий цвет – отличная альтернатива черному цвету.

  • 2

    Он выглядят благородно и дорого, отлично сочетается со светлыми и темными тонами, блестками, глиттером и стразами.

  • 3

    Выбирайте для нейл-арта глубокие темные оттенки синего. Они благородно выглядят на миндальных и квадратных ногтях.

  • 4

    Однотонные нейл-арты часто дополняются стразами или блестками. Располагайте декор в прикорневой зоне, чтобы он не затмил собой насыщенный синий цвет.

  • 5

    Синий и белый – кардинально разные оттенки, которые при сочетании создают объемный эффект.

  • 6

    В бело-синем цвете красиво выглядит французский и лунный маникюр. Дизайн выглядит благородно и сдержанно, отлично вписывается в повседневные и деловые образы.

  • 7

    Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится на ногтях любой длины.

  • 8

    Новинка 2020 года – дизайн с волнами или дымкой. В синем цвете такой дизайн смотрится особенно интересно. Дизайн, как говориться, "не заезжен", поэтому ваш маникюр будет выглядеть заметно и очень стильно.

  • 9

    Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится с геометрическими узорами. При этом в дизайн добавляется белый, розовый, черный цвет.

  • 10

    В итоге получается стильный объемный декор, который на матовой поверхности смотрится сдержанно и благородно.

  • 11

    Сочетание черного и синего используется для создания торжественных нейл-артов. Дизайн выглядит особенно благородно и красиво на длинных миндальных ногтях.

  • 12

    Серебряный и золотой глиттер – популярный материал для дизайна ногтей. Достаточно окрасить 1-2 пальца серебром и дизайн становится гораздо ярче и заметнее.

  • 13

    Сочетание синего и серебра выглядит сдержанно и строго, поэтому часто используется для повседневных и деловых образов.

  • 14

    Еще одна разновидность торжественного маникюра – это украшение стразами и бульонками.

  • 15

    На синем фоне серебряные и золотые стразы смотрится особенно заметно и ярко.

  • 16

    Инкрустация выполняется на одном из пальцев или растягивается по всем ноготкам.

  • 17

    В торжественных нейл-артах шикарно выглядят черно-синие оттенки в сочетании с серебряными, золотыми, черными стразами. Эффектно выглядит инкрустация с камнями разного размера и расцветки, дополненная бульонками.

  • 18

    Стразы могут присутствовать в умеренных количествах и в повседневных нейл-артах.

  • 19

    При этом желательно использовать именно серебряные стразы, исключив золотые, которые выглядят слишком вычурно для ежедневного образа.

  • 20

    Дизайн с негативным пространством выбирается многими бизнес-леди и просто девушками, тщательно следящими за трендами маникюра.

  • 21

    Дизайн выглядит гораздо интереснее, чем классические френч, лунный или градиентный маникюр.

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