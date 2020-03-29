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Самые модные фасоны обуви для сочетания с джинсами этой весной

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Самые модные фасоны обуви для сочетания с джинсами этой весной
09:59 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Какая обувь в тренде весной 2020.

Весна 2020 - время ярких красок и оригинальных сочетаний в одежде. Поэтому сейчас не стоит зацикливаться на темных и скучных вещах. В этом материале мы расскажем вам о самых модных фасонах светлой обуви, которые будут идеально сочетаться с джинсами любого цвета и кроя.

 Начнем с однозначного хита - белых кроссовок.

Такая обувь держится в трендах уже несколько лет подряд, и 2020 год не будет исключением. Такие кроссовки можно сочетать с чем угодно, ну а с джинсами они вообще смотрятся потрясающе. Чтобы сделать образ еще ярче, можно добавить к белым кроссовкам какие-то яркие или необычные шнурки.

Также в моде полусапожки на грубом каблуке. Их можно сочетать с джинсами и белой блузой, в таком варианте у вас получится создать строгий и немного романтичный образ. Или же надеть сапожки с джинсовыми брюками и коротким топом, так выйдет более дерзкий и молодежный лук. В любом случае, эта обувь достаточно универсальна и смотрится стильно.

Не теряют актуальности и классически туфли-лодочки. Стоит только надеть их с джинсами, и образ сразу же перестает быть повседневным и обычным. Всего лишь одна подобная деталь способна превратить вас из обычной девушки в элегантную красотку с обложки. С лодочками будут отлично смотреться различные рубашки и блузы. Также можно дополнить образ шляпой или беретом.

Если вы не боитесь выглядеть немного неформально, однозначно стоит обратить внимание на грубые ботинки белого цвета. Ну а для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть такой стиль, можно выбрать в качестве аксессуара яркую шапку-бини или какое-то необычное пальто. Также хорошо подойдут под образ оригинальные куртки или широкие регланы с различными принтами.

И, конечно же, нельзя не упомянуть босоножки на большой платформе. Они тоже держатся в моде еще с прошлого года, и не зря, ведь такая обувь является одновременно очень удобной и стильной. Под такие босоножки и джинсы можно надеть что угодно, от короткого топа, до романтичной блузы с пиджаком или даже обычной футболки, заправленной за пояс. В любом случае вы получите крутой и трендовый лук.

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Мода, Обувь, Кроссовки, Джинсы, Тренд, Весна 2020.
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