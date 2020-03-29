Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Больше всего болеют COVID-19 в Украине: В Минздраве назвали возрастную категорию
Больше всего болеют COVID-19 в Украине: В Минздраве назвали возрастную категорию
Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи для больных COVID-19
МОЗ обновил стандарты оказания медпомощи для больных COVID-19
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта

Соблазнительные идеи модных стрижек без челки (Фото)

Смотрите фото (6)
Соблазнительные идеи модных стрижек без челки (Фото)
11:03 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В 2020 году модными стали многие стрижки, которые уже давно используются современными женщинами.

  • 1

    Набирают популярность стрижки без челки. Стилисты считают, что такой вариант прически будет освежать образ, создавать видимую ауру романтичности и женственности. Сегодня вы сможете узнать, какие стрижки без челки в 2020 году будут в тренде.

    Соблазнительная стрижка маллет

    Экспериментировать со своим образом стоит именно в 2020 году. Многие стрижки вернулись к нам из прошлых времен. Маллет – невероятно дерзкая и очень привлекательная стрижка, которая подойдет многим женщинам. Особенностью стрижки являются длинные пряди в задней части и короткие – спереди.

  • 2

    Удлиненный боб

    Боб – тренд, который вряд ли когда-либо уйдет из моды. Его выполняют в различных вариациях, на любую длину и структуру волос. Актуальным в 2020 году будет боб с удлинением. На ровных прядях боб без челки смотрится просто идеально, но любителям разнообразных укладок он также позволяет пофантазировать с прическами. К трендовым вариантам боба также стоит отнести стрижку с рваными прядями на конце волос. Прическа позволяет добиться ощутимого объема и создать образ современной и супер соблазнительной женщины.

  • 3

    Шегги

    Стрижка шегги сочетает в себе модную небрежность, легкость и свободу. Пряди выстригаются таким способом, что они натурально торчат, тем самым создают поистине бунтарский образ. Несмотря на такой внешний стиль прически стилисты рекомендуют шегги не только молодым девушкам, но и зрелым дамам. Причина в том, что такой вид техники позволяет спрятать возрастные изменения и получить образ современной и стильной женщины в любом возрасте.

  • 4

    Каре

    На одном из первых мест среди лучших стрижек без челки стоит каре. При этом вариантов множество: удлиненный, с рваными прядями, с ровным срезом и косое каре. Каждый из представленных каре имеет свои особенности и индивидуальный шик. Градуировка и филировка обязательно присутствуют в каре, кроме классического ровного среза. Эти техники позволяют добавить объем волосам, и создать привлекательный образ.

  • 5

    Асимметрия

    Еще одной новинкой в моде считается стрижка с асимметрией. Она предполагает, что одна сторона волос будет длиннее, чем другая. Преобладает во многих стрижках, но значительно модернизирует облик. Особенно шикарно асимметрия выглядит без челки. Необязательно, что длина будет кардинально отличаться, но благодаря такому варианту ваша стрижка будет очень креативной и индивидуальной.

    Согласно модным веяниям, стрижка должна быть легкой, простой в укладке и с ноткой небрежности. К таким признакам можно отнести множество причесок. Лучше всего выбрать стрижку, в которой отсутствует челка, так как это позволит создать идеальную и стильную укладку без лишних усилий.

Тест только для женщин: выбери браслет и узнай какая ты прелестная женщина

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Женщины, Мода, Стрижка, Укладка, Современные Каре.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков
02 Борьба с коронавирусом положительно сказывается на Мировом океане
03 В столице будут штрафовать за нарушение карантина
04 Спецпоезд "Москва-Киев" отправился в украинскую столицу (Фото и видео)
05 Болезнь Крона: обнаружены факторы, предотвращающие воспаление желудка и кишечника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что &quot;приготовила&quot; нам погода на выходные: прогноз 29 марта
Что "приготовила" нам погода на выходные: прогноз 29 марта
COVID-19 в Украине: Количество зараженных возросло до 418
COVID-19: В Украине уже 418 зараженных
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь