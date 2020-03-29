Соблазнительные идеи модных стрижек без челки (Фото)

Набирают популярность стрижки без челки. Стилисты считают, что такой вариант прически будет освежать образ, создавать видимую ауру романтичности и женственности. Сегодня вы сможете узнать, какие стрижки без челки в 2020 году будут в тренде.
Соблазнительная стрижка маллет
Экспериментировать со своим образом стоит именно в 2020 году. Многие стрижки вернулись к нам из прошлых времен. Маллет – невероятно дерзкая и очень привлекательная стрижка, которая подойдет многим женщинам. Особенностью стрижки являются длинные пряди в задней части и короткие – спереди.
Удлиненный боб
Боб – тренд, который вряд ли когда-либо уйдет из моды. Его выполняют в различных вариациях, на любую длину и структуру волос. Актуальным в 2020 году будет боб с удлинением. На ровных прядях боб без челки смотрится просто идеально, но любителям разнообразных укладок он также позволяет пофантазировать с прическами. К трендовым вариантам боба также стоит отнести стрижку с рваными прядями на конце волос. Прическа позволяет добиться ощутимого объема и создать образ современной и супер соблазнительной женщины.
Шегги
Стрижка шегги сочетает в себе модную небрежность, легкость и свободу. Пряди выстригаются таким способом, что они натурально торчат, тем самым создают поистине бунтарский образ. Несмотря на такой внешний стиль прически стилисты рекомендуют шегги не только молодым девушкам, но и зрелым дамам. Причина в том, что такой вид техники позволяет спрятать возрастные изменения и получить образ современной и стильной женщины в любом возрасте.
Каре
На одном из первых мест среди лучших стрижек без челки стоит каре. При этом вариантов множество: удлиненный, с рваными прядями, с ровным срезом и косое каре. Каждый из представленных каре имеет свои особенности и индивидуальный шик. Градуировка и филировка обязательно присутствуют в каре, кроме классического ровного среза. Эти техники позволяют добавить объем волосам, и создать привлекательный образ.
Асимметрия
Еще одной новинкой в моде считается стрижка с асимметрией. Она предполагает, что одна сторона волос будет длиннее, чем другая. Преобладает во многих стрижках, но значительно модернизирует облик. Особенно шикарно асимметрия выглядит без челки. Необязательно, что длина будет кардинально отличаться, но благодаря такому варианту ваша стрижка будет очень креативной и индивидуальной.
Согласно модным веяниям, стрижка должна быть легкой, простой в укладке и с ноткой небрежности. К таким признакам можно отнести множество причесок. Лучше всего выбрать стрижку, в которой отсутствует челка, так как это позволит создать идеальную и стильную укладку без лишних усилий.