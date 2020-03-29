Соблазнительные идеи модных стрижек без челки (Фото)

1 Набирают популярность стрижки без челки. Стилисты считают, что такой вариант прически будет освежать образ, создавать видимую ауру романтичности и женственности. Сегодня вы сможете узнать, какие стрижки без челки в 2020 году будут в тренде. Соблазнительная стрижка маллет Экспериментировать со своим образом стоит именно в 2020 году. Многие стрижки вернулись к нам из прошлых времен. Маллет – невероятно дерзкая и очень привлекательная стрижка, которая подойдет многим женщинам. Особенностью стрижки являются длинные пряди в задней части и короткие – спереди.

2 Удлиненный боб Боб – тренд, который вряд ли когда-либо уйдет из моды. Его выполняют в различных вариациях, на любую длину и структуру волос. Актуальным в 2020 году будет боб с удлинением. На ровных прядях боб без челки смотрится просто идеально, но любителям разнообразных укладок он также позволяет пофантазировать с прическами. К трендовым вариантам боба также стоит отнести стрижку с рваными прядями на конце волос. Прическа позволяет добиться ощутимого объема и создать образ современной и супер соблазнительной женщины.

3 Шегги Стрижка шегги сочетает в себе модную небрежность, легкость и свободу. Пряди выстригаются таким способом, что они натурально торчат, тем самым создают поистине бунтарский образ. Несмотря на такой внешний стиль прически стилисты рекомендуют шегги не только молодым девушкам, но и зрелым дамам. Причина в том, что такой вид техники позволяет спрятать возрастные изменения и получить образ современной и стильной женщины в любом возрасте.

4 Каре На одном из первых мест среди лучших стрижек без челки стоит каре. При этом вариантов множество: удлиненный, с рваными прядями, с ровным срезом и косое каре. Каждый из представленных каре имеет свои особенности и индивидуальный шик. Градуировка и филировка обязательно присутствуют в каре, кроме классического ровного среза. Эти техники позволяют добавить объем волосам, и создать привлекательный образ.