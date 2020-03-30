Chanel присоединяется к борьбе с пандемией: дом моды будет шить защитные средства

Новости шоу бизнеса:Французский дом моды Chanel присоединился к числу брендов, которые будут производить защитные средства для борьбы с пандемией.

Всемирно известные бренды из разных уголков мира организуют производство средств защиты, которых в настоящее время нет в необходимом для населения количестве. Chanel заявил, что запускает производство масок и рубашек, которые помогут уменьшить риск инфицирования. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

Сейчас модный дом ждет разрешение для начала производства от французских органов здравоохранения. Представители Chanel заявили, что к работе привлекут 4500 своих работников.

Сегодня мы мобилизуем свою рабочую силу и наших партнеров для изготовления защитных масок и рубашек, – говорится в заявлении бренда.

Также дом моды выделил в фонд государственных больниц 1,2 миллиона евро.