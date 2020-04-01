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Лунный календарь стрижек на апрель 2020

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Лунный календарь стрижек на апрель 2020
14:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

Очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и чего стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на апрель 2020 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Полнолуние – 8 апреля в 5:35

Новолуние – 23 апреля в 5:25

Первая луна – 2 апреля в 11:57

Убывающая луна – 9 апреля в 21:38

Учитывая особенность влияния месяца на долю и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 апреля (среда) – плохой день для укорочивания волос, который несет плохую энергетику.

2 апреля (четверг) – подстригите в этот день кончики, но кардинально менять имидж не рекомендуется.

3 апреля (пятница) – стрижка сделает волосы густыми и здоровыми.

4 апреля (суббота) – если ваши волосы ослабленные и ломкие, стрижка поможет их оздоровить.

5 апреля (воскресенье) – благоприятный день для укорочивания волос, полученным результатом вы будете очень довольны.

6 апреля (понедельник) – удачный день для смены имиджа. Новой стрижкой вы привлечете в свою жизнь любимого человека.

7 апреля (вторник) – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Если вы планируете масштабные изменения в жизни, то рекомендуется коротко стричь волосы.

8 апреля (среда) – если вы подстрижете свои волосы в этот день, то автоматически уменьшите шансы на успех.

9 апреля (четверг) – неудачный и неблагоприятный день для стрижки. Запланируйте поход к парикмахеру на более благоприятное время.

10 апреля (пятница) – удачный день для смены имиджа, окрашивания волос и оздоровления шевелюры.

11 апреля (суббота) – выбирайте любой вариант стрижки, полного изменения образа или только стрижки кончиков. От любой стрижки волосы станут гуще и здоровее.

12 апреля (воскресенье) – стрижка сорвет все запланированные деловые и личные планы и помешает осуществить задуманное.

13 апреля (понедельник) – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

14 апреля (вторник) – подходящее время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать с изменением прически, результат вас сильно поразит.

15 апреля (среда) – чтобы не укоротить свой успех, не стрегите слишком коротко свои волосы.

16 апреля (четверг) – отрицательный день для стрижки волос, ведь вы можете разрушить все свои планы.

17 апреля (пятница) – стрижка хорошо повлияет на состояние волос, оздоровит их и подарит прочность. Впрочем от окрашивания волос яркими цветами стоит отказаться.

18 апреля (суббота) – нежелательно укорачивать в этот день волосы, ведь это может привести к значительным потерям в бизнесе.

19 апреля (воскресенье) – чтобы не испортить состояние своих волос, рекомендуется отказаться от стрижки.

20 апреля (понедельник) – если вы давно хотели кардинально изменить свой имидж – сегодняшний день этому идеально способствует. Вы будете довольны видом в зеркале.

21 апреля (вторник) – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.

22 апреля (среда) – если вы хотите ускорить рост своих волос – то можете укоротить кончики. После этого волосы будут очень быстро расти.

23 апреля (четверг) – подходящее время для оздоровления волос. Рекомендуется делать различные маски для волос.

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24 апреля (пятница) – стрижка поможет вам, если вы чувствуете в себе недостаток сил и энергии.

25 апреля (суббота) – этот день является крайне негативным для любых манипуляций с волосами. После стрижки вы достаточно долго можете чувствовать себя плохо.

26 апреля (воскресенье) – замечательный день для экспериментов с волосами, полученный результат вас очень удивит.

27 апреля (понедельник) – чтобы не потерять успех, не стоит стричь в этот день волосы.

28 апреля (вторник) – подходящее время для стрижки волос, ведь она привлечет к вам финансовое благополучие.

29 апреля (среда) – если вы планируете стрижку волос в этот день, то делайте это только в парикмахерской, а не дома.

30 апреля (четверг) – в этот день лучше избежать стрижки, ведь вы можете потерять силы и энергию.

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