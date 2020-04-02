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Как можно использовать бежевый карандаш для макияжа

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Как можно использовать бежевый карандаш для макияжа
10:23 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Способы применения бежевого карандаша для глаз: вы будете в восторге. Бежевый карандаш является популярным среди визажистов.

  • 1

    Необходим ли он для каждого дня и как его правильно использовать – рассказано здесь.

    Для открытого взгляда

  • 2

    Этот цвет карандаша сможет сделать взгляд более открытым. Просто подведите им нижнее веко или по слизистой. Также можно нанести на внутренний уголок глаза. Особенно хорошо смотрится на контрастной коже или же светлого цвета. Глаза становятся выразительными и фантастически большими.

    В сочетании с другими средствами

  • 3

    Абсолютно естественно и хорошо смотрится с иными карандашами или тенями. Здесь важен плавный переход. Можете нанести на верхнее веко бежевый карандаш, а потом на середину – карандаш другого цвета. Потом растушуйте границу ватной палочкой.

    Используйте кайал

  • 4

    Это жирный и мягкий карандаш, в составе которого находится натуральная сажа с антисептиками и натуральными минералами. Большим плюсом является безвредность для век. Не образуются микротрещины, которые приводят к старению кожи, ложится ровно. Используется в разных техниках.

    В качестве корректора 

  • 5

    Незаменимое средство в том случае, если необходимо замаскировать покраснения кожи или иные дефекты. Просто необходимо после нанесения его правильно растереть. Светлокожим девушкам и женщинам не рекомендуется использовать его в этом качестве. Или же следует его использовать в этом случае очень аккуратно.

    Для ярких стрелок

  • 6

    Это актуальный выбор для зимнего арт-макияжа или летнего фестиваля. Можно дополнить smoky eyes или цветной подводкой.

    Для подчеркивания бровей

  • 7

    Используйте для косточки под бровью и хорошо растушуйте. Выглядит как халайтер: создаст четкие брови и их приподнимет. Особенно хорош способ для загорелой кожи.

    Для качественного нанесения теней на веки

    Этим цветом карандаша можно заштриховать все веко. Потом следует нанести тени. Карандаш служит здесь базой: тени ложатся ярче, ровнее и держатся продолжительнее.

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Мода, Советы, Косметика, Красота, Карандаш, Модный карандаш.
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