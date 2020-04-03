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Маникюр 2020: трендовые идеи пенного дизайна (Фото)

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Маникюр 2020: трендовые идеи пенного дизайна (Фото)
14:11 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Пенный маникюр – это совершенно новый тренд в маникюре 2019 2020, который уверенными темпами завоевывает сердца модниц.

  • 1

    Лидером современных нейл-артов является пенный маникюр.

  • 2

    Самым главным преимуществом данной технологии является простое и не хитрое выполнение.

  • 3

    Всего несколько шагов нанесения пены, полученной из любого мыльного средства, способно украсить обычный скучный маникюр.

  • 4

    Чтобы не потерять оригинальность узора, необходимо использовать правильные и нужные оттенки лакового покрытия.

  • 5

    Пенные пузырьки лучше всего смотрятся на розовом, голубом, бежевом и белом цвете.

  • 6

    А свое название пенный маникюр 2020 получил вовсе не случайно, ведь в его основе – настоящие пузырьки, к примеру, из шампуня или мыльная пена.

  • 7

    Для того, чтобы создать этот совершенно новый дизайн ногтей, взбитую пенку наносят на непросушенный слой гель-лака, потом эту красоту полемизируют. И все – осталось снять остатки пены.

    Важная особенность пенного маникюра - учитывая то, что пузырьки "непредсказуемы", каждый раз ногти 2020 будут выглядеть оригинально и неповторимо.

  • 8

    Самый простой маникюр с пеной мыльной или морской – это однотонный пенный маникюр.

  • 9

    Черный маникюр или красный маникюр – наиболее удачные основы для дизайна с пеной, при этом можно как все ноготки украшать пузырьками, так и несколько, что добавит некой загадочности образу.

  • 10

    Дизайн подходит как для длинный ногтей, так и для коротких.

  • 11

    Он практичный и не доставляет неудобств в носке, только не надо забывать забафить.

  • 12

    Для пенного маникюра не нужны никакие дополнительные материалы и инструменты: все, что нужно, есть под рукой.

  • 13

    И главное – требует минимум времени на выполнение!

  • 14

    Жидкость можно просто взболтать в стаканчике до образования пены или навести в бутылке или баночке (например, от детского питания), что удобно для многоразового использования при работе с клиентами.

  • 15

    Для начала рассмотрим классический вариант без рисунка.

  • 16

    Пена в этом случае выкладывается на полностью завершенное покрытие ногтей гель-лаком.

  • 17

    То есть на ногти нанесен цвет и перекрыт топом. Кстати, выравнивать поверхность в этом случае нет никакой необходимости, так как мы будем делать пузырями фактуру на ногте. 

Маникюр 2020: интересние идеи маникюра, чтобы каждый день был как праздник

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