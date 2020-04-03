Маникюр 2020: трендовые идеи пенного дизайна (Фото)

1 Лидером современных нейл-артов является пенный маникюр.

2 Самым главным преимуществом данной технологии является простое и не хитрое выполнение.

3 Всего несколько шагов нанесения пены, полученной из любого мыльного средства, способно украсить обычный скучный маникюр.

4 Чтобы не потерять оригинальность узора, необходимо использовать правильные и нужные оттенки лакового покрытия.

5 Пенные пузырьки лучше всего смотрятся на розовом, голубом, бежевом и белом цвете.

6 А свое название пенный маникюр 2020 получил вовсе не случайно, ведь в его основе – настоящие пузырьки, к примеру, из шампуня или мыльная пена.

7 Для того, чтобы создать этот совершенно новый дизайн ногтей, взбитую пенку наносят на непросушенный слой гель-лака, потом эту красоту полемизируют. И все – осталось снять остатки пены. Важная особенность пенного маникюра - учитывая то, что пузырьки "непредсказуемы", каждый раз ногти 2020 будут выглядеть оригинально и неповторимо.

8 Самый простой маникюр с пеной мыльной или морской – это однотонный пенный маникюр.

9 Черный маникюр или красный маникюр – наиболее удачные основы для дизайна с пеной, при этом можно как все ноготки украшать пузырьками, так и несколько, что добавит некой загадочности образу.

10 Дизайн подходит как для длинный ногтей, так и для коротких.

11 Он практичный и не доставляет неудобств в носке, только не надо забывать забафить.

12 Для пенного маникюра не нужны никакие дополнительные материалы и инструменты: все, что нужно, есть под рукой.

13 И главное – требует минимум времени на выполнение!

14 Жидкость можно просто взболтать в стаканчике до образования пены или навести в бутылке или баночке (например, от детского питания), что удобно для многоразового использования при работе с клиентами.

15 Для начала рассмотрим классический вариант без рисунка.

16 Пена в этом случае выкладывается на полностью завершенное покрытие ногтей гель-лаком.