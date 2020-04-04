Красивые, легкие и простые прически на каждый день и не только (Фото)

1 Модные прически Красивые прически уместны в любой ситуации, нужно лишь правильно их подбирать. Так, высокая богемная укладка для работы окажется не актуальной, а небрежный пучок будет странно сочетаться с вечерним платьем на каком-то светском мероприятии. Таким образом, нужно просто соблюдать гармонию между нарядом, прической и событием. Для работы подойдут простые не вычурные прически, в повседневности можно позволить себе даже некую небрежность. Длина, цвет и состояние волос не играют особой роли при создании модных причесок. Конечно, есть некоторые разграничения, но при желании на любой шевелюре можно воплотить множество идей.

2 Виды модных причесок Разнообразие модных причесок просто поражает. Также радует тот факт, что создавать их можно на волосах любой длины. Для этого нужно просто учитывать некоторые особенности, знание которых значительно облегчит весь процесс.

3 Модные прически на короткие волосы Короткие волосы — это вовсе не повод расстраиваться. Сейчас можно воплотить множество красивых и модных причесок на волосах, длина которых может начинаться даже от четырех сантиметров. Чаще всего при создании коротких причесок акцент делается на объем. Разнообразие вносят аккуратные украшения типа повязок, заколок, ободков, лент. Для того чтобы укладка держалась весь день, нужно использовать укладочные (муссы, пенки) и стайлинговые (воск, гель, лак) средства.

4 Волны на короткие волосы Волнистые локоны на коротких стрижках смотрятся очень нежно, по женственному, а вот затраты по времени совсем минимальны. Для воплощения укладки потребуются специальные щипцы для завивки, пенка и лак. Еще влажные прядки необходимо обработать пенкой или муссом для объема. Когда волосы высохнут можно приступать к завивке. Поочередно каждый отдельный локон завивается при помощи щипцов и фиксируется лаком. Передние пряди или челку лучше завить от лица, открывая его, не давая локонам мешаться в течение дня. Естественности прически можно добиться разобрав локоны пальцами.

5 Прическа ежик Модные прически в таком исполнении подойдут смелым и дерзким девушкам, которые любят эксперименты. Этот вариант не сложен в укладке, но все же нужно постоянно следить за формой стрижки. Итак, чтобы создать "ежик" на коротких волосах понадобиться фен, расческа, пенка и воск (гель). На волосы, подсушенные полотенцем, необходимо нанести фиксирующие средства придающие объем для объем и структуру. Волосы на верхней части головы при помощи расчески нужно поднять вверх и назад и сушить их при помощи фена, чтобы в итоге получить эффект "ежика". Волосы у висков и на затылочной части уложить в направлении их роста. Торчащие прядки для усиления эффекта можно зафиксировать моделирующим воском или гелем.

6 Боб на короткие волосы Этот вариант стрижки сейчас очень популярен среди женщин, предпочитающих ухаживать за короткими волосами. И, конечно, чтобы продемонстрировать всю прелесть своей прически, необходимо ее красиво укладывать. Кроме того, что боб — достаточно короткая стрижка, у него есть разновидности с челкой и на удлинение, когда передние пряди красиво обрамляют лицо. Исходя из такого разнообразия стилей становится понятно, что без укладки здесь не обойтись. А чтобы создать гладкий боб лучше прибегнуть к фену, утюжку для волос или крупным бигуди. Влажные пряди первоочередно обрабатываются фиксирующим средством, которое не только придаст форму прическе, зафиксирует ее, но и защитит локоны. Затем можно приступать к самой укладке. Сушить волосы феном нужно зачесывая их назад, а затем разделить на пробор и закончить укладку, подворачивая концы к лицу при помощи круглой щетки. В завершение по волосам можно пройтись утюжком, чтобы придать им дополнительную гладкость. При укладке с бигуди после легкой сушки феном необходимо распределить их таким образом, чтобы в итоге волосы лежали подвернутыми к лицу. В завершении прическа досушивается при помощи фена, и бигуди снимаются.

7 Прическа ретро Модные прически пришедшие к нам из прошлого всегда добавляют образу неповторимую изюминку, отлично смотрятся как для вечернего выхода, так и для менее торжественных событий. Самой распространенной прической в стиле ретро является так называемая холодная волна. Для ее создания пригодятся фиксирующие средства, щипцы для завивки и зажимы. Сухие волосы в районе передних прядей завиваются при помощи щипцов. Сзади прядки можно выровнять, а затем плотно зафиксировать к коже головы. Полученные локоны необходимо распределить таким образом, чтобы они сформировали одну широкую волну. Полученная волна фиксируется зажимами и оставляется так на несколько минут. Для усиления эффекта на прическу распыляется фиксирующий лак, после чего можно снимать зажимы.

8 Модные прически на средние волосы Такая длина шевелюры — наиболее удобна для создания причесок разной сложности. Это могут быть высокие укладки, разного рода плетения, распущенные локоны. При создании укладок нужно позаботиться о фиксирующих средствах, ведь под тяжестью волос модные прически, особенно высокие, могут быстро распасться. Здесь пригодятся лаки, спреи, а также муссы или пенки, которые наносятся на влажные волосы. Также для создания объема многие девушки прибегают к начесу, так как сушка волос головой вниз не всегда помогает.

9 Объемные прически Чаще всего такие стильные прически предполагают начес. Кроме укладочных средств пригодится круглая пушистая расческа.

10 Прическа в греческом стиле Эти модные прически, пережившие не одно столетие, остаются на пике популярности благодаря своей женственности и универсальности. Их отличает особая нежность и романтизм. Чтобы создать классическую прическу такого типа потребуется повязка, а благодаря ее декору можно поиграть с образом. Например, ободок с крупными цветами подойдет даже для выпускного вечера или прогулки, а простой и изящный позволит отправиться на работу или учебу.

11 Прическа в стиле гранж Нельзя сказать, что модные прически такой яркой стилистики подойдут исключительно под неформальный стиль, но с вечерним платьем они сочетаются гораздо хуже, чем с повседневными образами. Многие принимают прически в стиле гранж за нечто хаотичное и непослушное, поэтому девушкам с похожими волосами укладка практически не понадобится. А вот если волосы прямые и гладкие, то все же придется прибегать к некоторым манипуляциям. И для этого необходим фен и щипцы.

12 Софиста твиста Это специальная заколка, при помощи которой можно легко оформить волосы на затылке в виде шишки или пучка.

13 Модные прически на длинные волосы Длинноволосые девушки — настоящий подарок стилистам, ведь им можно создать множество причесок. Сложность заключается в достаточно длительном по времени процессе и очень широком выборе самых разных стилей укладок. Обязательно понадобятся средства фиксации высокого уровня, так как чаще всего именно длинные волосы не хотят держать форму. А во время самого создания прически необходимо прибегать к делению волос на слои, чтобы было легче справиться с длиной.

14 Прическа хвост Это самый простой и быстрый способ украсить голову. Главными помощниками станут хорошая расческа и резинка. Также могут понадобиться маленькие шпильки.

15 Пучок Казалось бы простые, но модные прически в виде пучка приглянулись девушкам за скорость исполнения, универсальность при выборе наряда под укладку и весьма элегантный завершенный вид. Длинноволосым девушкам пучок особенно будет актуален в летний период, к тому же делать его довольно легко.

16 Французская коса Это самое популярное плетение среди всего многообразия кос. Выглядит оно довольно просто, но при этом романтично. Такую косу можно плести сзади или сбоку.

17 Прическа в стиле бохо Наиболее романтичные и беззаботные модные прически можно найти в стиле бохо. Здесь присутствуют небрежные локоны, разные плетения, часто укладки дополнены ободками, цветами, лентами или бусинами. При том, чем длиннее волосы, тем больше простора для фантазии. Именно поэтому бохо укладки лучше всего подходят длинноволосым. Самый простой вариант это небрежные пряди, которые сзади сплетены в небрежную косу.