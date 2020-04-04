Маникюр 2020: трендовые идеи дизайна с втиркой (Фото)

С приходом тепла и солнца - мир оживляется, вместе с этим появляется желание освежить весенний образ.
Пришло время внести красок в свою жизнь вместе с модными оттенками гель-лаков весна 2020!
Прекрасное время года ассоциируется с нежными, изысканными и женственными оттенками. Сезон весна 2020 представлен трендовым дизайном и стильным маникюром от профессионалов неил-индустрии. Женский образ украсит эффектный и роскошный, но в то же время нежный маникюр, а имидж подчеркнут весенние краски 2020.
Настроение весны 2020 передаст ваш стильный маникюр, выполненный в любимых всеми нюдовых оттенках и минималистском дизайне, с цветочным принтом или классической геометрией, в ярких эффектных цветах, выполненных градиентом, с шиммером и других художественных техниках неил-арта.
Пастельная гамма добавит нежности и +100% к уверенности. Модный маникюр выполняют в разных стилях.
Идеями маникюра могут служить цветной френч с обратными лунками или использование цветной фольги с акцентом на безымянном пальце.
Яркие цвета добавят экзотичности смелым образам.
Подчеркнет общую картину маникюра - втирка ногтей, выполненная на некоторых пальчиках руки, а также придаст лаку эффект блеска.
Известная всем техника дизайна ногтей градиент стемпингом подчеркнет элегантность.
В чистом виде дизайн маникюра градиент и втиркой станет популярен в летний сезон 2020.
Красивые и аккуратные ноготки - признак ухоженности и индивидуального подхода к дополнению своего образа, имиджа.
Маникюр — это визитная карточка любой девушки, женщины.
Вдохновляйтесь каждым своим днем и выражайте свое настроение через дизайн ногтей!
Зеркальный пигмент разных цветов — это самый распространенный вид втирки, который делает ноготки гладкими и блестящими.
Кроме того, покрытие приобретает зеркальную поверхность, в которой отражается внешний мир.
Пигмент втирается в топовое покрытие гель-лака без липкого слоя.
Любительницы домашнего дизайна экспериментируют с нанесением пигмента в цветной слой, финиш с липким слоем, и даже обычный лак.
Некоторые из таких попыток могут оказаться удачными, но часто такой маникюр вызывает разочарование.
Маникюр втирка — один из самых модных дизайнов в 2020 году, он приобрел массу актуальных интерпретаций. Назовем самые актуальные из них.
Однотонная блестящая поверхность — минимализм в лучшем его проявлении.
Дизайн выполняется быстро, эффект от него — потрясающий.
На гель-лаках разного цвета пигмент будет смотреться по-разному.