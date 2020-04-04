Скачать
Суббота, 04.04.2020
COVID-19 в Украине: сколько детей заболели коронавирусом
COVID-19 в Украине: сколько детей заболели коронавирусом
В Испании второй день снижается число смертей от коронавируса
В Испании второй день снижается число смертей от коронавируса
Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля

Маникюр 2020: трендовые идеи дизайна с втиркой (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: трендовые идеи дизайна с втиркой (Фото)
15:01 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Разнообразием оттенков и стилистических решений отличается модный маникюр 2020.

  • 1

    С приходом тепла и солнца - мир оживляется, вместе с этим появляется желание освежить весенний образ.

     

    Пришло время внести красок в свою жизнь вместе с модными оттенками гель-лаков весна 2020!

     

    Прекрасное время года ассоциируется с нежными, изысканными и женственными оттенками. Сезон весна 2020 представлен трендовым дизайном и стильным маникюром от профессионалов неил-индустрии. Женский образ украсит эффектный и роскошный, но в то же время нежный маникюр, а имидж подчеркнут весенние краски 2020.

    Настроение весны 2020 передаст ваш стильный маникюр, выполненный в любимых всеми нюдовых оттенках и минималистском дизайне, с цветочным принтом или классической геометрией, в ярких эффектных цветах, выполненных градиентом, с шиммером и других художественных техниках неил-арта.

    Пастельная гамма добавит нежности и +100% к уверенности. Модный маникюр выполняют в разных стилях.

  • 2

    Идеями маникюра могут служить цветной френч с обратными лунками или использование цветной фольги с акцентом на безымянном пальце.

  • 3

    Яркие цвета добавят экзотичности смелым образам.

  • 4

    Подчеркнет общую картину маникюра - втирка ногтей, выполненная на некоторых пальчиках руки, а также придаст лаку эффект блеска.

  • 5

    Известная всем техника дизайна ногтей градиент стемпингом подчеркнет элегантность.

  • 6

    В чистом виде дизайн маникюра градиент и втиркой станет популярен в летний сезон 2020.

  • 7

    Красивые и аккуратные ноготки - признак ухоженности и индивидуального подхода к дополнению своего образа, имиджа.

  • 8

    Маникюр — это визитная карточка любой девушки, женщины.

  • 9

    Вдохновляйтесь каждым своим днем и выражайте свое настроение через дизайн ногтей!

  • 10

    Зеркальный пигмент разных цветов — это самый распространенный вид втирки, который делает ноготки гладкими и блестящими.

  • 11

    Кроме того, покрытие приобретает зеркальную поверхность, в которой отражается внешний мир.

  • 12

    Пигмент втирается в топовое покрытие гель-лака без липкого слоя.

  • 13

    Любительницы домашнего дизайна экспериментируют с нанесением пигмента в цветной слой, финиш с липким слоем, и даже обычный лак.

  • 14

    Некоторые из таких попыток могут оказаться удачными, но часто такой маникюр вызывает разочарование.

  • 15

    Маникюр втирка — один из самых модных дизайнов в 2020 году, он приобрел массу актуальных интерпретаций. Назовем самые актуальные из них.

  • 16

    Однотонная блестящая поверхность — минимализм в лучшем его проявлении.

  • 17

    Дизайн выполняется быстро, эффект от него — потрясающий.

  • 18

    На гель-лаках разного цвета пигмент будет смотреться по-разному.

Маникюр 2020: интересние идеи маникюра, чтобы каждый день был как праздник

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (19)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Минимализм, Идеи маникюра, Втирка, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Маникюр с втиркой, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020, Минимализм на ногтях, Пенный маникюр, Втирка на ногтях.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю
02 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
03 Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04 В Украину за сутки вернулись семь тысяч граждан
05 Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 4 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Карантин в Украине: как выросли цены на продукты и лекарства
Карантин в Украине: как выросли цены на продукты и лекарства
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Сколько коронавирус живет на поверхностях?
Сколько коронавирус живет на поверхностях?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь