Маникюр 2020: трендовые идеи дизайна с втиркой (Фото)

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С приходом тепла и солнца - мир оживляется, вместе с этим появляется желание освежить весенний образ.

Пришло время внести красок в свою жизнь вместе с модными оттенками гель-лаков весна 2020!

Прекрасное время года ассоциируется с нежными, изысканными и женственными оттенками. Сезон весна 2020 представлен трендовым дизайном и стильным маникюром от профессионалов неил-индустрии. Женский образ украсит эффектный и роскошный, но в то же время нежный маникюр, а имидж подчеркнут весенние краски 2020.

Настроение весны 2020 передаст ваш стильный маникюр, выполненный в любимых всеми нюдовых оттенках и минималистском дизайне, с цветочным принтом или классической геометрией, в ярких эффектных цветах, выполненных градиентом, с шиммером и других художественных техниках неил-арта.

Пастельная гамма добавит нежности и +100% к уверенности. Модный маникюр выполняют в разных стилях.