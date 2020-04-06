Как самостоятельно создать крутой образ при помощи мелких деталей (Фото)

1 Подчеркните талию с помощью ремня Кожаный ремень отлично смотрится в комплекте с жакетом и пальто Большинство девушек несправедливо игнорируют ремни или используют их лишь по прямому назначению – для поддержания брюк. А ведь данный аксессуар выполняет не только практичную функцию: она помогает конструировать многослойные образы, моделировать желаемый силуэт, расставлять акценты. Не зря такие знаменитые бренды, как Ralph Lauren, Balmain, Giorgio Armani, Loro Piana предлагают в своих коллекциях большой выбор ремней. Аксессуар может стать изюминкой практически в любом образе. Например, вы можете использовать его вместо стандартного пояса на тренче или пальто. Широкий кожаный ремень контрастного цвета будет смотреться интереснее и оригинальнее. Актуальный и строгий лук получается, если сочетать ремень с жакетом или пиджаком. Да что там говорить – комбинировать аксессуар можно даже с простой футболкой. Чтобы аутфит получился максимально красивым и продуманным, правильно подбирайте ремень. Так, тонкие ремни подходят девушкам с фигурой «яблоко», широкие грубоватые экземпляры – дамам с фигурой «песочные часы», плетеные модели с фигурными пряжками – красоткам с прямоугольным типом фигуры. Также не стоит забывать, что тонкие пояса визуально вытягивают силуэт и делают вас стройнее. Тонкий ремешок на платье вытягивает силуэт Обратите внимание: Ремни темного насыщенного цвета, например, бордового, шоколадного зрительно удлиняют и моделируют силуэт (в отличие от экземпляров пастельных оттенков). Однако аксессуар нужно подбирать таким образом, чтобы он перекликался по цвету с сумкой, обувью, очками, шейным платком или браслетом.

2 Сделайте акцент на запястья Часы делают запястье хрупким и женственным Существует один очень простой лайфхак – открытые запястья стройнят. Поэтому не скрывайте их под длинными рукавами – лучше подверните и выберете заметные украшения, которые привлекут внимание. Этим приемом часто пользуется знаменитая актриса Дженнифер Энистон. Она любит носить часы, но немного ослабляет ремешок, чтобы он не перетягивал кожу. Таким образом, самая тонкая часть руки всегда свободна, а благодаря зазору между запястьем и браслетом часов она выглядит очень хрупко, женственно и изящно. Брендовые часы высокого качества можно найти у Swiss, Armani, а вот более демократичные модели предлагают Casio и Pandora. Если же ваша главная цель – подчеркнуть статус и создать образ обеспеченной бизнес-леди, тогда швейцарские экземпляры – ваш идеальный вариант.

3 Сделайте контур лица изящнее Массивные серьги помогут сделать акцент на скулах Так как все внимание окружающих обычно концентрируется именно на вашем лице, главной задачей является подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. С этим отлично справятся правильно подобранные украшения. Например, оригинальные крупные серьги смогут акцентировать внимание на скулах, маленькие гвоздики в тон глаз сделают их более глубокими и выразительными, а колье или подвески визуально удлинят шею, тем самым сделав ее более изящной. Если вам сложно самостоятельно продумать образ, возьмите пример с голливудских звезд. Так, Дженнифер Лоуренс считает, что ее лицо сложено непропорционально, о чем ярко свидетельствует довольно выдающийся лоб. Обычно она маскирует овал лица при помощи челки, но если роль требует, чтобы лоб был открытым, Джен прибегает к помощи ободков, так как они способны уравновесить массивную часть лица. Лучше всего выбирать средний ободки из пластика, металла, ткани. Дженнифер Лоуренс любит носить ободки А вот Рената Литвинова, которую сложно назвать красоткой из-за острых черт лица, широкой челюсти и массивного лба, превращает свои недостатки в достоинства при помощи правильно подобранных сережек. Сгладить квадратный подбородок и визуально сделать лицо более округлым ей помогают крупные круглые серьги. Она советует отдавать предпочтение ярким украшениям с большим количеством металла и цветных камней, чтобы они привлекали максимум внимания.

4 Сочетайте разные текстуры Легкое платье и юбка хорошо смотрятся со свитером Если вы любите вязаные свитера в стиле оверсайз, то должны знать – эту вещь лучше сочетать с аксессуарами, которые отличаются от нее по текстуре. Например, можно носить свитер вместе с легким шифоновым сарафаном – это сейчас очень модно, что лишний раз подтверждают образы той же Меган Маркл. Также можно надеть мягкое платье-свитер и подчеркнуть талию при помощи широкого кожаного ремня. Такие комбинации кажутся слишком простыми? Тогда смело можете идти дальше – трикотаж и мех, вельвет и деним, грубые, массивные украшения и шелковая блуза. Вариантов масса. Вы спросите, зачем это делать? Подобный прием заставляет разные текстуры играть по-новому, подчеркивает их выразительность благодаря резкому контрасту. Кроме того, такие сочетания в одежде делают вас более хрупкой, женственной, элегантной. Также сочетание разных текстур жизненно необходимо, если у вас монохромный аутфит. В этом случае, одежда не будет выглядеть слишком просто и скучно.

5 Добавьте аксессуары для волос Объемные ободки из бархата сейчас в моде Несмотря на то, что мода весьма переменчива и тренды на украшения быстро меняются, критерии выбора аксессуаров для волос остаются одинаковыми. Так, нужно обращать внимание на минималистичные экземпляры простых форм. Они могут быть сделаны из металла либо качественного пластика (вторые прослужат дольше). Что касается заколок с логотипами и слоганами, то они потихоньку уходят с модного пьедестала. А вот объемные ободки из бархата или шелка, украшения с сочетаниями разных металлов, наоборот, завоевывают лидирующие позиции. Весной они особенно актуальны.