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Суббота, 11.04.2020
Мода 2020: главные мужские тенденции и тренды "весна-лето" (Фото)
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Мода 2020: главные мужские тенденции и тренды "весна-лето" (Фото)

Конечно, многие парни и мужчины не заморачиваются по поводу своего внешнего вида. Основной критерий при выборе их одежды – это практичность. Есть мужчины, у которых кроме парочки деловых костюмов и домашних треников другой одежды нет. Но на наш взгляд очень важно иметь одежду для каждого случая и под каждое настроение. Основные тренды мужской одежды в нашем фото-обзоре.
novafashion.ru
Фото: novafashion.ru
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