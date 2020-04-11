Мода 2020: главные мужские тенденции и тренды "весна-лето" (Фото) Конечно, многие парни и мужчины не заморачиваются по поводу своего внешнего вида. Основной критерий при выборе их одежды – это практичность. Есть мужчины, у которых кроме парочки деловых костюмов и домашних треников другой одежды нет. Но на наш взгляд очень важно иметь одежду для каждого случая и под каждое настроение. Основные тренды мужской одежды в нашем фото-обзоре.